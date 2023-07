La felicità per principianti, la recensione: un blando Mangia Prega Ama sulle montagne con Ellie Kemper

La recensione de La felicità per principianti: Su Netflix la commedia romantica montana sul viaggio per ritrovare se stessi (e l'amore) è solo un fresco palliativo per le serate afose, nonostante l'apporto fondamentale della Ellie Kemper di Unbreakable Kimmy Schmidt.

Prima di addentrarci in una nuova recensione di una rom-com come solo Netflix ne riesce a macinare a dozzine ogni mese, premettiamo che agosto è alle porte, il caldo è insopportabile e la prospettiva di un film catartico nel gelo indotto dell'aria condizionata è allettante. Stabilito lo stato d'animo collettivo, aggiungiamo che per gradire un film che si intitola La Felicità per principianti con tutti i cliché che lascia presagire, bisogna almeno aver lievemente accolto lo spirito catartico e la lunghezza (immotivata come l'entusiasmo di Paolo Sorrentino) di Mangia Prega Ama con Julia Roberts. Il punto di partenza infatti del film è la voglia di superare i suoi limiti e lasciarsi alle spalle un matrimonio fallito e le promesse infrante con se stessa di Hellen, l'amatissima Ellie Kemper di Unbreakable Kimmy Schmidt, qui pronta ad una 10 giorni di avventura trekking tra i monti Appalachi.

Un'avventura in montagna nella trama de La felicità per principianti

La felicità per principianti: una scena

Questa la trama de La felicità per principianti, secondo adattamento filmico diretto da Vicky Wight di un romanzo di Katherine Center dopo La Vita all'improvviso(2020). Sulla trama non c'è necessità di dilungarsi se non per fornire un ulteriore spunto per immaginare quanto state (forse) per vedere: Helen (Kamp) ha da poco finalizzato il divorzio con un uomo che non accenna a lasciarla libera, sta cercando di superare tradimenti e un aborto ed ha un rapporto conflittuale con il fratello minore. Solo ad avventura sui monti già iniziata scopre che del suo gruppo fa parte anche il miglior amico del fratello, Jake (Luke Grimes), un giovane dottore che conosce la donna da sempre pur essendosi sempre tenuto a "fraterna" distanza. Com'era in Mangia Prega Ama, se non arriva anche l'amore insieme alla presa di coscienza di sé non c'è film, almeno secondo gli standard Netflix ed allora è facile unire i puntini. Helen tornerà cambiata? Manco dobbiamo arrivare alla fine per saperlo. Innamorata? È scontato. La Felicità per principianti regala tutto quello che il titolo e questa breve descrizione può far intuire. Non ci sono sorprese, guizzi, colpi di scena o grandi epifanie. Adatto a chi vuole un porto sicuro dove approdare con la mente, senza nessuna emozione forte, con la speranza che anche nella vita, le crisi esistenziali si possano risolvere ritirandosi tra le montagne in mezzo agli alberi, alla natura con caffè all'alba e falò al tramonto.

La catarsi inevitabile

La felicità per principianti: una foto

La felicità per principianti, tradotto letteralmente dal titolo originale del film e dall'omonimo libro da cui è tratto, contiene in sé già la certezza del cambiamento da parte della protagonista. Del resto, se un film che racconta un viaggio per confrontarsi con i propri limiti e provare a superarli, non finisse con una effettiva e migliore comprensione del mondo da parte del nostro interlocutore principale, ci troveremmo di fronte ad una pellicola complicata, imprevedibile, d'autore, non di certo una commedia romantica. La catarsi inevitabile di Helen è dunque garantita già sulla carta e bisogna darla per assodata senza pretendere di essere trasportati in un vero percorso di comprensione. Gli step da affrontare per il personaggio interpretato da Kemp sono didascalici, prevedibili e costellati di confronti con il comprimario Jake e gli altri personaggi che non spiegano di certo la profondità della metamorfosi che la protagonista invece mostra di aver intrapreso a fine percorso. Fatta eccezione per un'avventura nell'avventura, un imprevisto che mette veramente alla prova Helen, la forza d'animo che pensava di avere, l'intraprendenza e la sua capacità di risoluzione problemi, il resto del film ci mette un po' troppo per arrivare al punto che già sospettavamo, la storia d'amore, che fa la differenza. Kemp e la sua recitazione sempre attenta, ironica e mai scontata da sola non basta ad elevare il film che rimane senza alcuna possibilità nel magazzino delle rom-com estive di serie C1.

L'amore inevitabile

La felicità per principianti: un'immagine del film

Se la storia d'amore (con Bardem) è stata una conditio sine qua non per Julia Roberts e il suo elevarsi a donna felice e realizzata in Mangia Prega Ama, figuriamoci se possiamo farne a meno nella sua versione streaming, montanara e senza alcuna star su Netflix. Ecco che quindi dove c'è catarsi a fine viaggio, c'è anche l'amore inevitabile. Se poi lo si scopre provenire da qualcuno che, in fondo, c'è sempre stato, è ancora più romantico.

La felicità per principianti: una scena

Non nascondiamo che questo aspetto, seppur scontato, aggiunge una sua poetica al film e lo scambio di sguardi dal sapore antico tra Helen e Jake, qualcuno di familiare visto sotto altra luce, è il cuore di questo, credibile, crescente legame tra i due. Da due adulti che si conoscono da sempre ci si aspetterebbe che le cose avvenissero più velocemente ma la lunghezza del film, quando accompagna i due, ha ragione di esistere perché per fare il passo oltre l'amicizia ci vuole il tempo che ci vuole.

E gli altri?

La felicità per principianti: una sequenza del film

La felicità per principianti dura, incredibilmente, solo 1 ora e 43 minuti eppure, armato di cesoia al montaggio, anche un non esperto sarebbe in grado di indicare i punti dove si poteva ridurre il carico della narrazione. Quando? Durante tutti i quasi inutili minuti che vengono messi in mano agli altri componenti del gruppo di escursione sui Monti Appalachi. Una carrellata di personaggi stereotipati, dal ragazzo gay con battuta sempre pronta e saggezza innata sulle relazioni sentimentali, alla sgallettata bionda che piace a tutti fino allo sbruffone so-tutto-io che poi si rivela il più fragile di tutti.

La felicità per principianti: una scena del film

La presenza di questi personaggi è trascurabile e non aggiunge nulla al film, se non in scene funzionali al compimento dei due obiettivi primari per il percorso di Helen: trovare l'amore e trovare se stessa. A dare prova della scarsa attenzione che c'è stata nella costruzione di questi apparenti comprimari e di conseguenza, del disinteresse totale dello spettatore per i loro destini, una scena in cui Helen, al dire addio alle sue compagne di viaggio, a fine film, si dice grata all'esperienza sui Monti perchè le ha fatto trovare nuovi amici. Ecco, preparatevi a restare un po' basiti perché di amicizia come la intendiamo nella vita reale ed anche al cinema, qui non ve n'è neanche l'ombra.