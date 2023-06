GialappaShow: 'Il Mago Forest è il comico con cui ci troviamo meglio'

"Avevamo dei debiti. Questo è come il ritorno di quei pugili che hanno smesso da dieci anni che sono completamente suonati" ci dice, scherzando, Marco Santin, conduttore e storico membro della Gialappa's Band, sulle motivazioni che l'hanno spinto a realizzare un nuovo programma, GialappaShow, dal 21 maggio su TV8 e Sky Uno.

GialappaShow: la Gialappa's e il cast dello show in una foto

Con lui Giorgio Gherarducci, che sulla questione ritorno dice: "Visto quanto ci pagano potevamo anche non tornare! Non è stato per questioni economiche, bensì perché ci divertiamo ancora a fare questo lavoro". Manca solo Carlo Taranto, che questa volta ha deciso di non unirsi al trio. Con loro torna invece il Mago Forest a fare da conduttore, anche se lui stesso si definisce il conduttore sbagliato. Su questo però la Gialappa non è d'accordo: "Con Forest lavoriamo dal 2001: siamo affezionati a lui, forse anche lui a noi, è il comico con cui ci troviamo meglio, ci piacerebbe lavorare tutta la vita con lui".

A GialappaShow torna un classico della Gialappa: il citofono. Tornano anche Jean Claude e Madre di Sensualità a corte, questa volta concorrenti a Pechino Express, per la serie di sketch dal titolo Sensualità a Pechino. Tra le novità invece l'imitazione di Francesca Fagnani, fatta dalla comica Valentina Barbieri, e del suo programma Belve: "Nella nostra versione intervista personaggi storici invece che di attualità. Scoprirete, ad esempio, che belva si sentiva Gandhi. Comunque non sempre bisogna sentirsi una belva. Uno si può sentire anche una formica. Una pecorella".

GialappaShow: intervista alla Gialappa's Band

GialappaShow su TV8: "Sarà come tornare a Mai Dire ma senza guardare troppo al passato"

GialappaShow: ospiti e co-conduttrici

Il cast di GialappaShow comprende anche: Enrique Balbontin, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Ubaldo Pantani e Stefano Rapone. Tra gli ospiti di GialappaShow: Barbara Petrillo, Victoria Cabello, Coma Cose, Giancarlo Magalli, Fabrizio Biggio, Fiorello, Raf. Le co-conduttrici invece: Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi e Federica Nargi.