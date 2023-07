Lucrezia Guidone a Giffoni 2023: 'Mi piacerebbe uno spin-off su Ciro'

Se si pensa all'estate, un termine viene in mente con più di rapidità di altri... Mare! Ma al Giffoni Film Festival è un altro tipo di mare quello che finiamo per trovare, quello che ha rubato i cuori di milioni di telespettatori: stiamo parlando di Mare Fuori, la serie tv nostrana prodotta da Rai Fiction e Picomedia che ha realizzato ascolti altissimi ed è diventata un vero e proprio fenomeno, soprattutto tra i giovani, e le cui star sono state ospiti della kermesse.

E anche se siamo ancora lontani dalla tanto attesa quarta stagione di Mare Fuori, attualmente in sviluppo, possiamo almeno chiacchierare dello show con una delle sue protagoniste, l'attrice Lucrezia Guidone.

Giffoni 2023: intervista a Lucrezia Guidone

Chi è Lucrezia Guidone, interprete di Sofia

Di origini pescaresi, Lucrezia Guidone ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo a teatro, dopo aver frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma e Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York.

Sono tante le grandi collaborazioni di Lucrezia con altri grandi nomi di cinema, teatro e televisione nel corso della sua carriera, sempre più in rapida ascesa, e tante le rinomate produzioni a cui ha preso parte: l'abbiamo vista cimentarsi con generi e contenuti diversi, dai film Noi 4 a La Ragazza nella Nebbia (per il primo ha ricevuto anche il prestigioso Premio Flaiano), dalle serie Luna Nera e Fedeltà, per arrivare poi proprio alla più recente stagione di Mare Fuori, nella quale interpreta il personaggio di Sofia, la nuova educatrice dell'IPM con un segreto tutto da svelare.

Sofia e Ciro

E a proposito di Sofia, questa nuova aggiunta al gruppo del penitenziario di Napoli non è stata accolta con grandi sorrisi, almeno da un certo punto di vista: "All'interno di una narrazione di una violenza estrema, alla fine il cattivo sei tu che fai rispettare le regole! È strana questa cosa" concorda ridendo "Io in realtà mi rendo conto molto bene che Sofia è entrata un po' a gamba tesa, lo so... Però diciamo che ho voluto anche dare una strizzata molto forte a tutta una serie di situazioni che normalmente è anche bello vedere attraverso dei contrasti. Quindi il mio personaggio ha portato del conflitto, ma ha anche alzato un po' la temperatura delle cose, e spero che questo porti... A nuove scoperte?" commenta Guidone.

Ma queste scoperte potrebbero forse essere abbastanza da richiedere uno spin-off tutto per Sofia? "Non saprei..." ammette, ma di certo le piacerebbe, e infatti alla domanda che le poniamo chiedendole come risponderebbe a un'eventuale chiamata, replica "Sì, perché no?".

E se non proprio su Sofia, perché non su Ciro? "Ciro sarebbe un personaggio interessante, perché è uscito così inaspettatamente, e anche uno dei più seguiti". E in effetti, racconta Guidone, persino al supermercato la fermano per chiederle "Mi scusi, ma Ciro è vivo?". "Io ero lì, con la verdura in mano, che rispondevo 'Ma no, non posso dirglielo, anche se fosse!'. E quindi so che è qualcosa che il pubblico desidererebbe, e sarei felice di vederlo, se dovesse accadere".

I(l) segreto/i di Mare Fuori

Ma qual è il segreto (o uno dei segreti) di Mare Fuori? il saper osare? "Sì, assolutamente sì" conviene Guidone "Certe volte si pensa che lo spettatore non sia pronto a vedere certe cose, perché magari non è abituato, ma in realtà sta cambiando anche lo spettatore, perché è esposto a qualcosa, a più generi. Perciò magari ha voglia di vedere cose diverse, inaspettate. Secondo me c'è molto spazio ancora per creare cose nuove, divertenti".

Mare fuori 2: una scena della seconda stagione

E sì, osare probabilmente fa tanto, ma sono diversi gli ingredienti per il successo. Ad esempio, come insegna anche James Gunn con i suoi film, la colonna sonora fa tanto. E ora che di Mare Fuori si farà anche un musical... Cosa ne pensa Lucrezia, e che ruolo ha la musica nella sua vita?

"Del musical non so niente in verità, perché non faccio parte degli attori che lo fanno. Però sono molto contenta che molti di loro, così giovani, possano interfacciassi con un'esperienza di teatro, con il palco; è una cosa sicuramente molto bella" premette, per poi aggiungere quanto centrale sia tuttavia la musica nella sua vita "È fondamentale sia per la mia formazione, sia per il mio modo di vivere la vita e i personaggi. Io ho, non una sola canzone, ma playlist su playlist che cambiano, a cui si aggiungono brani [che di solito ascolto quando interpreto un ruolo]. Quindi poi sai, quando fai più stagioni nei panni di uno stesso personaggio, è interessante poi andarsi a risentire qualche brano per vedere come ti sei preparata, che cosa cambia...".

"La musica per me dà una spinta molto forte al lavoro, apre l'immaginario, ti fa entrare in un mondo di realtà e ti aiuta a recitare" conclude. E quale sarà la musica che accompagnerà Lucrezia Guidone nel suo futuro professionale? Non possiamo fare altro che continuare a seguirla per scoprirlo.