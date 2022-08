Il talento di Mr. C in 4K UHD e blu-ray, la recensione: una fantastica Steelbook per il Nicolas Cage show

La recensione de Il talento di Mr. C in 4K UHD e blu-ray: Eagle ha sfornato una bellissima steelbook con tanto di booklet per il film con Nicolas Cage che interpreta se stesso. Audio e video al top, buoni gli extra.

Il talento di Mr. C: Nicolas Cage e Tiffany Haddish in una scena del film

È uscita da appena due settimane in streaming, ma adesso è già l'ora dell'homevideo per l'irresistibile commedia d'azione con Nicolas Cage che interpreta una versione parodica di se stesso in modo intelligente e autoironico. Il modo migliore per godersi subito al fresco di casa un film imperdibile che ha già raccolto i favori della critica, nel quale tra gag, ritmo e azione Cage deve vedersela anche con un suo doppio degli anni Novanta, critico con il se stesso del presente. E come vedremo nella recensione de Il talento di Mr. C in 4K UHD e blu-ray, il film scritto e diretto da Tom Gormican ha avuto un trattamento da Eagle Pictures davvero sontuoso, e noi abbiamo avuto l'onore di ammirare l'edizione più prestigiosa.

Una bellissima Steelbook e un booklet tutto dedicato alle curiosità su Nicolas cage

Come detto, è davvero lussuoso il trattamento che Eagle Pictures ha riservato a Il talento di Mr. C. Oltre alle varie edizioni DVD, blu-ray e 4K UHD, infatti, c'è anche una favolosa Steelbook, che è proprio quella che noi abbiamo potuto analizzare. La confezione metallica è davvero bellissima nel suo originale look che esalta la figura di Nicolas Cage. All'interno due dischi, uno con la versione 4K UHD del film, l'altro nella versione blu-ray, dove sono contenuti anche i tanti extra fra cui alcune scene tagliate. Ma c'è anche un'altra sorpresa, ovvero un originale booklet da collezione di 20 pagine dal titolo "Tutto quello che non sai su Nicolas Cage", contenente le curiosità principali sul celebre attore raccontate attraverso i suoi film più celebri.

L'esterno della steelbook de Il talento di Mr. C e la cover del booklet

Video eccellente, croma ricco e un dettaglio ottimo anche nella CGI

Il talento di Mr. C: Nicolas Cage, Pedro Pascal in una scena del film

E poi ovviamente c'è la parte tecnica, ottima come il package. A partire da un video 4K UHD che migliora la già eccellente visione in blu-ray (comunque ottimo per il formato) grazie a un quadro nitidissimo e a un dettaglio fino ancora più curato. Anche la tavolozza cromatica è decisamente più ricca e si mantiene sempre su tonalità calde e si fa evocativa nelle sequenze di Maiorca dove prevalgono sfumature giallo dorate. Notevole anche lo splendore delle acque e la perfetta trama delle scogliere, con alcuni giochi di luce spettacolari e colori che restano brillanti ma mai esagerati. Formidabile come detto anche il dettaglio, dalle ambientazioni alle panoramiche fino agli abiti e ai primi piani, con alcuni trucchi su Cage, anche quello CGI per ringiovanirlo, in bella evidenza e decisamente efficaci.

Il talento di Mr. C, la recensione: essere Nicolas Cage

Audio efficace che cambia marcia quando arrivano le scene action

The Unbearable Weight of Massive Talent: una foto del film

Per quanto riguarda l'audio, troviamo le tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese. Per quanto riguarda la prima parte, non siamo certo di fronte a un film movimentato ma si può apprezzare l'ambienza tranquilla, capace di catturare anche rumori sottili con buona direzionalità, i dialoghi perfetti per timbro e pulizia e la corposità della colonna sonora. Poi quando il film cambia marcia e do arrivano le scene di azione con spari, esplosioni e veicoli rombanti, anche l'asse posteriore dà un contributo più marcato ed energico, regalando potenza e una buona spazialità generale, ma anche il subwoofer non disdegna di farsi sentire con alcuni bassi piuttosto muscolari. Insomma un audio che fa intermente il suo dovere, senza esagerazioni ma lasciando sempre lo spettatore ben immerso negli eventi.

Da Pig a Il Talento di Mr C: vi spieghiamo perché Nicolas Cage è un grande attore

Gli extra: 50 minuti tra approfondimenti, curiosità e scene tagliate

Il talento di Mr. C: Nicolas Cage, Pedro Pascal in una scena

E non deludono nemmeno i contenuti speciali, con quasi 50 minuti di contributi. Si comincia alcune featurette, a partite da La Mente (6' e mezzo), dedicata al regista e sceneggiatore del film Tom Gormican che Cage ha soprannominato proprio The Mind. Si prosegue con Barlumi di un Cage del passato (5') con lo stesso Gormican e il cosceneggiatore Kevin Etten che parlano della bravura dell'attore e della CGI usata per mettere il Cage giovane nella stessa scena con con quello più stagionato.

Il talento di Mr. C: Pedro Pascal in una scena del film

Troviamo poi Tutti hanno bisogno di Javi (4') sul personaggio del superfan, mentre Nick, Nicky e Sergio (4' e mezzo) offre una visione divertente dei vari Nicolas Cage che appaiono nel corso del film. Avanti poi con Azione nel secondo atto (7'), dedicato al cambio di registro del film che nella seconda parte diventa un action, quindi Cage a 5 stelle (2') con alcune audizioni improbabili ed esilaranti per essere Nic Cage. Troviamo poi due scene tagliate (con commento audio opzionale), 5 minuti in tutto, e in chiusura il trailer e Domande e risposte al SXSW Film Festival (16'), con cast e troupe che dialogano con il pubblico all'Austin Festival.