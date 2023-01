Godland – Nella terra di Dio, la recensione: la forza ammaliante delle immagini

A otto mesi di distanza dalla presentazione nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, dove ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte della critica internazionale, dal 5 gennaio arriva nelle sale italiane la terza fatica dietro la macchina da presa di Hlynur Pálmason, già noto ai frequentatori dei circuiti festivalieri per il drammatico Winter Brothers (2017, premio per il miglior attore a Locarno) e il thriller/noir A White, White Day - Segreti nella nebbia (2019, passato alla Semaine de la Critique a Cannes e poi vincitore come miglior film al Festival di Torino).

Godland - Nella Terra di Dio: un frame del film

Ispirato a sette fotografie ritrovate in Islanda scattate da un prete danese, come dichiara esplicitamente la didascalia all'inizio del film, Godland - Nella terra di Dio è un intrigante e coraggioso film d'autore che, pur non riuscendo ad essere all'altezza delle proprie notevoli ambizioni, potrà senz'altro essere apprezzato da chi è alla ricerca di un cinema più raffinato e meno convenzionale.

Godland - Nella Terra di Dio: un'immagine

Il viaggio in Islanda

Godland - Nella Terra di Dio: una sequenza

Siamo alla fine del XIX secolo quando il prete danese Lucas (Elliott Crosset Hove, già protagonista della sopra citata opera prima di Pálmason) viene inviato in Islanda - all'epoca ancora sotto il controllo della Danimarca - per costruire una chiesa e nel frattempo documentare attraverso il mezzo fotografico la realtà e la vita dell'isola. Ad aiutarlo in questo viaggio che prevede il confronto con una natura affascinante, incontaminata ma anche durissima, ci sono l'esperta guida Ragnar, un interprete e un piccolo gruppo di uomini. Tra difficoltà di comunicazione (il prete non comprende l'islandese parlato dalle altre persone del gruppo) e l'avversità del clima, Lucas ben presto vedrà smarrire ogni certezza, allontanandosi da tutto ciò che aveva fino a quel momento guidato la propria vita.

Una grande esperienza visiva

Godland - Nella Terra di Dio: una scena del film

Estremamente raffinato sul piano visivo e girato in 4:3, Godland - Nella terra di Dio si avvale di alcuni momenti, movimenti di macchina e passaggi da una sequenza all'altra di notevole bellezza estetica, in grado di colpire profondamente lo spettatore. Solo per citare un paio di esempi, si pensi al lento movimento in panoramica a 360 gradi della macchina da presa che mostra il paesaggio islandese facendo ritorno sul prete steso dopo il mancamento o al passaggio dalle immagini della lava del vulcano a quelle sott'acqua che segna la fine della prima parte del film e l'inizio della seconda. Anche grazie all'ottima fotografia della fida collaboratrice del regista Maria von Hausswolff, Hlynur Palmason riesce a immergere con mirabile efficacia lo spettatore nella natura dell'isola, al contempo così meravigliosa e ostile.

I limiti di scrittura

Godland - Nella Terra di Dio: un'immagine del film

Se dal punto di vista estetico ci troviamo di fronte a un film di notevolissimo valore, a non convincere è la sceneggiatura, che suggerisce tanti temi importanti (i dubbi sulla fede e la perdita dei principi morali, l'impossibilità di reale comprensione tra danesi e islandesi, il colonialismo, il rapporto tra uomo e natura) senza mai essere in grado di approfondirli a dovere. Alcune importanti svolte che fanno evolvere i rapporti tra i personaggi, inoltre, arrivano troppo velocemente senza essere adeguatamente "preparate", lasciando la netta sensazione che il regista, anche unico sceneggiatore del film, abbia tentato invano di rifarsi alla rara abilità tipica dei grandi autori di giocare con il non detto. Ad ogni modo nonostante questi evidenti limiti, tra suggestive immagini simboliche e una messa in scena estremamente rigorosa in ogni sua inquadratura, Godland - Nella terra di Dio è una vera e propria gioia per gli occhi di chi guarda. E in tempi come questi in cui l'approccio estetico risulta spesso fin troppo prevedibile e standardizzato, non si tratta di un pregio di poco conto.