Lady Gaga, oltre Joker 2: i migliori video della popstar

Gaga Chromatica Ball, il film concerto disponibile su Sky e in streaming su NOW, e Joker: Folie à Deux ci hanno dato lo spunto per ripercorre la carriera di Lady Germanotta attraverso quelli che sono i suoi migliori videoclip.

Eppure c'era stato chi, nei giorni del successo di Poker Face, l'aveva definita una possibile one hit wonder. Invece Lady Gaga, che al momento del suo primo hit single era già una solida autrice di canzoni di successo, di numeri uno ne ha sfornati a ripetizione. E, a sedici anni da quell'exploit, che ancora oggi suona freschissimo, è ancora più che mai agli onori delle cronache. Come cantante ha dimostrato di saper uscire dal suo genere: non solo musica dance e pop, ma anche il jazz, che abbiamo apprezzato nei dischi con Tony Bennett, e poi il country e il rock, nelle canzoni di A Star Is Born. Un film che ha dimostrato come Lady Gaga potesse essere anche un'ottima attrice, emotiva ed emozionante.

Lady Gaga e Todd Phillips sul set di Joker 2

E questo è, ancora, il suo momento. Basti pensare a Gaga Chromatica Ball, il film concerto di Lady Gaga, disponibile su Sky e in streaming su NOW. Oltre ai videoclip, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è poi scoccata l'ora di Joker: Folie à Deux, in cui la diva - che ha preso il suo nome d'arta dalla canzone Radio Gaga dei Queen - interpreta Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix. Per l'occasione, tra Joker 2 e Gaga Chromatica Ball, ripercorriamo la carriera di Stefani Joanne Angelina Germanotta attraverso i suoi migliori video.

1. Poker Face (2008)

Lady Gaga nel video di Poker Face

È il secondo singolo tratto dal suo album di debutto Fame (il primo era stato Just Dance) ed è la canzone che ha rivelato Lady Gaga al mondo. La novità della canzone sta nel fatto che le sonorità elechtro-pop e dance qui si fondono con toni più dark. Quel "Mum-mum-mum-mah" è una citazione dal brano del 1977 Ma Baker dei Boney M. Un verso robotico e un ritornello irresistibile sono la forza della canzone.

Che è dedicata a Lüc, il suo ex fidanzato: un amico le disse "Non hai capito come si deve fare con un tipo come Lüc. Devi mostrargli la tua faccia da poker". Il video, diretto da Ray Kay e Anthony Mandler, è ambientato in una villa con piscina. Inizialmente doveva essere al mare, con Lady Gaga che emergeva dalle acque del mare come "una specie di Halle Berry in Agente 007 - La morte può attendere".

2. Paparazzi

Paparazzi è una delle canzoni più intense del primo album di Lady Gaga, forte di un ritornello che punta su un saliscendi vocale della star. È una canzone che parla della difficoltà di bilanciare successo e amore, ed è dedicata al suo compagno d'epoca, Lüc Carl. Il video è un piccolo film diretto dallo specialista Jonas Åkerlund, interpretato da Lady Gaga e da Alexander Skarsgård: R__olling Stone l'ha definito un omaggio al film di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte. Lady Gaga interpreta il ruolo principale di una star che sta per essere uccisa dal suo fidanzato, ma alla fine si prende la sua rivincita e reclama la sua fama e la sua popolarità.

3. Bad Romance

Bad Romance è il primo singolo tratto dal secondo lavoro discografico di Lady Gaga, The Fame Monster, ed è introdotto dal tema della Fuga in Si minore BWV 869b di Bach. La storia è ispirata alla paranoia che la cantante ha affrontato durante il suo primo tour in Australia. Il suono richiama esplicitamente quello di Poker Face, e le parole, che raccontano "una pessima storia d'amore" fanno riferimento ai film di Alfred Hitchcock ("I want your psycho, your vertigo stick/ Want you in my rear window"). Il video è di Francis Lawrence e gli abiti sono di Alexander McQueen: la storia si svolge in una camera mortuaria completamente bianca in cui Lady Gaga viene rapinata, drogata e condannata ad essere una schiava sessuale dalla mafia russa.

4. Telephone

Lady Gaga al Festival Lollapalooza nel 2010

Il secondo singolo da The Fame Monster è Telephone, cantata in duetto con Beyoncé Knowles. Una canzone che aveva scritto per Britney Spears, ma poi è stata scartata. Lady Gaga, ripresasi la canzone, doveva cantarla proprio con Britney ma alla fine scelse Beyoncé. Telephone parla della paura di non essere capace di lasciarsi andare e prendersi del tempo per sé se si è fidanzati.

