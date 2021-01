Masterchef Italia 10: intervista ai concorrenti eliminati Irish e Sedighe

Un momento della quarta puntata di Masterchef 10

A Masterchef Italia 10, che va in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche sempre disponibile su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), siamo arrivati alla quarta puntata, durante la quale sono stati eliminati altri due concorrenti della Masterclass: Irish Soldani, considerato tra i più preparati tra i partecipanti che ha lasciato a sorpresa il programma dopo un Invention Test davvero disastroso, e Sedighe Sharifi Dahaj, che dopo essere arrivata tra i peggiori nella stessa prova non è riuscita a recuperare nel successivo Skill Test.

"Uno chef può lavorare per anni per conquistare una stella, ma basta un giorno, un piatto, per tornare nella polvere", ha affermato chef Locatelli dopo la prima eliminazione della serata, quella di Irish, sottolineando come i tre giudici quest'anno siano diventati ancora più severi ed esigenti, alzando decisamente il livello della competizione. Con quanto detto dallo chef è molto d'accordo Irish, che durante l'intervista a lui e alla sua ex collega ci ha raccontato di sentire di non essersi meritato di andare a casa così presto: "Fino a quanto visto ieri ero uno di quelli che si è comportato meglio, avevo vinto due prove di fila, avevo fatto una doppietta come si dice nel gergo di Masterchef, non credevo che sarei stato messo così in difficoltà dalla cloche killer". L'ex concorrente di Bassano del Grappa ci ha detto poi, riferendosi direttamente alla frase di Locatelli: "_Non si può dimenticare la storia di chi si ha davanti, non si può mai trascurare il passato di uno chef, mai, in nessun contesto, non lo trovo giusto. Sì, è vero, vale l'ultimo piatto, ma non deve essere solo quello. Non penso che vorrei cambiare qualcosa del mio percorso, quella andata in onda ieri è stata una giornata storta, non ero felice di cucinare con quegli ingredienti. Ripensandoci ora, sono certo che fosse impossibile realizzare un buon piatto con quegli ingredienti.

Tanto Irish come Sedighe hanno ripercorso con la mente più e più volte la loro eliminazione, e sopratutto la realizzazione del piatto "sbagliato" che ne è stato la causa: "Ho ripensato tante volte a come avrei potuto fare meglio, ma sono ingredienti quasi impossibili da trovare, quindi non ho provato a rifarlo," ha affermato Irish, "durante la prova era come se la mia passione fosse morta, non trovavo il nesso tra gli ingredienti, ho cercato di stupire ma non ci sono riuscito quindi ora, se ne avessi la possibilità, farei un piatto più semplice, allungherei le cotture. Sarei dovuto volare basso." "Ora cercherei di fare qualcosa di diverso", ha raccontato Sedighe "farei delle crespelle salate più presentabili, avrei tante idee per rifarle, di quelle dolci invece sono tutt'ora molto soddisfatta."

Nessuno dei due si aspettava di abbandonare la Masterclass così presto: "Quando mi sono reso conto di essere finito fra i peggiori all'invention, non credevo che mi avrebbero mandato a casa, perché non mi avevano mai criticato, ero convinto che mi avrebbero perdonato l'errore" ci ha rivelato Irish. Sedighe invece ha detto: "Mi aspettavo di uscire ma non così, non ho avuto abbastanza tempo per dimostrare quello che so fare, questo mi ha fatto rimanere un po' male. Di sicuro c'erano tante persone più brave di me, ma l'ultimo piatto non penso di averlo sbagliato tanto, ma quelli degli altri erano sicuramente migliori."

Uno sguardo al futuro

I due poi ci hanno parlato del loro futuro: "Il programma per me è stato un grande spartiacque: so che la cucina è la strada giusta per me, il mondo del food voglio che diventi il mio pane quotidiano" ha affermato sicuro Irish, che ci ha raccontato come immagina il suo ristorante: "Quello che ricerco quando mangio fuori è il sapore di casa, a volte le trattorie sono molto più buone dei ristoranti. Quello che cercherei è una cucina che possa stimolare emozioni del passato. Sì all'innovazione ma anche il continuo richiamo al passato."

"Io invece non penso che la cucina diventerà il mio lavoro. Per ora continuerò con quello che facevo prima, la realizzazione di cortometraggi. È un tipo di arte che mi attira molto. Cucinare penso che resterà solo una passione" ha rivelato Sedighe.

Chi secondo loro si meriterebbe la vittoria? Irish è certo della risposta: "Antonio è una spanna sopra a tutti gli altri." Sedighe è d'accordo con lui, ma ci ha detto: "Anche Jia Bi è davvero bravissima, e non lo dico solo perché è straniera come me!"