GTA VI ha messo insieme Travis Scott e Keith Richards

Rockstar Games e Atlantic Records hanno rilasciato i primi sei brani musicali della soundtrack che risuonerà tra le strade di Vice City. E sono una mina.

Scegliete l'automobile più veloce e alzate il volume: GTA è tornato. Come da tradizione, se c'è un elemento che i fan attendono con la stessa trepidazione del gameplay, è proprio la selezione musicale che li accompagnerà lungo le infinite strade di quello che è già il gioco più influente della storia. Consapevoli delle propria responsabilità, Rockstar Games e Atlantic Records hanno annunciato Grand Theft Auto VI: The Album.

Grand Theft Auto VI: The Album, la cover

In uscita il 20 novembre, in perfetta concomitanza con l'attesissimo sbarco del videogame sul mercato, l'album si presenta come una colonna sonora composta da 34 brani originali. L'obiettivo? Catturare e restituire ai giocatori l'energia elettrica, sudata e vibrante del mondo di Vice City e dello stato di Leonida, teatro delle nuove avventure di GTA VI.

L'importanza della musica in GTA: molto più di un semplice sottofondo

Capitolo dopo capitolo, Grand Theft Auto ha fatto scoprire al pubblico artisti emergenti o di nicchia, portandoli all'attenzione del mercato mainstream. E poi, come non citare le stazioni radio in-game: per dire, il grunge e il rap old-school di San Andreas. Vero è che nomi come Dr. Dre, Snoop Dogg e N.W.A fossero già leggende, la stazione Radio Los Santos di GTA San Andreas ha globalizzato la cultura hip-hop dei primi anni '90. Generazioni che non avevano mai ascoltato il rap della West Coast hanno scoperto tracce storiche e artisti all'epoca. E poi ancora l'elettronica di GTA IV, o le vibes californiane di GTA V.

Ora, con GTA VI, Rockstar promette una nuova evoluzione per le sue celebri stazioni radio e per il sistema di colonna sonora dinamica, integrando la musica non solo nelle auto, ma anche nei punti di riferimento dell'open world. E non finisce qui: non è ancora confermato ma GTA VI potrebbe sfruttare una partnership con Spotify (dopo quella con Netflix) all'interno del gioco, facendo sì che le nostre playlist possano risuonare tra le strade di Vice City.

Un cast globale per The Album: i primi 6 singoli rilasciati

Per un progetto di tale portata, Atlantic Records ha radunando un cast all star: dal rap alla musica latina, dall'elettronica d'autore al country, fino alle leggende del rock. Ben sei singoli sono già stati resi disponibili in streaming: Yung Lean con That's It (feat. Future & Metro Boomin); Travis Scott canta RHYNO (con una produzione d'eccezione a cura di Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk); CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy con Sexy Magic (un crossover internazionale che promette di far ballare i club di Vice City); Morgan Wallen con Last Thing You Need (per chi esplorerà le zone più rurali di Leonida); Rauw Alejandro con Macacoa 2000 (l'indispensabile tocco urban-latin, perfetta anima di Vice City); infine uno che non ha bisogno di presentazioni: la chitarra dei Rolling Stones Keith Richards suona il riff di Bright Lights, Big City. Un titolo che è tutto un programma.