Masterchef Italia 10, intervista ai concorrenti eliminati Ilda e Igor

Un momento della settima puntata di Masterchef 10

A Masterchef Italia 10, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche sempre disponibile su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), siamo arrivati alla settima puntata, quella del giro di boa, durante la quale sono stati eliminati altri due concorrenti della Masterclass: Ilda Muja e Igor Nor. Le prove si fanno sempre più difficili: Ilda ha dovuto abbandonare la Masterclass dopo non essere stata in grado di riprodurre uno dei piatti fusion della chef stellata Karima Lopez; Igor, invece, è caduto alla fine di un complicatissimo Skill Test, in cui lui e gli altri si sono dovuti confrontare con tre complicatissime prove. La settima puntata è stata anche quella dell'ingresso in scena del temuto Iginio Massari, il primo step dello Skill Test aveva infatti come protagonista il cioccolato e solo Maxwell è riuscito a portare a termine il piatto, creando una sfera quasi perfetta contenente un tiramisù.

Iginio Massari a Masterchef 10

Abbiamo avuto la possibilità di incontrare telefonicamente i concorrenti che nella puntata di ieri hanno dovuto rinunciare al sogno di diventare il prossimo Masterchef italiano. Come si immaginano il loro futuro ora che hanno dovuto appendere al chiodo il grembiule bianco del programma? Nessuno dei due sembra voler continuare nel mondo della cucina e della ristorazione, entrambi vorrebbero però proseguire in quello dello spettacolo. Ilda ci ha rivelato che la sua aspirazione più grande è sempre stata quella di lavorare in televisione o alla radio: "È una passione che mi accompagna da sempre, fin da quando ero bambina. Mi piacerebbe poter mostrare meglio il mio carattere, potermi esprimere di più, perché credo che durante Masterchef non sia venuta fuori la vera me stessa. Magari, perché no, partecipare anche ad un programma come il Grande Fratello", ci ha detto ridendo, "comunque sarebbe anche molto bello poter conciliare la passione per la cucina con quella per lo spettacolo." Igor, invece, ha sottolineato come la sua più grande vocazione sia quella per la musica: " Sono andato a Masterchef per misurarmi con me stesso, quello che farò in futuro per me non è così importante. Ho capito che la mia voce non devo usarla solo per cantare, può essere anche fonte di ispirazione. Ma sto pensando a qualcosa che mi faccia sfruttare al meglio la mia passione per la musica, un podcast magari, o un programma che in qualche modo mescoli musica e cucina."

L'eliminazione da Masterchef

L'eliminazione di Ilda

Parlando dell'eliminazione abbiamo chiesto ai due ex concorrenti che cosa è successo nell'ultima puntata e perché secondo loro non sono riusciti a dare il meglio davanti ai giudici: "Nella cucina di Masterchef si è iperstimolati, non sempre si riesce ad essere lucidi, nelle prove che avete visto ieri non sono mai stato particolarmente convinto dei miei piatti, non ero concentrato come avrei dovuto. Sono un essere umano, con tutti i miei pregi ed i miei difetti, il piatto che mi ha fatto perdere rispecchiava tutta la confusione che provavo" ha spiegato Igor. Anche Ilda ci ha dato una risposta molto simile: "Sono umana e sono molto sensibile, il giorno dell'eliminazione non c'ero completamente e non ho fatto del mio meglio. Quello che dovevo cucinare era un piatto complicato ma apparentemente semplice, e non sono riuscita a prepararlo come dovevo."

Masterchef Italia 10: Intervista agli eliminati Marco e Daiana

L'eliminazione di Igor

Tanto Ilda come Igor ci hanno poi parlato di quanto l'esperienza a Masterchef sia stata importante per loro, svelandoci qual è stato il momento che ricordano con più piacere: "L'ingresso nella Masterclass, ovviamente! Ricevere il grembiule bianco con tre sì per me è stata una gioia immensa," ci ha detto Ilda "ce ne sono altri di momenti bellissimi, in particolare legati agli chef, la dolcezza di Locatelli, ma anche degli altri giudici, che hanno avuto grande riguardo nei miei confronti." Igor invece ha sottolineato quanto scoprire il dietro le quinte di una trasmissione televisiva così importante sia stato sbalorditivo: "Tutto il mondo che sta dietro al programma, tutti coloro che ci lavorano, è stato veramente incredibile entrare in contatto con questa realtà incredibile. Inizialmente pensavo che il mondo della tv fosse costruito, ho scoperto invece che è molto più vero di quel che credevo, ci sono davvero delle persone stupende al suo interno."

Masterchef Italia 10, intervista alla concorrente eliminata Alessandra

Chi vincerà il programma?

"Sono convinta che durante Masterchef non sia venuta fuori la vera me stessa. Sono una persona molto sfaccettata, sfrontata ma altruista, e questo non credo si sia visto," ci ha rivelato Ilda, "dal punto di vista della cucina, poi, avrei voluto avere il tempo di mostrare molte più tecniche e lavorazioni, durante il programma mi sentivo invece perseguitata dalla paura, che non mi ha permesso di mettere in pratica tutto quello che conosco. Questo è una critica che mi faccio, dovevo superare questo mio limite." Anche Igor ha ammesso che, per restare a Masterchef, avrebbe dovuto superare alcuni suoi limiti: "Non è una questione di ingrediente giusto o sbagliato, dovevo proprio cambiare atteggiamento, essere forse più focalizzato sulla vittoria, più calcolatore, come sono molti altri dei concorrenti in gara."

Un momento della settima puntata di Masterchef 10

Come è stato per loro passare dalla cucina casalinga, quotidiana, a quella di Masterchef fatta di piatti stellati e di ingredienti ricercatissimi? "Sicuramente è stato molto difficile spostarmi dalla mia cucina a quella in cui sono stata messa alla prova da tre Chef del calibro dei giudici. Avevo sempre paura di poterli deludere, la paura forse si è poi rispecchiata nei miei piatti. Io a casa sono una persona completamente diversa." "Ho iniziato a cucinare che ero molto giovane perché i miei genitori tornavano tardi, il più grande insegnamento di mia madre è stato quello di conservare ogni cosa, di non buttare nulla, cucinare per me è quindi sempre stato come affrontare una Mistery Box, pescando tra quello che il frigo metteva a disposizione, dovevo sempre sperimentare ed inventarmi qualcosa di nuovo", ci ha raccontato Igor, "la differenza a Masterchef è stata nell'approccio con la cucina, a casa adoro cucinare molto lentamente, prediligo le cotture molto lunghe, cosa che nella Masterclass è quasi impossibile. Devo ammettere poi di non essere nemmeno molto forte nell'impiattamento. Cucinare in una trasmissione come Masterchef ha delle dinamiche a sè, io non credo di essere fatto per quel tipo di cucina."

Un momento della settima puntata di Masterchef 10

Abbiamo concluso l'intervista chiedendo ai due ex concorrenti chi vorrebbero vincesse questa decima edizione del cooking show più famoso d'Italia: "Sono convinta che Antonio ed Aquila arriveranno in finale, ma vorrei che vincesse Irene, sarebbe una grande rivincita per lei." ha detto Ilda. Anche Igor punta su Antonio: "È davvero bravissimo, però con il cuore vorrei che vincesse Federica."