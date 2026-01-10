Da A Knight of the Seven Kingdoms a Scrubs, le serie TV più attese del 2026

Da Netflix alla nuova HBO Max, una guida utile e dedicata alle serie TV più attese del nuovo anno, divise per piattaforma tra titoli italiani e internazionali.

Nuovo anno, e oramai lo dovreste sapere, significa nuova Guida di Movieplayer.it alle serie tv che verranno. Il 2026 si preannuncia ricco soprattutto di molti ritorni - quindi nuove stagioni - più che di numerose novità. Ma i titoli da attendere non mancheranno, che si rifanno soprattutto a brand conosciuti e che ritornano sotto nuova veste, come Blade Runner, Tomb Raider, Sherlock Holmes, La rivincita delle bionde, i mondi di George R.R. Martin, Gomorra, Yellowstone e Spider-Man.

Tutti guardano le serie in streaming

Andiamo dritti al punto: qui trovate le serie TV più attese del 2026, divise per piattaforma e con le novità da non perdere oltre alle nuove stagioni più importanti in arrivo. E non dimenticate: il nuovo anno è anche caratterizzato dall'arrivo di una nuova piattaforma molto attesa, HBO Max, di cui vi parleremo nel dettaglio in uno speciale a parte.

Le serie TV più attese su Netflix

Dal giallo classico all'automobilismo, le nuove serie in arrivo su Netflix spaziano tra i generi più svariati. Attesissime le nuove stagioni di Bridgerton (due parti tra il 29 gennaio e il 26 febbraio), la quarta di Avvocato di Difesa (5 febbraio) sempre dai romanzi di Michael Connelly, la terza di The Night Agent (19 febbraio), la seconda di One Piece sottotitolata Verso la Rotta Maggiore (10 marzo), la seconda dell'antologica Beef - Lo scontro (16 aprile) e i comfort show dalle cittadine americane Virgin River 7 (12 marzo) e Il colore delle magnolie 5 (11 giugno), oltre all'animazione videoludica della seconda di Devil May Cry (12 maggio).

1. I sette quadranti

The Seven Dials Mystery. Mia McKenna-Bruce è la protagonista della serie Netflix.

Il 2026 inizia con un grande classico di Agatha Christie: I sette quadranti (15 gennaio). Lady Eileen Brent (McKenna Grace) è determinata non tanto a trovare marito ma l'assassino del suo amico Gerry Wade, trovato morto a casa della ragazza dopo aver ospitato un party politico e dopo uno strano scherzo con sette sveglie. Chi sarà l'assassino? Nel cast anche Martin Freeman e Helena Bonham Carter.

2. Motorvalley

Motorvalley: Giulia Michelini, Luca Argentero e la giovanissima Caterina Forza in posa

In Motorvalley (10 febbraio) Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza) hanno perso tutto nella vita tranne l'amore per le auto. Provare a riprendersi la scuderia di famiglia, finita in altre mani, li unirà in una corsa contro il tempo... e sulla pista del Campionato Italiano Gran Turismo (GT).

3. Joe Nesbø's Detective Hole

First look a Tobias Santelmann nei panni del Detective Hole nella serie Netflix

L'ultimo adattamento letterario crime nordico da non perdere è Detective Hole (26 marzo) dai romanzi di Jo Nesbø, nello specifico del quinto capitolo La stella del diavolo. Harry Hole (Tobias Santelmann) è un detective della polizia di Oslo in difficoltà che deve vedersela con un orribile serial killer e con il suo collega corrotto Tom Waaler (Joel Kinnaman).

Le serie TV in arrivo su Prime Video

Prime Video ha vari assi nella manica da sferrare tra le serie del 2026. Oltre alle nuove leve qui sotto, ci saranno il gran finale di The Boys con la quinta ed ultima stagione (8 aprile) - mentre prosegue la produzioni degli spin-off - la terza stagione della mastodontica produzione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (estate). Poi gli eroi letterari della piattaforma: la seconda stagione di The Night Manager (11 gennaio), la seconda di Alex Cross (11 febbraio), la quarta di Reacher e il film sequel di Jack Ryan.

