LIz e l’uccellino azzurro, la recensione: la difficoltà di spiccare il volo

Una storia delicata quanto lo sbattere delle ali di un uccellino. È quello di cui parleremo in questa recensione di Liz e l'uccellino azzurro, film anime realizzato dalla Kyoto Animation che ha consacrato l'animatrice Naoko Yamada tra i registi più interessanti del Sol Levante, confermando poi il suo talento con lo splendido La forma della voce - A silent Voice, anime anch'esso delicato e toccante che raccontava la difficile storia di una ragazza non udente e di un suo compagno di classe, due ragazzi alle prese con le difficoltà della crescita ma anche con la complessità dei rapporti affettivi. Qui in Liz e l'uccellino bianco la tematica della crescita permane, l'affacciarsi al mondo adulto è una cosa spaventosa e il futuro con le sue incertezze non può far altro che fare paura. Abbiamo avuto l'occasione di vedere questo magnifico film grazie all'edizione home video dell'etichetta Anime Factory Di Koch Media, un cofanetto curato nei minimi dettagli che sembra pensato appositamente per soddisfare i collezionisti più esigenti.

Realizzato in cartone lucido in un numero limitato di copie, contiene una serie piuttosto interessante di contenuti che faranno gola a molti. Che siate dei collezionisti duri e puri che preferiscono lasciare tutto nella scatola o amanti dei gadget da esposizione, non potrete non farvi conquistare dalle quattro special card e i due poster presenti all'interno. Ma le sorprese non sono finite: l'edizione, oltre al blu-ray del film con un'ora di contenuti extra, presenta infatti anche un libricino di trentadue pagine ricco di curiosità sui personaggi, intervista incrociata alla regista e alla sceneggiatrice Reiko Yoshida ed una serie di immagini degli storyboard dell'opera. Insomma molto di ciò che un appassionato possa volere.

Una trama delicata

Ma di cosa effettivamente parla Liz e l'uccellino azzurro? Il club di musica per fiati della scuola superiore Kitauji si sta preparando per un importante concorso. A realizzare il duetto principale saranno Mizore e Nozomi, oboe e flauto, due ragazze amiche da tanto tempo che frequentano entrambe il terzo anno. Per entrambe sarà, quindi, l'ultima possibilità di esibirsi insieme al loro club, perché è arrivato il tempo di decidere del proprio futuro, abbandonando quelle certezze che le hanno accompagnate nella loro vita di tutti giorni. Mizore sembra essere la più insicura, non vuole che l'amicizia con Nozomi finisca, perché prova un grandissimo affetto per la sua compagna e non vuole assolutamente lasciarla andare. La loro esibizione sarà su un brano nominato Liz e l'uccellino azzurro, tratto da una fiaba che racconta la storia di una giovane ragazza e di un uccellino azzurro che prenderà sembianze umane per starle accanto. Le due si sentono simili alle protagoniste della storia, anche se forse non riescono completamente ad accettarne i sentimenti.

Una scrittura che si prende i suoi tempi

Quella di Liz è l'uccellino azzurro, anche se si svolge nel tempo della preparazione di un esibizione, può essere considerata assolutamente una storia di formazione. Le due protagoniste, i loro timori e le loro incertezze fanno tutti parte di un processo di crescita naturale che qui viene raccontato in modo magistrale, scegliendo come palcoscenico esclusivo delle vicende l'ambiente scolastico, luogo per antonomasia che, a una certa età, è teatro della maggior parte della vita di un adolescente. Ad inframezzare le vicende scolastiche delle protagoniste, il racconto per immagini della fiaba che le due devono interpretare in musica, una storia che racconta di solitudine e amore. Per parlare di tutto questo il film si prende i suoi tempi: la scrittura dell'intera pellicola risulta piuttosto rarefatta, indagando i sentimenti di Mizore e Nozomi con attenzione, raccontandoci l'interazione con le compagne così come le incertezze che le tormentano. È un'opera altamente introspettiva che, proprio per questa sua caratteristica, potrebbe scontentare chi cerca una storia più leggera e dinamica.

La cura nella messa in scena

L'obiettivo è quello di far entrare lo spettatore nelle vite della due adolescenti e per farlo Naoko Yamada sceglie di puntare sui dettagli, su quei piccoli elementi che fanno la differenza: il suono dei passi di Nozomi contrapposto all'incertezza dell'andatura di Mizore, una piccola piuma azzurra che diventa un tesoro, l'ancia dell'oboe intagliata con cura, sguardi carichi di amore e timore. La cura della messa in scena diventa così tanto maniacale quanto bellissima e suggestiva, un tripudio di colori e forme che raccontano esse stesse una storia fatta di tanti piccoli particolari che si incastrano. Molto bella anche la diversità di stili nel raccontare la fiaba rispetto alla vicenda delle due ragazze, con due design estremamente diversi ma complementari che si adattano alla perfezione. Se siete appassionati di anime, quindi, non lasciatevi scappare questa edizione di Liz e l'uccellino azzurro, sarà un piacere per la vista e per il cuore.