Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia?

Da qualche tempo gira la voce che la rom-com classica non esista più, almeno non nell'accezione da fine anni '90 - inizio 2000. Stiamo assistendo dunque, a tentativi di ripresa, soprattutto da parte di chi si è formato a pane e commedia romantica, emotivamente e professionalmente: gli attori xennial e millennial, quelli nati dalla fine degli anni '70 in poi. Fanno parte di questa categoria Zooey Deschanel e Charlie Cox, protagonisti su Prime Video di Merv, che li vede coppia dolorosamente scoppiata da poco alle prese con un cane depresso (il Merv del titolo) per la loro separazione.

Zooey Deschanel in una scena di Merv

Può un cane essere depresso esattamente come un essere umano? Come miglior amico dell'uomo può esser talmente turbato da un cambiamento nella sua routine famigliare da, appunto, diventare apatico e privo di stimoli? La risposta è assolutamente sì, soprattutto se questa teoria si presenta come perfetto escamotage per applicare una delle regole non scritte per un film d'amore ben riuscito: la convivenza forzata. Per poter curare il cuore spezzato del loro amato Merv, infatti, Anna e Russ faranno una vacanza insieme che, inutile dirlo, sarà l'occasione per fare riscoccare la scintilla tra loro oppure semplicemente, chiarire tutti i non detti della loro passata relazione.

Abbiamo parlato di commedia romantica e non di macrocategoria film sui cani poiché Merv, nonostante il titolo, non è il protagonista di questa storia ma lo sono i suoi padroni, lui è solo un meraviglioso cane musone. Ed è proprio questo il suo difetto o il suo pregio: nel suo essere ibrido, depista. Gli amanti dei film sui cani, non potranno godere abbastanza delle avventure di Merv, quelli che vedranno la pellicola per la storia romantica, vivranno momenti di spaesamento per la maniera non sempre bilanciata che ha il film di trattare le situazioni tragicomiche in cui si trovano i due durante il loro viaggio e invece, le ragioni piuttosto serie che ne hanno causato la separazione.

Un film con un cane e non un film su un cane

Il cane protagonista del film Merv in una scena

Come abbiamo detto nell'introduzione, non bisogna farsi ingannare dal titolo, Merv non racconta le avventure di un cane in una situazione di vita complicata, ma quelle dei suoi padroni. Non siamo in presenza di un Qua La zampa! O di un Attraverso i miei occhi ma neanche di un Hachiko o un Io e Marley. I momenti in cui Merv è protagonista sono quelli funzionali al riavvicinamento dei suoi genitori umani, fatta eccezione per il resort in Florida tutto dedicato ai cani, hotel e ristoranti con menu cinofilo compresi.

Grazie alla diversa gestione di Merv ed al diverso approccio che hanno nei suoi confronti Anna e Russ scopriamo piano piano anche i caratteri dei due, le loro debolezze e le loro differenze nonché resistenze. La regista Jessica Swale che ha all'attivo solo un'altra pellicola Giorni d'Estate (2022) con Gemma Arterton, lavora di fino nel posizionare, lungo la storia, piccoli indizi e micro momenti a raccontarci Anna e Russ senza troppe spiegazioni ad allungare il brodo.

Poca commedia

Charlie Cox in una scena di Merv

Seppur grati a Jessica Swale per aver arricchito Merv e il racconto della coppia Anna-Russ che fu, di sfumature, incursioni dentro ciò che dovevano essere stati e forse per certi versi sono ancora, dobbiamo constatare che questa sua capacità incontra il suo limite negli stilemi della commedia. È quest'ultima e le sue regole che Swale padroneggia di meno così che tutte le occasioni ironiche, comiche, con e senza cane, sono divertenti ma non troppo, sorrisi e non risate, come sotto anestesia.

Zooey Deschanel in una scena di Merv

Zooey Deschanel, il suo essere già personaggio nella vita reale e la sua innata verve comica da sole non bastano a dare energia al film e Charlie Cox è ancora troppo un eroe pre-romantico dal forte Sturm und Drang e non del tutto dentro il linguaggio della commedia. Merv funziona a pieno regime solo quando lavora sul registro del dramma e si abbandona allo svelamento della sofferenza profonda (che non spoileriamo qui) che ha portato Anna a chiudere una relazione in cui, evidentemente credeva ancora ma per cui non si sentiva all'altezza.

Perfetti insieme

Zooey Deschanel e Charlie Cox in una scena di Merv

Durante il viaggio insieme per il bene di Merv, Anna ad un certo punto capisce che i suoi sentimenti per Russ sono ancora lì, vivi e vegeti. Nel dirlo alla sua migliore amica, come recita anche il trailer, le viene risposto un "siete perfetti insieme". All'ascoltare questa affermazione non possiamo non riformulare questa frase in forma di domanda: sono perfetti insieme? Charlie Cox e Zooey Deschanel funzionano come coppia sullo schermo? A costo di sembrare un disco rotto, torniamo a evidenziare qual è l'elemento che non dovrebbe mai mancare in questo tipo di film e che è il tassello mancante qui tra i due: la nostalgia, la brama, il desiderio.

Quello che in inglese tradurremmo con una sola parola: longing. Una mancanza che fa quasi male fisicamente e che qui è totalmente assente tra i due, solo dichiarata e per questo, addirittura rimarcata in ben due occasioni. Questa assenza, Jessica Swale la percepisce solo verso il finale e recupera con l'ultimo tocco di dramma romantico e un po' di commozione, umana e canina.