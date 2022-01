Masterchef Italia 11: l'ntervista alle concorrenti eliminate Andrealetizia e Rita

Il cooking show più amato dagli italiani sta finalmente entrando nel vivo: MasterChef Italia 11, sempre prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW), è andato in onda con due nuove puntate ricche di sorprese, in cui i concorrenti si sono cimentati con ricette estremamente complesse ed ingredienti mai visti. Gli aspiranti cuochi hanno avuto la fortuna di cucinare con due famosi chef, Sarah Cicolini e Diego Rossi, ma hanno anche dovuto dire addio a due compagni, Andrealetizia Pedrini, che dopo l'Invention Test ha salutato il fidanzato Nicky Brian rimasto in gara, e Rita Monforte, eliminata dopo un difficilissimo Skill Test a base di miele.

Abbiamo avuto la possibilità di incontrare via Zoom le due concorrenti eliminate, con cui abbiamo parlato dell'esperienza all'interno del programma: "Per me MasterChef è stata una bellissima esperienza, ho imparato davvero tantissimo, ed ho capito che la cucina è quello che voglio fare," ha aperto l'intervista Andrealetizia, "ho iniziato per gioco a cucinare perché ho perso il lavoro durante la pandemia, mi sono però subito resa conto di quanto mi rendesse felice e soprattutto vedere come i miei piatti rendessero felici le persone. Ho deciso di partecipare al programma per mettermi in gioco e dimostrare quando valgo, anche se la mia autostima non è sempre altissima, come avrete potuto notare, ma sono contenta di averlo fatto." "L'idea di partecipare è stata mia e solamente mia, ero consapevole di quello che facevo e di dove sarei andata, ero sicura di poter dare sempre di più" ha preso la parola Rita, "è stata un'emozione grandissima, indescrivibile, ho percepito un grandissimo entusiasmo da parte di tutti. La cucina per me è stata una grande scoperta ed ora è diventata l'obiettivo della mia vita, ora so che cosa farò da 'grande', sono certa che cucinerò. Questa è la mia strada."

L'esperienza a MasterChef

L'incontro con tre chef stellati - i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - per le due concorrenti è sta una vera sorpresa, hanno trovato persone dalla grande umanità, un po' lontane dall'immagine burbera e severa che spesso trasmettono a noi spettatori. "Sono persone veramente splendide, sono sì rigorosi, ma è il loro ruolo," ci ha spiegato Rita, "Cannavacciuolo trasmette la sensazione di essere un vero padre di famiglia, dai loro occhi capivi tutto quello che volevano comunicarti, e mi è dispiaciuto che dalla tv non traspaia la loro simpatia e il loro modo d'essere. Chef Barbieri è proprio il contrario di quel che appare, i suoi occhi sono lo specchio della sua anima, ci siamo resi conto di quanto ci tenesse ad esseri lì con noi e ad aiutarci." Anche Andrealetizia ci ha parlato dei giudici: "Ho sentito molta sintonia con Locatelli, anche lui come me ha vissuto all'estero per tanto tempo, con Cannavacciuolo si è instaurato un vero e proprio rapporto paterno. Di Barbieri invece avevo paura, pensavo mi interrogasse sui piatti della tradizione, invece devo dire che mi sono sentita a mio agio."

Ma che cosa le ha spinte a partecipare al programma? Andrealetizia è tornata indietro nuovamente al primo lockdown, durante il quale ha scoperto una passione per la cucina: "Io ho studiato fotografia, e avevo bisogno di trovare un nuovo modo per sfogare la mia creatività. Ed è stato la cucina. Vedere persone che mangiano ti trasmette tante emozioni, per me MasterChef è stata la possibilità di una grande avventura." Rita invece ci ha confessato: "Io sono una persona molto ambiziosa, quando ho cominciato a cucinare bene, ed ho capito che ero brava, mi sono sentita stimolata dalla possibilità di ricevere un parere da Chef stellati come i giudici, questo mi ha spinta a partecipare."

Il futuro in cucina

L'eliminazione per le due è stata un vero fulmine a ciel sereno: "Speravo di rimanere molto più a lungo, mi dispiace di non essere riuscita a dimostrare molto della mia cucina," ci ha detto Andrealetizia. "Mi aspettavo di più, anche da me stessa, ho commesso degli errori e li ho pagati, ovviamente la mia eliminazione per me non significa che non so cucinare, ma non ho retto allo stress e ai tempi diversi del programma, non mi sono adattata al tipo di cucina che esige MasterChef. Vado a casa con l'amaro in bocca, ha spiegato Rita, che ci ha anche accennato come sarebbe stato il suo menu fosse arrivata in finale: "Avevo già pensato a tutto! Avrei fatto fare un giro intorno alla mia Sicilia con piatti rielaborati alla mia maniera. Prima o poi però presenterò il mio menu, che avrebbe unito tradizione ed innovazione."

Il futuro di entrambe prevede la cucina, e per le due aspiranti chef passerà attraverso le loro pagine social: "Vista la mia passione per la fotografia ho un progetto che la unisca alla cucina sulle mie pagine. Ovviamente voglio continuare a studiare tanto", ha concluso Andrealetizia. Rita invece ha detto: "Si per me curare le mie pagine social è importante, ma vorrei anche fare uno stage in una cucina stellata. So che è giusto dare spazio prima ai giovani, ma spero di trovare un angolino anche per me!"