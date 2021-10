In una notte buia e spaventosa, la recensione: Il viaggio animato di Hansel e Gretel

In una notte buia e spaventosa: un'inquietante immagine della serie

"Le favole vere sono tremende!" Da questa grande verità prende le mosse la serie animata Netflix in catalogo dall'8 ottobre e nella recensione di In una notte buia e spaventosa cercheremo di spiegarvi i motivi che la rendono una visione piacevole per l'originalità, l'ironia e gli spunti mutuate dai romanzi di Adam Gidwitz a cui si ispira: si parla di fiabe e lo si fa con tono adatto a tutte le età, ma non si rinuncia a ironizzare sugli aspetti più crudi e cupi di cui le cosiddette storie per l'infanzia sono tradizionalmente infarcite. E lo si fa partendo da due personaggi simbolo delle favole: Hansel e Gretel.

Dalla padella nella brace...

In una notte buia e spaventosa: i protagonisti in una scena

... o forse dovremmo dire dal forno per richiamare un momento chiave della storia dei due ragazzini creati dai fratelli Grimm (non a caso richiamati dal titolo originale A Tale Dark and Grimm della serie Netflix e del romanzo di Gidwitz), che sono protagonisti di In una notte buia e spaventosa, e il percorso travagliato che si trovano a compiere. Ritroviamo infatti Hansel e Gretel, ma in un contesto parzialmente diverso da quello a cui siamo abituati, perché se il punto di partenza è sovrapponibile alla celebre fiaba che li vedeva al centro del racconto, lo sviluppo va ben oltre, portandoli al di fuori della loro classica storia per un cammino nel cupo mondo delle favole per incontrare creature fatata, pericoli e minacce di ogni tipo, da lupi mannari a streghe e stregoni, draghi e perfino il diavolo.

Nel cuore oscuro delle favole

In una notte buia e spaventosa: una scena

In dieci capitoli ricchi di sorprese, In una notte buia e spaventosa gioca con gli stereotipi delle fiabe e ironizza su quegli aspetti più cupi e oscuri che ne contraddistinguono lo sviluppo, senza risparmiare nessun tipo di difficoltà ai due fratelli protagonisti, tra separazioni, scomparse, morti e arti amputati. Il loro è un viaggio degli eroi virato al negativo, in cui gli ostacoli continuano a porsi sulla loro strada. Il tutto è trattato con ironia e tono adeguato a un pubblico giovane, d'altra parte è quello il target anche dei libri di Adam Gidwitz, ma l'approccio è originale e brillante, capace di rievocare quella componente cupa e "tremenda", tanto per utilizzare la definizione usata nell'opening della serie, che le fiabe classiche avevano.

La via dell'animazione

In una notte buia e spaventosa: una scena della serie

Intrigante anche l'approccio visivo, con scelte artistiche molto interessanti per le transizioni tra i diversi momenti della storia, gli intermezzi di raccordo e altri espedienti narrativi, così come per gli ambienti che cercano spesso una bidimensionalità che ricorda fondali di impronta teatrale. Peccato solo per il character design dei due protagonisti, forse troppo ordinario per farsi notare ed emergere nel panorama animato contemporaneo. Il tutto è però reso con una fluidità e attenzione al dettaglio che veicola in modo ottimale lo spirito e il cuore della serie Netflix (con menzione speciale per la canzone in stile irlandese che chiude gli episodi), che accoglie nel proprio mondo ironico e brillante per un viaggio a tinte dark tra le suggestioni del mondo delle favole.