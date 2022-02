John Williams: 5 colonne sonore per ogni decennio

Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza - Il regista J.J. Abrams e il suo team in una foto di Vanity Fair

Essere appassionati di cinema significa aver compiuto alcuni passaggi probabilmente inevitabili, dai quali è impossibile fuggire. Chiunque, o quasi, ha visto almeno una volta un film diretto da Spielberg o Scorsese, interpretato da Leonardo DiCaprio, Tom Hanks o Meryl Streep. Chiunque, o quasi, ha visto almeno una volta l'intro iniziale di 20th Century Fox o Universal prima di un film. E chiunque, o quasi, ha visto almeno una volta un film musicato da John Williams. John Williams, un nome e un cognome così comuni che rispecchiano perfettamente la consuetudine con la quale è possibile vedere oggi vedere un film che sia arricchito dalle sue composizioni.

John Williams, un nome e un cognome così comuni che mal rispecchiano ciò che rappresentano le sue musiche, tutt'altro che scontate e ordinarie. Se in ogni settore della gigantesca macchina produttiva cinematografica possiamo riferirci ai vari ruoli indicando diversi grandi profili, nell'ambito delle colonne sonore John Williams non ha rivali. Cannibalizza da decenni il mondo delle colonne sonore e può vantare una sequela impressionante di musiche iconiche. Ci sono film che sono riconoscibili anche e soprattutto ad un primo ascolto, grazie al lavoro di John Williams.

Per festeggiare avevamo racchiuso in una Top 10 di John Williams le sue opere musicali più memorabili. Oggi la persona più candidata agli Oscar dopo Walt Disney compie 90 anni e per l'occasione abbiamo scelto di aggiungerne 5 colonne sonore di John Williams da riscoprire per ogni decennio, una galleria inimitabile. Cinque colonne sonore, dagli anni '60 al primo ventennio del nuovo millennio. Cinque colonne sonore riconosciute soprattutto dalla critica e meno celebrate a livello mediatico ma che probabilmente ogni altro compositore avrebbe voluto avere nella propria personalissima produzione.

1. Goodbye, Mr. Chips

Una scena di Goodbye, Mr. Chips

Gli anni '60 sono il decennio in cui il giovane compositore John Williams torna a comporre partiture per il cinema, dopo la parentesi al fianco di alcune delle più grandi star della musica. L'amore per il cinema lo riporta nel suo habitat. Tra le colonne sonore di quel decennio abbiamo scelto quella scritta per il film di Herbert Ross, Goodbye, Mr. Chips, con protagonisti Peter O'Toole e Petula Clark. Un film godibile ma senza grossi guizzi, tanto che probabilmente sono proprio le composizioni musicali di Williams a conferire maggior spessore alla pellicola.

2. Incontri ravvicinati del terzo tipo

Incontri ravvicinati del terzo tipo, una scena del film di Spielberg

Nel 1977 John Williams e Steven Spielberg hanno all'attivo già due collaborazioni. In particolare la seconda, ebbe un successo straordinario. Le musiche che Williams compose per Lo squalo furono determinanti per il clamoroso exploit del film, contribuendo a consacrare Spielberg come uno degli astri nascenti di Hollywood. I due si trovarono talmente bene insieme che decidono di lavorare anche a Incontri ravvicinati del terzo tipo. Al tempo John Williams era già sugli scudi; per questa colonna sonora viene candidato all'Oscar e perde... contro se stesso e le musiche di Star Wars.

3. L'impero colpisce ancora

Il bacio tra la principessa Leia e Han Solo

Dopo il boom di Una nuova speranza, John Williams viene richiamato per il secondo capitolo della trilogia di George Lucas, che cambierà per sempre la fantascienza sullo schermo e segnerà indelebilmente la storia del cinema. In questo secondo film Williams mescola temi già conosciuti e ascoltati dal pubblico nel film precedente e ora integrati con una composizione leggendaria: l'Imperial March, tutt'oggi una delle musiche cinematografiche più riutilizzate e ascoltate.

4. Mamma, ho perso l'aereo

Macaulay Culkin in una sequenza di Mamma, ho perso l'aereo

L'incredibile versatilità di John Williams è uno dei motivi per i quali le sue musiche hanno saputo modellarsi per qualsiasi genere, senza tralasciare proprio nulla. Una dimostrazione è il lavoro che il regista svolge nei primi anni '90 per Mamma, ho perso l'aereo, classico family movie di Chris Columbus con protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin, le cui marachelle e avventure sono ritmate dalla partitura di Williams, che riceve per l'occasione l'ennesima candidatura per la miglior colonna sonora e per la miglior canzone, Somewhere in my Memory, insieme a Leslie Bricusse.

5. Lincoln

Daniel Day-Lewis è il 16esimo Presidente degli Stati Uniti in Lincoln

Il sodalizio con Steven Spielberg è un tema ricorrente nella filmografia di John Williams. Difficilmente il regista di E.T. - L'Extraterrestre e Jurassic Park si affida ad altri compositori. Non siamo dalle parti di binomi indissolubili come Martin Scorsese e la montatrice Thelma Schoonmaker ma il legame tra il cineasta e John Williams è davvero saldo e nel 2012 torna in una veste solenne per fare da cornice al kolossal dedicato ad una figura emblematica della storia statunitense, Abraham Lincoln, interpretato da un magistrale Daniel Day-Lewis.