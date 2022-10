Munich Games, la recensione: quando l’incubo dell’attentato ritorna

La recensione di Munich Games, la miniserie Sky Original tedesca dal 5 ottobre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW in occasione del 50° anniversario dell'attentato che colpì lo Stadio di Monaco nel 1972. Un thriller spionistico a cui manca quella marcia in più che sarebbe stata necessaria.

Munich Games: un'immagine della serie

Gli attentati sono sempre un incubo, soprattutto quando quell'incubo - o la minaccia di esso - torna a ripresentarsi. L'attentato dei Giochi di Monaco del 1972, che portò alla morte di 11 atleti israeliani uccisi, sequestrati da un commando dell'organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero, torna a occupare gli schermi televisivi in occasione del 50° anniversario attraverso la miniserie Sky Original tedesca Munich Games, dal 5 ottobre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW con due episodi a settimana. Realtà e finzione si confonderanno nella recensione di Munich Games, così come si confonderanno i ruoli dei personaggi tra "buoni" e "cattivi" in questo thriller spionistico in sei episodi.

Thriller spionistico

Munich Games: una scena della serie

Creata e scritta da Michal Aviram, già autrice del cult mondiale Fauda, la miniserie offre un parallelismo tra il 1972 e il 2022, a Monaco di Baviera, quando in occasione dell'anniversario dell'attacco il governo decide di ospitare un'amichevole dall'alto valore simbolico: una partita di calcio tra una squadra locale e una di Tel Aviv. Inizia così un countdown per lo spettatore, per vedere se quella partita si riuscirà a giocare. Si inizia così nei giorni precedenti, quando Oren Simon, un agente del Mossad di stanza a Berlino, intercetta un messaggio in un forum del dark web, in cui sembra che una minaccia tangibile e incombente sia in atto. L'analista, asociale e poco abituato a lavorare sul campo, va ad affiancare Maria Köhler, un'agente della polizia criminale di stato tedesca (LKA), di origini libanesi, per evitare con ogni mezzo che la storia si ripeta. È proprio questo il concetto alla base della miniserie quasi meta-narrativa: gli occhi di tutto il mondo, anche attraverso telegiornali e canali all news, sono tutti puntati sulla partita, così come quelli del pubblico a casa. Riuscirà a giocarsi la fantomatica partita e soprattutto c'è una vera minaccia in corso? E, nel caso, riusciranno Maria, Oren e gli altri a fermarla?

Cura formale

Munich Games: una foto di scena della serie

La cura formale, regia in pieno stile spy story di Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, Profumo), non corrisponde purtroppo a quella contenutistica, lasciando tutto asettico e poco coinvolgente agli occhi dello spettatore. Manca il cuore della vicenda, per quanto tratti di un argomento delicatissimo e legato a doppio filo alla realtà. Manca l'empatia verso i personaggi, verso la loro vita privata presentata come se fosse tutto parte del lavoro che fanno. Probabilmente sono personaggi consumati dall'aspetto professionale, ma allo stesso tempo ci voleva qualcosa in più per poter avvicinarsi a loro in questa corsa contro il tempo. La tensione narrativa rimane quindi sullo schermo. La miniserie serve anche a "denunciare" l'inefficienza dei servizi segreti tedeschi, che non sono riusciti nemmeno a rilevare la minaccia nel dark web, come spesso capita nelle spy story internazionali.

Munich Games: un momento della serie

Tra gli interpreti alcuni volti conosciuti della cinematografia e serialità tedesca: Seyneb Saleh, Yousef Sweid, Sebastian Rudolph e Dov Glickman. Per quanto si sia tentato di realizzare un prodotto dal respiro cinematografico, si è data troppa poca importanza ad una scrittura che portasse vicinanza alla caratterizzazione dei personaggi e alle loro storyline parallele a quella della minaccia in corso. Geopolitica, gestione e soprattutto manipolazione delle informazioni, tensioni culturali e religiose e l'estremismo sempre dietro l'angolo: sono questi gli argomenti attualissimi affrontati dallo show, e di questo bisogna dargliene merito. Peccato che rimangano più un intento che un vero e proprio compito portato a casa, nonostante i colpi di scena a volte ben piazzati nel corso delle sei puntate. Anche perché, con questo tipo di storie, o trovi un modo nuovo per raccontarle, magari ibridando i generi o omaggiando il passato (come Slow Horses), altrimenti rimane tutto in superficie. Per quanto una gran bella superficie.