L'era glaciale: Le avventure di Buck, la recensione: Un ritorno gradito, ma imperfetto

"Tutto cambia. È innegabile."

L'Era Glaciale: le avventure di Buck, un'immagine del film animato

Iniziamo la recensione de L'Era Glaciale: Le Avventure di Buck spiazzati dai primissimi istanti del nuovo film della saga de L'era glaciale, introdotti dall'iconico castello Disney. È solo un attimo di smarrimento, abituati come eravamo a vedere i film della saga presentati da altri brand e altri logo, perché il successivo incipit del film ci riporta immediatamente al contesto che ben conosciamo, sia dal punto di vista narrativo che tematico: con uno stile che ricorda i graffiti dell'era preistorica, i due registi John Donkin e Lori Forte riepilogano la storia base dei film precedenti della saga, spazzando via le incertezze, rassicurandoci e accogliendoci in quel contesto che ben conoscevamo e avevamo imparato ad amare.

Il mondo... ritrovato

Con L'Era Glaciale: Le Avventure di Buck siamo infatti in perfetta continuità con quanto visto in precedenza, perché la storia si pone un mese dopo le vicende viste ne L'era glaciale - In rotta di collisione, l'ultimo film datato 2016 e realizzato da Blue Sky Studios. Ritroviamo i nostri amici di un tempo, ma li salutiamo subito per seguire Crash ed Eddie, che hanno deciso di tornare nel mondo perduto per darsi a una vita d'avventura insieme a Buck. Ma quest'ultimo non se la sta vedendo molto bene in quanto protettore di quell'ambiente isolato e protetto, perché il mini Protoceratopo Orson, bandito anni prima, ha fatto ritorno con il suo esercito di Velociraptor con l'intenzione di eliminare tutti i mammiferi e prendere il comando.

L'Era Glaciale: le avventure di Buck, una sequenza del film

Buck è quindi costretto a darsi da fare per salvaguardare la pace per cui ha lottato insieme alla sua vecchia fiamma, la zoorilla Zee, e può avvalersi dell'aiuto dei due amici che hanno fatto ritorno nel mondo perduto con l'intenzione di trovare un senso per le proprie esistenze, tra le solite e inevitabili situazioni che da sempre assicurano divertimento e vivacità ai film della saga glaciale.

L'era glaciale - In rotta di collisione: Dietro le quinte con il regista Mike Thurmeier

Spazio ai comprimari

L'Era Glaciale: le avventure di Buck, una foto del film d'animazione

Come si intuisce da quanto sintetizzato poco sopra, Orson è il villain de L'Era Glaciale: le Avventure di Buck e fa affidamento sull'intelligenza come propria arma. Una caratteristica resa anche a livello visivo dall'enorme cervello che emerge sul retro del cranio e che l'ha reso vittima di bullismo da giovane ed è ora causa di quella sensazione di superiorità che lo spinge a voler prendere il controllo. Ma se Orson rappresenta una novità nel cast di personaggi della saga, e anche un'aggiunta interessante per i temi che avrebbe permesso di approfondire, è ovvio e giusto ritrovare e dar spazio a molte delle figure che il pubblico aveva imparato ad amare.

L'Era Glaciale: le avventure di Buck, una foto del film animato

Si ha, però, la sensazione che non ci sia stata abbastanza convinzione nella strada da seguire in tal senso: Buck, per esempio, è quello che dà il titolo al nuovo capitolo de L'era glaciale, ma non ne è il protagonista assoluto (e visto il lavoro fatto da Simon Pegg sulla voce originale avrebbe meritato di esserlo); inoltre il nucleo storico della saga è presente fin dalle prime battute, per poi uscire di scena e lasciar spazio ai comprimari, rendendo poco incisiva la propria presenza e togliendo visibilità e valore a Crash, Eddie e le altre figure minori di questo mondo.

Una strada da ritrovare

L'Era Glaciale: le avventure di Buck, una foto del film

C'è insomma la sensazione che ci fosse la voglia di riprendere un franchise che è stato così importante per il mondo dell'animazione recente, ma senza avere le idee del tutto chiare sulla direzione da dare alla saga per il futuro, rifugiandosi nell'espediente dello spin-off su un personaggio secondario senza andare fino in fondo in questo proposito. L'approccio generale è quello solito della saga in termini di vivacità e tipo di umorismo, ma con diverse situazioni che mancano di verve e risultano meno brillanti e incisive; un discorso applicabile anche al contesto visivo, che non riesce a pareggiare i traguardi raggiunti dai titoli degli ultimi anni, forse anche a causa delle difficoltà di lavoro nel periodo in cui ancora stiamo tutti operando.

L'era glaciale: l'unione fa la forza

No Scrat, No Party?

L'Era Glaciale: le avventure di Buck, un momento del film

Infine va segnalato quello che è forse il peccato più grave per un titolo della saga de L'era glaciale, quello che molti spettatori faticheranno a perdonare e che noi stessi abbiamo faticato a mandar giù: l'assenza di Scrat. Il piccolo scoiattolo è il simbolo del franchise sin dal lancio, diventando un'icona capace di andare oltre il contesto dei film che lo ospitano, e tenerlo fuori da questo progetto è un errore da correggere quanto prima, possibilmente già da prossimi eventuali progetti ambientati in questo amato mondo preistorico.