Masterchef Italia 9: intervista alle concorrenti eliminate, Nunzia e Rossella

Masterchef Italia 9, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche visibile su Sky Go e in streaming su Now TV), sta finalmente entrando nel vivo e, seppur la gara sia ancora agli inizi, gli aspiranti chef stanno cominciando a conoscersi meglio e a scoprire chi tra loro sono gli avversari più temibili. La quarta puntata del programma Sky prodotto da Endemol Shine Italy ha visto l'eliminazione prima di Nunzia, estetista napoletana appassionata di cucina, poi di Rossella, che si è ritrovata al Pressure Test dopo una sconfitta schiacciante della sua brigata durante la prima esterna. Entrambe le concorrenti, tradite dalle proprie insicurezze, hanno dovuto togliersi il grembiule ed abbandonare il sogno di diventare il nono Masterchef Italiano.

Nunzia e Rossella, due donne forti e determinate che però non hanno avuto il tempo di dimostrare tutte le loro potenzialità in cucina davanti ai tre giudici del programma, sapranno far tesoro di un'esperienza "Che le ha cambiate profondamente". In questa intervista abbiamo avuto la possibilità di conoscerle un po' meglio, scoprendo come Masterchef le ha cambiate e che cosa ha significato per loro l'eliminazione.

Un'esperienza importante ma che lascia qualche rimpianto

Cominciamo parlando proprio dell'eliminazione, di quali sono stati gli errori che hanno determinato la loro esclusione dal programma e di che cosa, invece, sceglierebbero di rifare. Nunzia Borrelli ci rivela che: " Nella vita sono molto più forte di quello che il pubblico ha potuto vedere da casa, non piango mai, non me lo posso permettere. Ho tre figli, sono una capofamiglia che non può concedersi debolezze. Nel programma però ero sola e vivevo le cose in maniera completamente diversa. Se dovessi tornare indietro ci metterei meno sentimento e più cervello, più freddezza". Rossella Costa invece ci parla di quanto per lei l'esperienza a Masterchef sia stata importante, raccontandoci di aver conosciuto persone fantastiche, non solo tra i concorrenti ma anche tra i giudici e tra chi lavora nella produzione. Poi confessa: "Sento di essere stata a volte un po' troppo timida, anche nei confronti dei giudici. Avevo spesso timore a proporgli i miei piatti."

Nunzia, che aveva cominciato con grande forza ed entusiasmo, non ha saputo tenere sotto controllo le sue emozioni: "Ho patito molto la pressione del programma e la presenza delle telecamere. Questa cosa mi ha fatta crollare", ma poi continua: "Quest'esperienza però mi ha anche cambiata in meglio: ora mi sento un pò più sicura di me, e se mi trovassi in una situazione in cui è necessario tirare fuori il carattere saprei come affrontarla. Masterchef mi è servito per crescere, mi ha insegnato molto e ora cucino molto meglio... Sopratutto la seppia!" (ingrediente alla base del piatto con cui è stata eliminata ndr).

Il rapporto speciale con i giudici

La conversazione si sposta poi sul rapporto con i giudici: le due concorrenti ci raccontano con chi dei tre hanno sentito un affinità maggiore e da chi di loro hanno imparato di più. Nunzia ci spiega che, anche se da casa possono sembrare severi, i giudici di Masterchef devono essere molto esigenti con i concorrenti per aiutarli a crescere in cucina. Confessa poi che: "Tra tutti e tre quello con cui ho sentito maggiore affinità è ovviamente Cannavacciuolo, essendo campano come me, anche se speravo interpretasse diversamente i miei piatti, purtroppo però non ho avuto il tempo di farmi conoscere di più da lui."

Rossella invece ci racconta che, dopo essere entrata nel programma, ha completamente cambiato opinione riguardo a Bruno Barbieri: "Ho scoperto una persona molto diversa da quella che immaginavo da casa. Anche se è sempre rigidissimo e severo, è il suo lavoro che glielo impone. Durante la gara ti aiuta moltissimo e ti da sempre una parola di conforto. Poi ovviamente ho apprezzato moltissimo chef Cannavacciuolo, perché è una persona estremamente fraterna, piacevole, forse perché è del Sud. Per quanto riguarda lo chef Locatelli, infine, la bellissima opinione che avevo di lui quando sono entrata non è cambiata."

Il rapporto con gli altri concorrenti

Concludiamo la nostra intervista parlando del rapporto con gli altri concorrenti, chiedendo a Nunzia e Rossella con chi abbiano legato di più. Nunzia ci rivela che, essendo uscita così presto dal programma, non aveva avuto il tempo di farsi dei nemici nella classe e che aveva creato una bella amicizia con tutti, in particolare con Annamaria, Milenys, Gianna, Giada e, soprattutto, Rossella, che conferma quanto detto dall'amica. Alla domanda su chi fosse il loro preferito nessuna delle due si vuole esporre, sottolineando che tutti i concorrenti in gara "sono molto bravi e preparati".