Mismatched, la recensione: la star di Youtube Koli al suo debutto in una serie romantica made in India

Prajakta Koli e Rohit Saraf sono i protagonisti della serie Mismatched

Netflix parla sempre più hindi. E questa volta lo fa portando all'interno del suo catalogo Mismatched, una nuova web serie romantica indiana disponibile per lo streaming dal 20 novembre 2020. Basata sul romanzo Young Adult di Sandhya Menon When Dimple Met Rish, adattata da Gazal Dhaliwal e co-diretta da Akarsh Khurana e Nipun Dharmadhikari, la serie ha come protagonisti principali la Youtuber indiana da diversi milioni di follower Prajakta Koli e l'attore Rohit Saraf (The Sky Is Pink). Ma lo show può contare anche su un cast estremamente variegato che include Rannvijay Singha e Vidya Malvade. Come vedremo nella nostra recensione di Mismatched, la serie racconta il caleidoscopico mondo degli adolescenti con una sensibilità rara, cogliendone le sfumature ed esaltandone la complessità, senza mai perdere la sua freschezza.

La trama

Mismatched: una scena della web serie indiana

Dimple Ahuja (Prajakta Koli) è una ragazza indiana di 17 anni che sogna di diventare una programmatrice Java, ambizione ostacolata dalla fissazione della madre di trovarle marito. Rishi Shekhawat (Rohit Saraf), invece, è un giovane di 18 anni appassionato di animazione digitale che spera di trovare il vero amore attraverso un matrimonio combinato con l'aiuto della nonna. I due si conoscono allo stesso corso estivo per lo sviluppo di App che si tiene all'Istituto Aravalli di Tecnologia a Jaipur; ma il loro incontro non è solo frutto del caso. Quello che Dimple inizialmente non sa, infatti, è che sua madre e la nonna di Rishi hanno progettato per loro un futuro insieme. Quindi, mentre il ragazzo approda al campus pensando di stare per conoscere la sua "futura moglie", Dimple risponde al suo approccio impacciato scappando a gambe levate. Riusciranno i due ad andare d'accordo?

Romanticismo 2.0

Dimple e Rishi sono i due protagonisti di Mismatched

Sebbene a prima vista la serie sembrerebbe incentrata sul vecchio cliché di due personalità diametralmente opposte che finiscono per innamorarsi, Mismatched è molto più di questo. La relazione tra Dimple e Rishi, che ancora non sappiamo se sarà d'amore o di semplice amicizia, è solo il fulcro centrale della narrazione. Attorno a questo gravitano le vicende del campus, dei ragazzi che lo frequentano e del loro altezzoso professore, ognuno con la propria personalità e con la propria storia alle spalle. Ovviamente, l'amore è il tema principale dello show ma questo non lo classifica come una dozzinale commedia romantica; esso viene, infatti, rappresentato attraverso tutte le sue sfumature, senza mai essere smorzato o banalizzato, cosa che troppo spesso accade quando si parla di adolescenti. Mismatched porta sullo schermo un romanticismo 2.0, un romanticismo che deve stare al passo coi tempi e con la propria immagine sui social network, capace di trasformare anche la scelta della futura moglie in una carrellata di foto in stile Tinder. Ma, non per questo, i sentimenti vengono rappresentati come meno reali: Rishi è un inguaribile romantico della vecchia scuola, in grado di intenerire anche gli spettatori dal cuore più cinico.

Un universo caleidoscopico

Alcuni dei protagonisti della serie Mismatched

Come abbiamo già detto, Mismatched racchiude in sé una buona dose di romanticismo ma non solo; lo show abbraccia, infatti, un ventaglio di tematiche estremamente ampio e, sebbene non tutte siano approfondite allo stesso modo, ricordiamoci che per il momento la serie è solo alla sua prima stagione (6 episodi). L'ambizione è, di certo, quella che risalta maggiorente: la smania di riuscire nella vita e nel lavoro è ciò che accomuna tutti i partecipanti del corso estivo, alcuni desiderosi di riscattarsi, altri di dimostrare che la propria condizione (di donna, di disabile, di indigente) non definisce chi sono o cosa sono in grado di fare. Tra gli altri importanti temi toccati dalla serie troviamo quello del bullismo, dell'omosessualità, della disabilità e della condizione femminile in una società ancora in bilico tra modernità e tradizione; tutti affrontati senza mai perdere la freschezza tipica di questa serie che si propone comunque come una visione leggera e senza impegno.

La lotta per l'autoaffermazione femminile

Prajakta Koli è Dimple nella serie Mismatched

A proposito della rappresentazione della donna, quello che Prajakta Koli porta sullo schermo con la sua Dimple è un personaggio femminile in perenne lotta per la propria autoaffermazione. Ha 17 anni ed è una ragazza, condizione che già porta con sé non poche difficoltà in una India moderna ma ancora ancorata agli antichi costumi che vorrebbero la donna prima di tutto come moglie e madre. Dimple sogna un futuro nel mondo della programmazione Java ma questo desiderio è frenato dall'ossessione di sua madre di trovarle marito il prima possibile. Ma non è solo all'interno della propria famiglia che la ragazza deve combattere per imporre quella che è la propria identità: anche il mondo di gaming online di cui fa parte, pur accettandola, si rivela essere pieno di pregiudizi nei confronti delle giocatrici di sesso femminile. È normale, quindi, che il suo primo approccio con Rishi non sia dei più rosei, dal momento che vede il ragazzo come espressione di tutto ciò contro cui lei combatte ogni giorno.