Spider-Noir: Nicolas Cage lancia le sue ragnatele nella serie

Tra le novità ancora senza data il Tomb Raider firmato da Phoebe Waller-Bridge con Sophie Turner e un cast stellare; Blade Runner 2099, sequel seriale del cult di Ridley Scott e del seguito cinematografico di Denis Villeneuve, sempre a distanza di 50 anni; Spider-Noir serie live-action basata sul fumetto Marvel omonimo con protagonista Nicolas Cage, disponibile sia in bianco e nero che a colori.

1. Young Sherlock

First look della serie prequel Prime Video di Guy Ritchie

Il 4 marzo iniziamo con un adattamento attesissimo firmato Guy Ritchie, dopo aver avuto fortuna con i due film al cinema con Robert Downey Jr. e Jude Law. In questo caso a prendere le redini dell'investigatore per antonomasia in Young Sherlock sugli anni giovanili ad Oxford sarà Hero Fiennes Tiffin, dai romanzi di Andrew Lane.

2. Scarpetta

Nicole Kidman sarà Kay Scarpetta nella serie Prime Video

L'11 marzo anche Patricia Cornwell avrà il proprio adattamento seriale di una sua eroina letteraria su Prime Video: Kay Scarpetta, che deve smascherare un serial killer e fare in modo che il caso che le ha dato la notorietà 28 anni prima non diventi la sua rovina. non si rivelerà essere anche la sua rovina. Ad interpretare il medico legale nientemeno che Nicole Kidman, nei panni della sorella Dorothy Farinelli Jamie Lee Curtis.

3. Elle

Primo sguardo alla serie prequel di Legally Blonde

Serie prequel di Legally Blonde, Elle prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon (protagonista dei due film al cinema, La rivincita delle bionde e Una bionda in carriera) vedrà Lexi Minetree prendere le redini dell'iconico personaggio di Elle Woods sotto la scrittura di Laura Kitrell.

Le serie del 2026 su Disney+

La prima metà dell'anno nuovo dà spazio sul servizio streaming di Topolino ai tanti ritorni degli aficionados Grey's Anatomy, 9-1-1, 9-1-1: Nashville, Will Trent, Tracker, oltre al capitolo conclusivo di What We Do In The Shadows 6 (28 gennaio), alla seconda del medical d'epoca che rilegge Dickens The Artful Dodger (10 febbraio), alla seconda di Paradise tra le novità distopiche più sorprendenti del 2025 (23 febbraio) e la novità Marvel targata Spotlight Wonder Man (28 gennaio), insieme alla seconda di Daredevil: Rinascita (4 marzo) con il ritorno di Jessica Jones accanto al Diavolo Custode, e al seguito di Ashoka per Star Wars.

1. The Beauty

Gli agenti dell'FBI in azione in The Beauty

Il 22 gennaio Ryan Murphy confeziona per i suoi fan una nuova possibile ossessione: The Beauty. Il mondo dell'alta moda viene sconvolto quando alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti: gli agenti dell'FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) vengono mandati a Parigi per scoprire la verità. Nel cast anche Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope in un thriller globale che chiede: cosa si è disposti a sacrificare per la perfezione?

2. Scrubs & Malcolm in the Middle

Due attesissimi revival faranno capolino (negli Usa) nei primi mesi del 2026. Il 25 febbraio arriverà la decima stagione di Scrubs con Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke a riprendere i ruoli iconici della medical comedy affiancati da John C. McGinley, Judy Reyes e (forse) Christa Miller, con la supervisione creativa sempre di Bill Lawrence.

