Il prequel di Hunger Games, Wonder 2 e Johnny Depp: ecco il 2023 di Notorious

Scopriamo la programmazione cinematografica di Notorious Pictures per il 2023: dall'animazione al nuovo Hunger Games, passando per Johnny Depp e commedie natalizie!

Il 2023 targato Notorius promette di accontentare tutti i suoi spettatori: nel nuovo listino della casa di produzione e distribuzione troviamo teen movies, commedie natalizie, il prequel di Hunger Games, il sequel di Wonder e molto altro ancora. Volete saperne di più su tutti i film in programma per Notorious Pictures? Ecco il listino del 2023.

Cinema per giovani: dall'Italia agli Hunger Games

Il 27 luglio 2023 arriva un teen drama italiano, Noi anni luce di Tiziano Russo (uno dei registi di Skam Italia), che porta in sala la storia di Elsa, 17 anni, che scopre che tutta la sua vita potrebbe essere già finita, ha la leucemia e le serve subito un trapianto di midollo. L'unico possibile donatore? Qualcuno di cui non conosce neppure il nome e tantomeno sa dove si trovi: suo padre. Ad accompagnarla nel viaggio alla ricerca dell'uomo c'è Edo, un coetaneo conosciuto in ospedale, estroverso e irriverente. Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo tranne il fatto di avere la stessa malattia, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto...

Locandina di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente

A novembre 2023 è tempo di Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente, la pellicola ambientata 64 anni prima della Hunger Games Saga, ispirata dall'omonimo romanzo di Suzanne Collins. Alla regia ritroviamo Francis Lawrence, che aveva diretto tre su quattro degli Hunger Games originali. I protagonisti sono l'inglese emergente Tom Blyth e Rachel Zegler di West Side Story e Hunter Schafer della serie Euphoria. Nei ruoli comprimari Viola Davis, Peter Dinklage e Jason Schwartzman. Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.

Locandina di La stanza delle meraviglie

A luglio 2023 arriva anche La stanza delle meraviglie della regista Lisa Azuelos: Thelma è sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis viene investito da un tir e entra in coma. In preda alla disperazione, mentre fruga tra le cose del ragazzo, trova il suo diario con una lista di desideri. Leggendola, Thelma scopre che suo figlio nasconde un lato non solo molto creativo, ma anche avventuroso, che lo ha portato a sognare viaggi in giro per il mondo. Speranzosa di aiutarlo a uscire dal coma, la donna decide di fare tutto ciò che c'è scritto sulla lista, così da esaudire tutti i desideri del figlio. Ha inizio quindi per Thelma un percorso che la porterà a viaggiare dal Giappone al Portogallo e le insegnerà che c'è sempre un motivo per continuare a vivere.

Johnny Depp e Helen Mirren per Notorious

Jeanne Du Barry - La favorita del Re: Johnny Depp in un primo piano

Jeanne Du Barry - La favorita del re è stato il film di aperture dell'ultima edizione del Festival di Cannes e Notorious lo porterà in sala dal 30 agosto 2023. Il film diretto e interpretato da Maïwenn segna il ritorno di Johnny Depp alla recitazione, dopo la vittoria del famigerato processo con l'ex moglie Amber Heard. Il film racconta la vita, l'ascesa e la caduta di Jeanne, interpretata da Maïwenn, favorita del Re Luigi XV, che ha il volto di Depp. A completare il cast, le star Benjamin Lavernhe (The French Dispatch), Melvil Poupaud (Brother and Sister), Pierre Richard (Ti presento i tuoi), Pascal Greggory (L'ultima ora) e India Hair (La Ligne - La linea invisibile).

Locandina di White Bird

Il 13 novembre 2023 arriva un altro titolo atteso dagli Stati Uniti. Si tratta di Wonder: White Bird, diretto da Marc Forster (Quantum of Solace, Neverland) e adattamento del romanzo a fumetti di R. J. Palacio A Wonder Story - Il libro di Julian. Il film è a tutti gli effetti uno spin-off e un sequel di Wonder con protagonista il personaggio dell'adolescente Julian Albans: infatti dopo essere stato espulso da scuola in seguito agli eventi narrati nel primo film, il giovane è costretto a frequentare un nuovo istituto. Un giorno riceve la visita della nonna da Parigi e l'anziana signora gli racconta della sua infanzia da ragazzina ebrea nella Francia della seconda guerra mondiale, nella speranza di insegnare al nipote l'importanza della gentilezza... Nel supercast troviamo, tra gli altri, Gillian Anderson, Helen Mirren, Olivia Ross e Bryce Gheisar.

Risate animate e... natalizie!

Nel listino di Notorious spazio anche alle risate e alla leggerezza. Il 5 ottobre 2023 spazio all'animazione con l'adattamento della graphic novel Arkie e la magia delle luci: Arkie, un'impavida ragazzina piena di energie, si imbarca in un viaggio epico alla ricerca del padre tenuto prigioniero da un malvagio professore nelle Città delle Luci. Affronterà le sue paure e dimostrerà che la vera magia vive dentro di lei. Doppiatore d'eccezione lo YouTuber Vincenzo Tedesco.

Improvvisamente a Natale mi sposo, secondo capitolo della commedia natalizia per tutta la famiglia con Diego Abatantuono, è il titolo delle feste per Notorious nel 2023. Diretto da Francesco Patierno, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federico Baccomo, il film mantiene l'ambientazione nelle Dolomiti che questa volta saranno ammantate di neve. Mancano infatti pochi giorni al santo Natale e tutta la famiglia si sta riunendo come ogni anno nell'hotel di Lorenzo. Si prospettano delle tranquille e serene feste natalizie, almeno fino a quando Lorenzo (Diego Abatantuono), a tavola, fa un annuncio shock lasciando tutti a bocca aperta, ed in particolare sua figlia Alberta (Violante Placido): si è innamorato e la sua nuova fidanzata a minuti farà il suo ingresso trionfale!

Al fianco dei volti noti già presenti nel primo film Diego Abatantuono (Lorenzo), Nino Frassica (Don Michele), Violante Placido (Alberta), Michele Foresta (Otto), annunciate new entry di grande livello: Carol Alt, che interpreterà Serena, la nuova fiamma di nonno Lorenzo e Stefano Belisari, ovvero Elio di Elio e le storie tese, nei panni di Zandonai, il nuovo sindaco del paese nonché acerrimo nemico di Don Michele, Giacomo, il marito di Alberta, sarà interpretato da Primo Reggiani e Chiara dalla giovanissima Valentina Filippeschi.

Ecco il listino 2023 di Notorious Pictures: