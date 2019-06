Martina Colombari: "Chernobyl è una serie che sento molto vicina"

Barbara ed Io: Martina Colombari in una scena del film

Al Filming Italy Sardegna Festival incontriamo Martina Colombari che, in procinto di tornare a teatro assieme a Corrado Tedeschi in una commedia francese il prossimo autunno dal titolo Le montagne russe, riceve il Filming Italy Social Award per la sua attività di volontariato e impegno nel sociale. L'attrice, presentatrice ed ex Miss Italia è infatti volontaria da anni per la fondazione Francesca Rava NPH Italia, fa parte del progetto Every Child is My Child di cui è presidente Anna Foglietta e partecipa al progetto Giochi senza barriere con Bebe Vio in supporto allo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico.

Un festival, alla seconda edizione, che unisce grandi anteprime cinematografiche a quelle della migliore serialità televisiva è il posto giusto per indagare sui gusti e le abitudini cinefile e seriali delle star. Martina Colombari svela le sue.

Streaming vs sala

I film sono da vedere solo in sala o ben vengano le piattaforme?

Io penso ci possa essere di tutto l'importante è che ci sia arte e una storia da raccontare e questo vale per tutto, per la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, tutto ciò che ti fa sperimentare, aprire la testa, aprire gli occhi e il cuore va bene e ci deve essere.

Il film e la serie TV che ti hanno colpito di più in questi ultimi anni?

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling in un momento del film

La La Land mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto viaggiare, vivere quelle due ore così, serena. Per quanto riguarda le serie tv, ho iniziato da poco a vedere Chernobyl perché poi io sono di Riccione e mi ricordo che quando successe questa tragedia, subito dopo sbarcavano questi bambini sulla costa romagnola per venire a disintossicarsi e cercare di risollevarsi da questo dramma che stavano vivendo. Tutt'ora ogni tanto arrivano bambini in colonie che se ne prendono cura quindi sento questa serie TV - di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Chernobyl ndr - e questo racconto abbastanza vicino a me.

Che tipo di spettatrice di serie TV sei? Binge-watching o preferisci aspettare la prima TV per ogni episodio?

No no, sono un casino, decisamente binge watching. Faccio un minestrone anzi, lascio alcuni episodi di una serie a metà, poi ne inizio un'altra e ne vedo varie contemporaneamente. Un po' come faccio con i libri, sul mio comodino ne ho tanti. Il problema di vedere varie serie contemporaneamente è che spesso mi dimentico cosa è successo se le ho lasciate per troppo tempo e devo riprenderle.