Malcolm. Il cast di nuovo insieme sul set della reunion

Il 10 aprile arriverà (negli Usa) la miniserie reunion (ottava stagione, quattro episodi da mezz'ora), Malcolm: Life's Still Unfair, scritta sempre dal creatore Linwood M. Boomer. 20 anni dopo Malcolm è riuscito a distanziarsi dalla propria famiglia ma deve tornarci per il 40° anniversario di matrimonio dei genitori. Tornano (quasi) tutti: Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Bryan Cranston, Christopher Masterson, Justin Berfield, Anthony Timpano, mentre Dewey sarà interpretato da Caleb Ellsworth-Clark.

3. The Testaments

Chace Infiniti brilla nelle prime immagini del sequel di The Handmaid's Tale

Ad aprile The Testaments adatta l'omonimo romanzo sequel di Margaret Atwood, vincitore del Booker Prize, sempre ambientato nella distopica teocrazia di Gilead, per mano di Bruce Miller. Anni dopo gli eventi di The Handmaid's Tale, una nuova generazione di giovani donne che hanno conosciuto solo il regime teocratico totalitario, non avendo ricordi tangibili del mondo esterno prima del loro indottrinamento a questa vita. Nel cast la zia Lydia di Ann Dowd e Chase Infiniti rivelazione di Una battaglia dopo l'altra.

Le serie più attese su Apple TV

Tantissimi gli attesi ritorni su Apple TV: il secondo atto di Hijack (14 gennaio) con un nuovo atto terroristico da sventare per Idris Elba; una nuova sfida enogastronomica nella seconda stagione di Nettare degli dèi (21 gennaio); nuove sfide psicologico-emotive nella terza di Shrinking (28 gennaio) con Jason Segel e Harrison Ford; il ritorno di Jennifer Garner nella seconda di L'ultima cosa che mi ha detto (20 febbraio) e quello del MonsterVerse nella seconda di Monarch: Legacy of Monsters (27 febbraio), in attesa dello spin-off; infine la seconda di Your Friends & Neighbors (3 aprile) con un grande Jon Hamm.

1. Imperfect Women - Le mie amiche del cuore

Primo sguardo alle protagoniste della nuova serie al femminile di Apple TV

Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara sono le protagoniste e produttrici dell'adattamento dell'omonimo romanzo di Araminta Hall, Imperfect Women - Le mie amiche del cuore. Un thriller psicologico in cui un'amicizia decennale rischia di essere distrutta da un crimine: le persone a noi più vicine spesso non sono ciò che sembrano.

2. Widow's Bay

Matthew Rhys torna in tv con Widow's Bay

Widow's Bay è una pittoresca cittadina su un'isola a 40 miglia al largo della costa del New England, che sotto la superficie nasconde qualcosa. Il sindaco Tom Loftis (Matthew Rhys) vuole risollevare il destino turistico della comunità, anche per il figlio adolescente, ma è mal visto dagli abitanti, convinti che sia maledetta. Con i turisti infatti arriva anche qualcos'altro, sepolto da troppo tempo tra le leggende e superstizioni locali.

Le serie TV in arrivo su Paramount+

Anche Paramount+ sfrutta i propri brand e i propri autori nell'anno appena iniziato. Spazio alla terza stagione del young adult soprannaturale School Spirits (28 gennaio) e alle nuove stagioni di titoli apprezzatissimi come Tulsa King con Sylvester Stallone (terza), Mayor of Kingstown con Jeremy Renner (quinta ed ultima di 8 episodi), Lioness con Zoe Saldana (terza), Landman con Billy Bob Thornton (terza), MobLand con Pierce Brosnan (seconda), Dexter: Resurrection con Michael C. Hall (seconda).

1. Star Trek: Starfleet Academy

Un'immagine dell'ultimo spin-off del franchise

Già rinnovata e ambientata nel 32° secolo nell'iconico campus della Flotta Stellare a San Francisco, Star Trek: Starfleet Academy celebra i 60 anni del leggendario franchise il 15 gennaio. Al centro la prima nuova classe di cadetti della Flotta Stellare da oltre un secolo, impegnati a bordo della nave scuola U.S.S. Athena. Nel cast Holly Hunter, Paul Giamatti e il ritorno di Robert Picardo da Voyager e di Tig Notaro, Oded Fehr e Mary Wiseman da Discovery.

2. Y: Marshals

Y: Marshals. First look della serie sequel di Yellowstone con Luke Grimes

Taylor Sheridan continua a tenere banco su Paramount+ con due spin-off di Yellowstone. Il primo è Y: Marshals (2 marzo) con protagonista il Kayce Dutton di Luke Grimes che, dopo il finale della serie originale, da Navy SEAL e allevatore diventa parte di un gruppo specializzato di US Marshals incaricato di proteggere il Montana. Tornano anche Gil Birmingham, Mo Brings Plenty e Brecken Merrill.

3. The Madison

Michelle Pfeiffer ad un evento

L'altro titolo ambientato nel mondo di Yellowstone sarà The Madison, incentrata sul trasferimento di una famiglia da New York nella Madison River del Montana. Nel cast Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams, Beau Garrett, Elle Chapman e Matthew Fox.

Le serie TV più attese su Sky e NOW

Il 2026 di Sky e NOW parte il 9 gennaio col prequel di Gomorra - Le origini sull'adolescenza di Pietro Savastano e il suo incontro con Imma, in attesa delle nuove stagioni di Euphoria (la terza ad aprile) e House of the Dragon (la terza a giugno). Tra le altre novità in arrivo già annunciate senza una data: Under Salt Marsh, small town murder mistery con Kelly Reilly; Atomic, avventura mozzafiato su due personaggi improbabili - un trafficante di droga e un fuggitivo, interpretati da Alfie Allen e Shazad Latif - uniti in un viaggio che cambierà le loro vite per sempre.

Gomorra - Le origini

War, nuovo legal thriller con la coppia divorziata dentro e fuori dall'aula di tribunale Dominic West e Sienna Miller; e Prisoner, action thriller con Tahar Rahim e Izuka Hoyle in cui l'agente penitenziaria Amber Todd è incaricata di scortare il criminale Tibor Stone in tribunale ma i due subiscono un'imboscata; Gucci - Fine dei giochi dall'omonimo libro della nipote della famiglia, la risposta di Gabriele Muccino ad House of Gucci. Attesissime anche le seconde stagioni di Nord sud ovest est - La leggendaria storia degli 883 e di Piedone - Uno sbirro a Napoli.

1. The Paper

Sabrina Impacciatore in The Paper

Il 26 gennaio largo ad un nuovo gruppo folle e sopra le righe di impiegati, in questo caso giornalisti di una redazione, in The Paper, serie ambientata nello stesso universo di The Office. Domhnall Gleeson è il nuovo caporedattore, deciso a far rinascere il Toledo Truth Teller nell'era del clickbait mentre una troupe documentaristica li segue passo passo. Nel cast il ritorno di Oscar Nuñez e la nostra Sabrina Impacciatore.

2. Avvocato Ligas

Luca Argentero è l'Avvocato Ligas

Il 6 marzo il primo legal drama Sky Original avrà come protagonista Luca Argentero. Lorenzo Ligas è un avvocato imprevedibile e affascinante di Milano che viene licenziato dal suo prestigioso studio e per tornare in aula decide di prendere solo i casi apparentemente senza speranza insieme ad una giovane praticante piena di ideali.

3. Rosa Elettrica

Rosa Elettrica

Rosa Elettrica altri non è che Chiara Giannetta, neo-agente sotto copertura che deve scortare un giovane camorrista (Francesco Di Napoli) lungo lo stivale: con lui stringerà un legame inaspettato, contro tutto e tutti e una possibile cospirazione in atto.

Le serie TV più attese su RaiPlay e Mediaset Infinity

Le fiction sono una parte importante della nostra programmazione sui canali in chiaro e di conseguenza sui rispettivi servizi streaming gratuiti - RaiPlay e Mediaset Infinity. Su Rai1 sono in arrivo le nuove stagioni di Cuori (8 febbraio), Doc - Nelle tue mani (5 marzo), il capitolo conclusivo di Imma Tataranni - Sostituto procuratore (8 marzo); su Canale5 il grande ritorno de I Cesaroni con la settima stagione revival e Vanina - Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi (seconda stagione).

I Cesaroni 7, la prima foto delle riprese

Lato Mediaset sono attese anche Erica con Vanessa Incontrada nei panni di una scrittrice di gialli in crisi creativa; Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci; Alex Bravo con Marco Bocci nei panni di un poliziotto testardo che si fa aiutare da un cane; Colpa dei sensi che riunisce la coppia Anna Safroncik-Gabriel Garko dopo il successo di Se potessi dirti addio. È già in onda ogni mercoledì A testa alta con Sabrina Ferilli nei panni di una preside al centro di uno scandalo.

I protagonisti di Estranei a confronto

Sul fronte servizio pubblico tra le novità attendiamo su Rai2 Estranei con Elena Radonicich e Giulio Scarpati. Su Rai1 Lino Guanciale nella miniserie L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, dove interpreta il colonnello a capo della squadra dei carabinieri del ROS incaricata di catturare il superboss di Cosa Nostra; e nella novità Le libere donne, dove sarà Mario Tobino, psichiatra anticonvenzionale che sfidò le regole repressive dell'ospedale per difendere la dignità delle sue pazienti. Intanto è già iniziata la nuova stagione di Don Matteo e dal 12 gennaio arriva La preside con Luisa Ranieri.

Ad aprile invece Maria Vera Ratti sarà protagonista assoluta di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, nel ruolo di una giovane notaia brillante e perfezionista, affiancata da Alessio Lapice; in Guerrieri - La regola dell'equilibrio, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, Alessandro Gassmann diventerà un avvocato brillante e complesso. Antonio Folletto sarà un maresciallo trasferito dal Sud al Nord in Una finestra vista lago, Claudio Bisio un commissario che ha commesso un errore in Uno sbirro in Appennino e Giorgio Marchesi il Commissario Bonvino in Assassinio a Villa Borghese.

Le serie TV più attese sul nuovo servizio streaming HBO Max

Chiudiamo la nostra Guida TV col debutto italiano della nuova piattaforma HBO Max (13 gennaio). In quel giorno arriveranno nel nostro Paese la seconda stagione di The Pitt con Noah Wyle (non più su Sky, poi in programmazione regolare dal 16 con un episodio a settimana), oltre a molti titoli di catalogo HBO (Succession, Sex and the City) e Warner (Friends, The Big Bang Theory).

1. Industry

Una scena della serie HBO

Il 13 gennaio sarà anche la data dell'arrivo in Italia dell'inedita Industry. La serie HBO sul mondo della finanza attraverso gli occhi di un gruppo di giovani ambiziosi, in cui a partire dalla terza stagione arriva anche Kit Harington. La quarta stagione, sempre da quel giorno, sarà in contemporanea con gli Usa con un episodio a settimana.

2. A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms: la prima foto della serie

Il 19 gennaio toccherà al secondo spin-off del Trono di Spade tratto da Il Cavaliere dei Sette Regni. Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, nell'era dei Targaryen in cui i Draghi non erano ancora spariti dalla memoria collettiva, due improbabili eroi viaggiano attraverso Westeros. Un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey), e il suo piccolo scudiero, Egg (Dexter Sol Ansell).

3. Portobello

Portobello: Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora con il celebre pappagallo della serie di Marco Bellocchio

Dopo la cornice festivaliera di Venezia, il 20 febbraio sarà la volta di Portobello, l'acclamata serie di Marco Bellocchio con protagonista Fabrizio Gifuni. La prima serie italiana HBO Original è dedicata alla drammatica vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, protagonista di un'insensata odissea giudiziaria.