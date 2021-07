Titane, Annette e i migliori titoli della commedia francese: ecco il nuovo listino di I Wonder Pictures

Dai successi di Cannes 2021 ai migliori titoli della commedia francese, I Wonder Pictures presenta il suo ricco listino per la stagione cinematografica 2021/2022.

Dopo un anno di rinvii e chiusure, I Wonder Pictures si prepara a portare nelle sale italiane i grandi successi protagonisti di Cannes 2001, le più divertenti commedie francesi e il meglio del cinema biografico e documentario. Tra i titoli più attesi sul grande schermo spicca sicuramente Titane, l'horror firmato dalla regista francese Julia Ducournau e vincitore della Palma d'oro alla 74ª edizione del Festival di Cannes; ma saranno presenti anche altri film premiati durante la kermesse francese come Annette e l'italiano Europa, una nutrita selezione delle più divertenti commedie francesi e tante emozionanti storie che sapranno conquistare il pubblico. Ecco i film in uscita nel 2021/2022 per I Wonder Pictures.

I successi di Cannes 2021

Titane: una scena del film vincitore della Palma d'oro a Cannes 2021

Per la sua nuova stagione cinematografica, I Wonder Pictures punta sui successi appena usciti dalla kermesse francese. Stiamo parlando, ovviamente, di Titane, pellicola provocatoria e innovativa firmata dalla regista francese Julia Ducournau nonché vincitrice della Palma d'oro alla 74ª edizione del Festival di Cannes. La storia di una donna che vive con una placca di titanio nel cranio e che prova un irrefrenabile desiderio nei confronti della automobili. In programma anche Annette, racconto di una straordinaria unione con Adam Driver e Marion Cotillard e Palma d'oro per la miglior regia al cineasta Leos Carax, e Nitram, che si è aggiudicato la Palma d'oro per il miglior attore grazie all'interpretazione del suo protagonista Caleb Landry Jones. Senza dimenticare l'italiano Europa, storia di una straordinaria lotta per la libertà e la vita premiata con il Beatrice Sartori Award, premio conferito dalla critica indipendente presente a Cannes, e il film russo Petrov's Flu, presentato al Festival in concorso nella Selezione Ufficiale.

Titane, la recensione: donna, rinascerai con dolore

Le divertenti commedie francesi

Christian Clavier e Gérard Depardieu in una scena di Mistero a Saint-Tropez

La commedia francese la fa da padrone nella programmazione della stagione 2021/2022 di I Wonder Pictures. All'interno di questo nutrito listino ci sono Mistero a Saint-Tropez con un cast all-star (Benoît Poelvoorde, Christian Clavier, Gérard Depardieu e Rossy de Palma), La padrina, con Isabelle Huppert nei panni di una annoiata traduttrice che si trasforma nella regina del narcotraffico, La signora delle rose di Pierre Pinaud, storia di una grande coltivatrice di rose sull'orlo della bancarotta, e Il discorso perfetto, la teatrale e divertente commedia di Laurent Tirard basata sul fortunato romanzo di Fabrice Caro. Rimaniamo in Francia con il sorprendente film di Nicolas Bedos Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Allarme Rosso in Africa Nera, terzo capitolo della saga che vede il Premio Oscar Jean Dujardin nei panni della celebre spia francese creata da Jean Bruce. Con l'occasione, I Wonder Pictures ha acquisito anche i diritti dei due precedenti esilaranti episodi, finora inediti nel nostro paese: Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo e Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio.

Le emozionanti storie umane

Un'immagine tratta dal film francese Volami Via

Ci aspettano anche tante emozioni e intense storie umane nella programmazione dei film in uscita di I Wonder Pictures. Nel corso dei prossimi mesi arriverà nelle nostre sale il dramma palestinese 200 metri, toccante storia di Mustafa e sua moglie Salwa, distanti solo duecento metri, ma separati da un muro che non possono oltrepassare. Dalla Francia, invece, arrivano Volami Via, il racconto dell'inaspettata amicizia tra un 30enne senza prospettive e un ragazzino disabile, e Allons Enfants, esordio del regista italiano (ma residente in Francia) Giovanni Aloi, che segue un giovane militare francese appena uscito dal corso di addestramento che si trova coinvolto in un'operazione di sorveglianza molto pericolosa. Infine, se amate le pellicole d'animazione, non dovrete perdervi Flee, docufilm animato che racconta la vera storia di un affermato accademico danese di origine afgana, che, da oltre vent'anni, nasconde un doloroso segreto.

Ecco il listino di I Wonder Pictures