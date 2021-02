Italia’s Got Talent 2021, parla Mara Maionchi: “L'originalità è la base dell’espressione artistica”

La nostra intervista video a Mara Maionchi e Ludovica Comello, rispettivamente giudice e conduttrice di Italia's Got Talent 2021, la nuova edizione dello show in onda su TV 8 ogni mercoledì in prima serata.

Italia's Got Talent 2021: giudici e conduttrice in una foto promozionale della nuova edizione

Italia's Got Talent 2021 è realtà già da una settimana e ha debuttato con un buon risconto di critica e ascolti. Un successo che premia il lavoro messo in piedi da Sky e Freemantle per portare in tv una nuova edizione di questo show per tutta la famiglia in un periodo così difficile. "Il lavoro su Got Talent" dura un anno, ci aveva detto Gabriele Immirzi in conferenza e questo non può che far capire che sforzo produttivo sia stato nel difficile periodo che stiamo vivendo. La nuova edizione conferma il parterre di giudici, da Joe Bastianich e Frank Matano a Mara Maionchi e Federica Pellegrino, nonché la conduttrice Lodovica Comello, che ci accompagneranno ogni mercoledì in prima serata su TV 8 fino alla finale live in cui i dodici concorrenti finalisti si sfideranno per il titolo di campione.

La video intervista a Mara Maionchi e Lodovica Comello

Il successo di Italia's Got Talent

"È divertente, è piacevole, si vedono delle cose inaspettate" con queste parole Mara Maionchi spiega il successo di uno show che va avanti dal 2010 e che in quest'anno particolare fa mettere da parte la sensazione di tristezza che aleggia nell'aria, "il pubblico si siede e dimentica per qualche ora le proprie difficoltà." Per Lodovica Comello sono "tanti gli ingredienti che rendono Got Talent speciale e vincente anche dopo tanti anni. La componente empatica è fondamentale, chi è a casa si rispecchia in chi è sul palco, perché non sono artisti affermati o grandi star, ma persone comuni. Persone diversissime che si mettono in gioco con i propri sogni e dà la possibilità a chi sta a casa di immedesimarsi."

Squadra che vince non si cambia

Un gruppo di lavoro confermato e affiatato. "Il rapporto l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto" ci ha detto Mara Maionchi, "perché ci eravamo molto simpatici e abbiamo rispetto l'uno degli altri. Abbiamo trovato un bell'equilibrio. Mi piace e quando vado sul palco per lavorare mi diverto molto, perché trovo empatia con gli altri giudici e con la nostra super presentatrice. Non so come fa a ricordare tutto, io non ricordo nemmeno come mi chiamo a volte!" Conferma queste sensazione Lodovica Comello: "lo scorso anno abbiamo messo in piedi una giuria nuova che abbiamo capito funzionare fin da subito e quest'anno si è consolidata ancora di più. Per questo il programma è volato via!"

Un punto essenziale è evidenziato da Mara Maionchi tra i talenti che si presentano in gara: "L'originalità è la base dell'espressione artistica. Essere diverso da tutti, anche facendo la stessa forma artistica. C'è un modo di comunicare, anche fisicamente, che è fondamentale. Chi lo ha, ha trovato un tesoro!" La Comello ci parla invece di competizione: "tutti abbiamo in mano i cellulari e siamo tutti un secondo a presentarci e vendere la miglior immagine di noi stessi. A Got Talent si presentano tanti che fanno qualcosa di simile e la differenza la fa la personalità e chi riesce a dire qualcosa di più grazie al suo carisma."