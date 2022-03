I cento passi in blu-ray, la recensione: restauro video e nuovi extra per il celebre film su Peppino Impastato

I cento passi: Andrea Briguglia e Luigi Lo Cascio in una scena del film

Sono passati poco più di vent'anni dall'uscita di uno dei film di maggior impegno civile del cinema italiano. Adesso, come vedremo nella recensione de I cento passi in blu-ray, il capolavoro di Marco Tullio Giordana è uscito finalmente in alta definizione con una versione restaurata in un'edizione Mustang che sfodera anche degli extra tutti nuovi. L'occasione migliore per rivedere e riscoprire il film sulla vera storia di Peppino Impastato.

Un film di impegno civile che fu candidato ai Golden Globe e vinse cinque David

La nuova uscita homevideo de I cento passi è innanzitutto importante per riportare alla ribalta un film che fu candidato anche ai Golden Globe e all'epoca vinse cinque David di Donatello e tanti altri riconoscimenti. Ma è fondamentale anche per ricordare la storia di Peppino Impastato (interpretato da Luigi Lo Cascio), che ribellatosi al padre mafioso e alla cultura del silenzio, avviò un'attività politico-culturale antimafiosa, anche attraverso una radio libera autofinanziata tramite la quale denunciava affari e traffici locali prendendo di mira anche i politici. I cento passi del titolo si riferiscono alla distanza tra la sua casa e quella del boss mafioso Badalamenti. Alla fine Peppino fu ucciso in un agguato.

Il video: dettaglio e croma da applausi, peccato per la pulizia non perfetta

Come detto, grazie a Mustang I cento passi è uscito finalmente in blu-ray con una versione che beneficia di un restauro effettuato a partire dalla scansione 4K del negativo originale 35 mm scena e dai DA88 del mix Dolby SRD. Il restauro del colore è stato eseguito secondo le indicazioni del direttore della fotografia Roberto Forza e del regista Marco Tullio Giordana. Le lavorazioni sono state eseguite nel 2020 presso il laboratorio digitale dell'Istituto Luce-Cinecittà. Il risultato è davvero ottimo, per certi versi sorprendente per incisività del dettaglio e per brillantezza del croma. I particolari che emergono in HD dal paesaggio siciliano o dai volti dei protagonisti sono decisamente numerosi e hanno ben altro impatto rispetto al vecchio DVD. Anche i colori sono tutti più intensi e pieni, in definitiva più accesi e donano al quadro, che resta sempre compatto, una verve molto suggestiva. Peccato però che il quadro non sia proprio immacolato sul piano della pulizia, perché saltuariamente qua e là ci sono spuntinature e qualche graffio sulle immagini.

L'audio: dialoghi puliti e discreta spazialità

Buone notizie anche dall'audio, un DTS HD 2.0 molto pulito e rigoroso, senza particolari sbavature, che in definitiva fa bene il lavoro che è chiamato a fare. La spazialità è ovviamente limitata vista la codifica, ma i dialoghi hanno un buon timbro e sono cristallini e precisi, mentre la musica e anche qualche effetto ambientale contribuiscono a rendere meno piatto l'ascolto, che risulta sempre piacevole.

Extra super: ai notevoli contributi del passato si aggiungono due nuove interviste

Ottimi gli extra, con contenuti anche nuovi per questa edizione per un totale di oltre un'ora e mezza di materiale. I contributi nuovi sono due: si parte con Poetica di un eroe civile, una bella intervista a Marco Tullio Giordana a cura di Marco Spagnoli di 17 minuti, ricca di molti spunti interessanti sull'importanza del film e sull'eredità che ha lasciato. L'altro contenuto realizzato per quest'edizione è Sarebbe stato un eroe dei social network (16'), ovvero un'intervista, sempre a cura di Marco Spagnoli, a Gianluca Curti di Mustang che ha finanziato il restauro e che analizza il cinema di impegno civile, la figura di Peppino e del ruolo che avrebbe svolto oggi in un mondo totalmente cambiato sul piano della comunicazione.

Troviamo poi i vecchi extra, a partire dal bellissimo documentario di 46 minuti denominato Nel cuore delle alghe e dei coralli, girato all'epoca della lavorazione del film con momenti delle riprese sul set e tantissimi interventi del cast, ma anche di amici, parenti e compagni di Peppino Impastato. A chiudere il trailer e un backstage di 12' e mezzo con Marco Tullio Giordana al lavoro sul set.