Il video è il sequel di Paparazzi e riprende esattamente da dove era stato lasciato, cioè da quando Lady Gaga viene portata in carcere per aver ucciso il suo fidanzato. Ancora diretto da Jonas Åkerlund, vede Lady Gaga e Beyoncé in carcere e poi sull'auto "Pussy Wagon", che Uma Thurman aveva guidato in Kill Bill di Quentin Tarantino. Il video, come è chiaro sin dai "titoli di testa", è un omaggio a Kill Bill e a Pulp Fiction.

5. Alejandro

Lady Gaga fotografata sul magazine OUT

Anche il terzo singolo da The Fame Monster è una hit: il nome latino lo rende il perfetto tormentone estivo. Ma Alejandro, e il relativo video, hanno fatto discutere in vari paesi per i riferimenti religiosi e i contenuti ritenuti sacrileghi. La cosa, come sa bene Madonna, ha ovviamente fatto gioco. Alejandro è un brano elechtro-pop e ha degli influssi che vengono dall'europop, cioè lo stile degli ABBA (è chiaro il riferimento al loro brano Fernando del 1976) e degli Ace Of Base. Il brano, secondo Lady Gaga, parla della sua "paura del sesso". Il video, diretto da Steven Klein, è stato accostato ad alcune clip di Madonna, come Vogue, Like A Prayer, Justify My Love e Human Nature. Per il tema militare, a Rhythm Nation di Janet Jackson. "Si tratta di una celebrazione alla purezza del mio rapporto con i miei amici gay, e quanto io non sia stata capace fino ad ora a trovare le stesse sensazioni con un uomo eterosessuale" ha dichiarato a proposito del video la stessa Lady Gaga.

6. Born This Way

A proposito di Madonna, Born This Way, primo singolo e title-track dell'album seguente, è forse la canzone in cui la parentela con Louise Veronica Ciccone è più evidente: sembra quasi un omaggio a Express Yourself. Il video è stato diretto da Nick Knigh e mette in scena la nascita di una nuova razza. Lady Gaga entra nella storia come una regina, fluttuante nello spazio, che partorisce una razza che non può provare sentimenti legati all'odio. Nel video balla in lingerie, insieme a un corpo di ballo, mentre delle sequenze la riprendono in fase di parto, vestita in giacca, con una coda di cavallo rosa e truccata da zombie. Alla fine si trova in una fabbrica dove sono custodite le uova che ha partorito.

7. Judas

Lady Gaga e Rick Gonzalez sono Maria Maddalena e Cristo nel video di Judas

Judas è il secondo singolo tratto da Born This Way ed è un'altra canzone che, insieme al relativo video, sembra fatta apposta per stupire. Judas parla di come spesso non si facciano le giuste scelte: non si tratta del Giuda biblico, ma dell'innamorarsi ripetutamente dell'uomo sbagliato. Il video, diretto dalla stessa Lady Gaga e dalla sua coreografa Laurie Ann Gibson, quei riferimenti religiosi però li coglie: Norman Reedus veste i panni di Giuda Iscariota, Lady Gaga quelli di Maria Maddalena e Rick Gonzalez quelli del Cristo. Gli abiti, che ci portano in un mondo di motociclisti anni Sessanta, sono di Thierry Mugler.

8. Shallow

Uno dei punti più alti della carriera di Lady Gaga è la partecipazione al film e alla colonna sonora di A Star Is Born di Bradley Cooper, per la quale ha collaborato con Mark Ronson, dopo il suo quinto album in studio, Joanne. Tra i brani, c'è forse quella che è la canzone più bella di Lady Gaga, Shallow, scritta dalla cantautrice e Ronson con Anthony Rossomando dei Dirty Pretty Things e Andrew Wyatt dei Miike Snow.

È un momento chiave del film: il testo parla del bisogno di Ally e Jackson di andare a fondo della loro relazione. È una meravigliosa ballata in crescendo, che si appoggia sulla chitarra acustica e il piano. Il video è molto semplice, visto che comprende una serie di spezzoni dal film. Ma è perfetto per questa canzone. E infatti è stato il secondo video dell'artista, dopo Bad Romance, a raggiungere il miliardo di visualizzazioni su YouTube. La canzone ha vinto Oscar e Golden Globe per la migliore canzone originale.

Extra: Bloody Mary

Jenna Ortega nella famosa scena del Raven della serie Mercoledì.

Ancora un video, ma di un altro tipo. Nel dicembre 2022, il brano Bloody Mary (tratto dal secondo album Born This Way del 2011) è stato pubblicato come singolo a seguito del successo ottenuto tramite una coreografia su TikTok ispirata alla serie Netflix Mercoledì. La canzone, nel video, è velocizzata, ed è legata alla danza di Jenna Ortega nel Raven, il ballo della scuola, che nella serie avviene sulla canzone Goo Goo Muck dei Cramps.