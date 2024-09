M. Night Shyamalan ha iniziato a scrivere il suo prossimo film

M. Night Shyamalanm, il noto regista di titoli come Il sesto senso, The Village e Split, sta scrivendo il suo prossimo film.

M. Night Shyamalan, il regista de Il sesto senso, ha comunicato un importante aggiornamento sui social media sul suo prossimo progetto. La notizia arriva mentre il suo ultimo film, Trap, uscito ad agosto, ha appena superato gli 80 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di 30 milioni. Lo si può definire un successo, soprattutto perché Shyamalan ha praticamente autofinanziato l'intero progetto.

Il nuovo film vecchio stile di Shyamalan

Ora, su Instagram, Shyamalan ha postato l'immagine di un taccuino rosso, annunciando di aver iniziato a scrivere il suo prossimo film, che sarà il 17° della sua carriera. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama e probabilmente non ne sapremo nulla almeno fino al prossimo anno.

In precedenza si era ipotizzato che Shyamalan volesse finalmente realizzare "Labor Of Love". Basata su una delle prime sceneggiature che il regista ha venduto nella sua carriera, passata alla Fox nel 1993, la storia, secondo quanto riferito, segue il proprietario di una libreria che perde l'amore della sua vita in un tragico incidente.

Shyamalan era tentato di girare Labor of Love dopo aver completato Unbreakable - Il predestinato nel 2000, ma poi ha deciso di girare Signs. Una sceneggiatura alla vecchia maniera di Shyamalan potrebbe essere proprio quello di cui abbiamo bisogno. Il regista americano di origine indiana non è ancora riuscito a superare i suoi due più grandi successi dei primi anni '80, Il sesto senso e Unbreakable - Il predestinato, usciti più di vent'anni fa.

Da allora Shyamalan ha avuto molti alti e bassi, sfidando costantemente se stesso e il suo pubblico. Nel 2004 Newsweek lo ha proclamato come "il prossimo Spielberg".