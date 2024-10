Gormiti - The New Era, la recensione della serie live action Rainbow che reimmagina un cult

In casa Rainbow di fenomeni di massa ne capiscono. Lo fanno da sempre, da quando le Winx sono esplose diventando un brand di portata mondiale, e da quando si sono dedicati a quel piccolo grande cult che è Monster Allergy, nel proporre al pubblico personaggi e serie iconiche per il loro pubblico come Huntik, Mia and Me, Real Academy. Un mondo di idee e innovazione che dall'Italia ha saputo raggiungere il mondo intero. E non è un caso che per la prima serie in live action con effetti in CGI (che viene dopo diverse esperienze nel settore, non per ultima l'aver co-prodotto Fate: The WInx Saga con Netflix) si siano rivolti a un altro marchio iconico proveniente dal mondo dei giocattoli e poi approdato in animazione: I Gormiti.

Un combattimento della serie

Gormiti - The New Era è infatti il reboot di uno dei franchise più iconici degli ultimi 15 anni, che verrà trasmesso a partire dal 28 Ottobre su Rai 2, dal lunedì al venerdì alle 18:50, per poi passare successivamente anche su Rai Gulp e disponibile anche su RaiPlay nella sua interezza. Un produzione realizzata in collaborazione con Giochi Preziosi, che chiude anche il cerchio realizzando anche una nuova collezione di giocattoli, riportando il brand alla sua forma originale. Una sfida interessante e ambiziosa, che si confronta con un tipo di produzione non così diffusa nel nostro paese e che, a giudicare da quanto visto in anteprima, può considerarsi superata.

Quattro eroi e la minaccia di Lord Graven

I protagonisti della serie live action

Sin dall'ambientazione, Gormiti: The New Era tradisce la sua aspirazione internazionale, ponendo il centro del racconto a Lightrock, New York. Lì seguiamo le vicende di Carter, Glen, Skye e Zane, quattro ragazzi addestrati dalla guardiana del tempio Myridell per diventare Scion, ovvero dei protettori in grado di padroneggiare i propri poteri elementari ed evocare gli spiriti guerrieri racchiusi nelle elesfere. I Gormiti, per l'appunto. Lo scopo è ovvio per una serie del genere: affrontare il cattivo di turno, l'oscura minaccia del malvagio Lord Graven, che mira a conquistare sia il mondo fantastico di Gorm, di cui gli Scion sono protettori, che la Terra. Un addestramento e un cammino durante il quale i quattro ragazzi devono imparare a tenere il equilibrio i combattimenti per salvaguardare la pace di due mondi con i loro impegni quotidiani e terrestri.

La sfida della quotidianità

Uno scontro di Gormiti - The New Era

Laddove Gormiti - The New Era riesce a raggiungere e conquistare il proprio pubblico è nell'annullare le distanze tra i suoi eroi e i giovani spettatori, che possono identificarsi con gli impegni della vita reale dei protagonisti, da portare avanti senza far notare quelli extra, da protettori: allenamenti sportivi da conciliare con i compiti di scuola, lavoretti da tenere in piedi, familiari da non trascurare. Impegni terreni, ma non per questo banali, che il pubblico dei Gormiti può capire e percepire come impellenti e impegnativi, comprendendo l'entità della missione che i quattro protagonisti si trovano a portare avanti. Ed è l'essenza di una produzione di questo tipo, che deve creare empatia e partecipazione e che la serie live action dei Gormiti promette di riuscire a creare. Da valutare la resa sulla lunga distanza, non avendo potuto ancora visionare tutti i venti episodi della prima stagione (i primi 10 saranno trasmessi dal 28 ottobre al 2 novembre, i successivi dal 4 all'8 del mese), ma le premesse per un lavoro che possa raggiungere il pubblico ci sono.

I Gormiti, dall'Italia al mondo

Abbiamo accennato all'ambizione internazionale, sostenuta anche dall'aver girato in lingua inglese, ma allo stesso tempo c'è molta attenzione all'Italia in Gormiti - The New Era, girata interamente nel nostro paese e scegliendo con cura location inedite come set di una serie tv: le Grotte di Frasassi e il Tempio di Valadier, fotografate nel massimo rispetto dell'ambiente usando sistemi di illuminazione come le Muse della luce di De Sisti e Storaro; il borgo fantasma di Craco, in provincia di Matera; la Casa Madre dei Mutilati di Guerra nel centro storico di Roma; la Valle del Sorbo alle porte della Capitale. Location che rendono la serie suggestiva nella sua componente visiva, supportata anche da un buon lavoro sugli effetti visivi e la CGI, non così scontato, anzi quasi un'eccezionalità, per il nostro paese.

Il cast della serie live action

Insomma sensazioni positive che speriamo siano confermate a seguire, perché non possiamo che essere felici di trovarci al cospetto di una produzione che punta a partire dall'Italia e dal suo territorio sfruttato come set per le riprese per arrivare a conquistare anche un pubblico internazionale. Come ha sempre fatto!