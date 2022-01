Italia’s Got Talent 2022, Frank Matano: “Elio è stato un’aggiunta preziosa al tavolo dei giudici”

Italia's Got Talent 2022: Lodovica Comello e i giudici

Un ritorno all'insegna delle novità quello di Italia's Got Talent 2022, una nuova edizione dello show per tutta la famiglia prodotto da Freemantle per Sky che vede un primo evidente cambio sin dal tavolo dei giudici, con l'aggiunta di Elio al trio rodato formato da Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi, ma anche altre variazioni sul tema che permettono di rimodulare le regole e l'andamento della gara. Una riguarda il famigerato Golden Buzzer che permette ai concorrenti di accedere direttamente alla finale, in numero maggior quest'anno perché concessi anche al pubblico e alla conduttrice Lodovica Comello. Ne abbiamo parlato proprio con lei, intervistata in occasione del lancio delle nuove puntate in onda su Sky dal 19 gennaio, insieme a Federica Pellegrini e Frank Matano.

La video intervista a Lodovica Comello, Federica Pellegrini e Frank Matano

La responsabilità del Golden Buzzer

Italia's Got Talent 2022: Lodovica Comello è la conduttrice dell'edizione

Opportunità e responsabilità. Questo offre il Golden Buzzer e abbiamo confessato il timore che avremmo noi nell'usarlo, chiedendo quale fosse l'approccio dei giudici a questo strumento che è così importante per i concorrenti di Italia's Got Talent 2022. "Un modo è farsi guidare solo dall'istinto" ci ha detto Federica Pellegrini, lasciandosi andare quando "si vede qualcosa che appassiona. Ma c'è sempre alla base una responsabilità, perché si manda direttamente in finale un talento che avrà la possibilità di vincere Italia's Got Talent." Uno strumento il cui utilizzo è una novità per Lodovica Comello, che per la prima volta ha la possibilità di sfruttarlo per mandare in prima persona un concorrente in finale: "Chiamiamo questa edizione Golden Edition perché abbiamo visto tanti coriandoli quest'anno. Per la prima volta ho potuto mandare in finale un concorrente e a modo mio sono stata un po' giudice anche io, facendo un po' di strategia e potendo giudicare."

Italia's Got Talent 2021, parla Mara Maionchi: "L'originalità è la base dell'espressione artistica"

Elio, il valore aggiunto

Italia's Got Talent 2022: Frank Matano in giuria

Non potevamo però non chiedere a Matano e la Pellegrini come cambiano le dinamiche al tavolo dei giudici con l'arrivo di Elio. "È come se quel tavolo fosse una macchina" ha spiegato Frank Matano, "e noi i pezzi. Se cambi i pezzi la macchina va in modo diverso e questo è molto stimolante. Inoltre Elio ha spesso un punto di vista interessante sulle performance e questo ti accende e fa vedere la cosa da un lato diverso." Matano ha però aggiunto che ha visto la collega Federica Pellegrini molto tranquilla quest'anno e ha sottolineato come lei abbia legato molto col nuovo giudice.

Italia's Got Talent 2022: Federica Pellegrini in giuria

"Ho avuto modo di conoscere Elio, che non conoscevo personalmente, ed è stato una grandissima spinta quest'anno" ci ha raccontato Federica Pellegrini, "ho avuto modo di parlare delle sue svariate passioni e ho avuto modo di dargli anche qualche consiglio sul nuoto: non è un grandissimo nuotatore, ma era molto tecnico e curioso al riguardo. È una grandissima persona ed è stato un grande onore averlo accanto." Una giuria parzialmente rinnovata che la Comello ha come al solito potuto osservare dall'esterno, avendo delle ottime sensazioni: "Quest'anno ha regnato una grandissima armonia. Non che mancasse negli anni scorso, ma l'ho trovata veramente omogenea con personalità molto ben distinte che si sono completate a vicenda."