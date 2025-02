MasterChef Italia 14: parlano gli eliminati, ad un pelo dalla top 5

Una serata che inizia ad un passo dalla top 5, quella appena trascorsa a MasterChef Italia 14, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La prima prova, infatti, ha messo gli aspiranti chef davanti ad un'insolita condizione: quella di dover cucinare insieme a un giovanissimo assistente: ragazzi provenienti da varie scuole alberghiere che sognano anche loro di diventare un giorno chef professionisti. Tra commozione e divertimento a vincere questa Mistery Box è stato Jack, che ha così ottenuto un vantaggio al successivo Invention Test, quello di assaggiare i piatti dello chef ospite Rasmus Munk, 2 stelle Michelin al ristorante Alchemist di Copenaghen, scegliendo anche gli ingredienti da assegnare a ciascuno degli altri concorrenti.

Katia davanti la chef Hélène Darroze

Ad uscire Claudio, che nonostante la buona cottura di un ingrediente particolare come il cervello di vitello, non è poi stato in grado di presentare un piatto completamente riuscito. Nell'ultimo Skill Test in tre passaggi di questa edizione ad essere protagonista è stata la cucina francese con una delle sue esponenti contemporanee più rappresentative: Hélène Darroze, una delle chef donne più stellate di sempre. E dopo un terzo step al cardiopalma a dover togliere il grembiule è stata Katia che ha comunque presentato un buon piatto ai giudici.

La determinazione di Katia

Katia e Jack durante lo Skill Test

Claudio e Katia sono infatti arrivati ad un punto nel quale l'asticella si è di molto alzata e dove è bastato un piccolo errore per dover lasciare il programma. Davanti ai giornalisti i due concorrenti hanno sempre espresso quanto positiva fosse stata questa esperienza, che spesso ha comportato per loro la necessità di uscire dalla propria comfort zone. Katia, infatti, ha affermato di aver sempre cercato di mettere la tradizione nei suoi piatti ma di avere, allo stesso tempo, scoperto di essere anche in grado di osare con ingredienti per lei nuovi: "Ci sono stati dei piatti che erano totalmente differenti dal mio mood ma che mi hanno fatto capire che io posso spingermi oltre la comfort zone trovandomi bene. "

Katia lascia la cucina di MasterChef Italia

La concorrente di origini napoletane ha poi continuato dicendo : "Mi sono resa conto di avere una soglia di concentrazione altissima. Ovviamente avevo paura di poter fare una una sciocchezza, ma questo comunque mi ha dato quella forza di essere sempre sul pezzo, focalizzata a fare un determinato lavoro. Ho capito di essere proprio forte e di saper tenere botta."

Il perfezionismo di Claudio

Claudio e Jack durante un'esterna

Claudio, invece ha sempre mostrato un approccio più timido e insicuro alla competizione, riuscendo però anche lui a presentare in più di un'occasione piatti sorprendenti: "Sono ancora una persona piuttosto insicura, però devo dire che sono migliorato tantissimo. Prima di MasterChef ero sempre rimasto nella mia zona di comfort, ma qui ho scoperto che ci sono nuovi orizzonti da scoprire ed ora mi sento un po' più sicuro. Sono anche una persona molto perfezionista e a volte se dicevo che un piatto per me era sbagliato magari esageravo, ma effettivamente significava che non era venuto come io lo volevo. Per me un piatto deve fare wow: quando ho preparato le spugnette sapevo da subito che avrei vinto quella prova."

Cosa spettarsi dal futuro

Claudio toglie il grembiule di MasterChef

Alla solita domanda sui progetti futuri entrambi gli aspiranti chef hanno affermato che non abbandoneranno la cucina. Katia ha espresso anche tutto l'amore che ha per questa disciplina, un amore che l'ha portata lontana dalla famiglia ma che allo stesso tempo ha dimostrato anche a loro quanto possa essere importante coltivare una passione: "Se avessi potuto, avrei fatto la scuola alberghiera, quello era il sogno da bambina. Ora mi vedo nel mondo culinario e mi piacerebbe da morire continuare perché ci sto bene. Ovviamente ci vuole molto studio ed esperienza ma, in punta di piedi, vorrei trovare uno spazio."

Anche Claudio non mollerà i fornelli: "Secondo me sarebbe folle non portare avanti un progetto nel mondo della cucina, quindi sì sicuramente tenterò questa strada. Adesso c'è da pedalare, devo sfruttare tutto quello che so fare per dimostrare anche di più di quello che ho dimostrato nella masterclass. Qualcosina la farò nel mondo del food: magari già da questa estate, forse chef a domicilio... ma sono del parere che le cose verranno da sole."