Holiday, Edoardo Gabbriellini e Margherita Corradi: "Siamo andati oltre il copione"

Un gioco di ruolo, un romanzo di formazione, un thriller nerissimo, dove la verità sfugge. Edoardo Gabbriellini torna finalmente alla regia di un film di finzione (l'ultimo risale al 2012, ovvero Padroni di casa) con Holiday, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 e arrivato su Sky Cinema e NOW. Un ritorno atteso, e coerente con un'idea di cinema postmoderno e contemporaneo. La storia è quella di Veronica, interpretata da Margherita Corradi, ragazza di vent'anni che viene rilasciata dopo due anni di prigione, perché scagionata dalla terribile accusa di aver ucciso la madre insieme al suo amante.

Holiday: una foto dal set

Veronica prova a rifarsi una vita, ad andare avanti, supportata dall'amica Giada (Giorgia Frank), in qualche modo presente la sera dell'omicidio, nonché test chiave del processo. Holiday va avanti e indietro nel tempo, aprendo dubbi e squarci di verità, rimpallando la scena in una duplice galera. Quella reale, e quella metaforica. "Non avevo pensato al concetto delle due prigioni, se non la prigione esistenziale, contingente all'età racchiusa poi nell'evento specifico e macabro che coinvolge la protagonista", spiega Edoardo Gabbriellini a Movieplayer.it. "La prigione per me era l'ambiente circostante, a ridosso. Volevo fosse una tensione emotiva e costante".

Holiday: video intervista ad Edoardo Gabbriellini e Margherita Corradi

Nonostante sia la sua prima prova d'attrice, Margherita Corradi è naturale e formidabile in un ruolo tutt'altro che facile. "Non avevo mai fatto nulla prima, ma Edoardo ha contribuito a rendere il personaggio empatico. Mi sono lasciata trascinare dal personaggio e dal regista. Mi sono vissuta Veronica come una prigione costante. Anche perché il personaggio ha una rabbia che cresce, come se si lasciasse trasportare da questa rabbia. Empatizza con le persone perché è sbagliata, e quindi umana", ci racconta l'attrice.

Il rapporto tra Margherita Corradi e Giorgia Frank

Margherita Corradi e Giorgia Frank in Holiday

Per imprimere maggiore credibilità alla struttura di Holiday (qui la nostra recensione), Edoardo Gabbriellini ha voluto selezionare come protagoniste due attrici che fossero anche amiche nella vita reale. Da qui la scelta di scritturare Margherita Corradi e Giorgia Frank. "Il tentativo era prendere due amiche vere che potessero regalare al film un contatto e un'emotività maggiore. Con due estranei è più complicato. Loro invece hanno regalato l'intimità che cercavo, anche tramite cose che non erano nel copione. Andando oltre il copione, cercandosi e supportandosi. La naturale inconsapevolezza ha aiutato, aderendo ai personaggi".

Ma com'è stato, per Margherita Corradi, lavorare con una delle sue migliori amiche? "È stato d'aiuto, perché abbiamo tantissime scene in coppia. Io e Giorgia siamo amiche, e il film mi ha fatto scoprire una nuova dimensione. Noi siamo diverse da ciò che vedete nel film. Siamo meno appiccicose, ma il film ci ha unito tantissimo".