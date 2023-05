GialappaShow su TV8: "Sarà come tornare a Mai Dire ma senza guardare troppo al passato"

Ci ha sbloccato sicuramente un ricordo partecipare alla conferenza stampa di presentazione di GialappaShow, il nuovo programma d'intrattenimento generalista ideato dal celebre trio (ora duo) che da Mediaset si sposta su TV8 e in simulcast su Sky Uno, dove occuperà la prima serata della domenica per 8 settimane con puntate da 90 minuti. "Uno dei motivi che ci ha convinto ad accettare è la durata, perché le tre ore e passa a cui sono abituati dall'altra parte non sarebbero state sostenibili per il nostro tipo di programma oggi".

Emozionati non solo i membri della squadra di commentatori più famosa della nostra tv ma anche i direttori della programmazione: "Lo show si inserisce perfettamente nel DNA di TV8 e continua con l'inserimento di talent dopo Nicola Savino, Victoria Cabello, Paride Vitale, Alessandro Borghese, insieme al meglio dello sport e del cinema. L'unico motivo per me di essere qui era per essere commentato da loro e ho realizzato il mio sogno" (ridono). In fondo rappresentano un pezzo di storia della tv nostrana, con un'identità da sempre affermata e precisa, sono stati loro a introdurre e lanciare molti comici, denota lungimiranza".

Un nuovo vecchio programma

Locandina di GialappaShow

GialappaShow troverà volti noti come new entry nel proprio parterre: "Tutta gente che non voleva nessuno e che non aveva evidentemente nulla da fare", scherza la Gialappa's Band per rompere il ghiaccio, "rispetto ai vari Fabio De Luigi, Paola Cortellesi, Claudio Bisio ora troppo pieni di impegni per tornare. Ma chissà che non riusciamo a fare un paio di puntate reunion di Mai Dire". Il nuovo studio avrà una dinamica simile allo storico programma di Italia1: torna il citofono, fa gli onori di casa Mago Forest che sarà per sua stessa ammissione "un conduttore sbagliato" e si susseguono ospiti con il commento fuoricampo dei due Gialappi rimasti. Torna quella formula, rispetto al più recente Mai Dire Talk che aveva cambiato assetto, ma lo studio avrà un retro di porte e finestre che promette di riservare varie sorprese ai telespettatori.

GialappaShow: la Gialappa's e Mago Forest in una foto promozionale

Ci sarà una resident band con il Maestro Cosma e tre deejay, davanti ai quali si avvicenderanno vari ospiti musicali per provare a fare qualcosa di diverso dal solito: "Tipo provare a non far ridere", scherza continuamente il duo che ha ideato il programma insieme a Joe Wilson: "La regola del tre ha sempre funzionato quindi abbiamo voluto rispettarla, da quando siamo in due prendiamo sempre un capo progetto per non ucciderci a vicenda" (ridono). Pur con la benedizione dall'alto di Carlo Taranto, che ha lasciato il gruppo in modo pacifico, si ritroveranno a commentare soprattutto la programmazione Sky che ospita questo nuovo programma. Da Ex on the Beach ("In confronto il Grande Fratello sembrava Sorgenti di Vita o Protestantesimo") fino a Pechino Express passando per X-Factor. Ma anche il mondo social e degli influencer.

Personaggi e ospiti

GialappaShow: una foto dello studio dove si terrà il nuovo programma

A questo proposito tra le new entry segnaliamo Brenda Lodigiani che sarà la Orietta Berti delle televendite. Tornerà Jean Claude che andrà con Madreh nientemeno che a Pechino Express, un motivatore poco motivato, uno chef della Sublime Osteria degli Eletti con poca voglia di condivisione delle proprie ricette, un portavoce del Centro Destra (Stefano Rapone), un papà influencer che dà consigli agli altri papà, Chiara Ferragni e l'alter ego di Francesca Fagnani con interviste molto particolari che la vera giornalista non potrebbe mai fare, come ad esempio Gandhi.

GialappaShow: la Gialappa's e il cast dello show in una foto

A proposito della comicità, i tempi sono sicuramente cambiati dal primo Mai Dire: "La Rai non la tocchiamo, forse solo ubriachi e bendati (ridono) ma la scorrettezza ci sarà, per la questione del politicamente corretto puntiamo alle 30 denunce entro la quinta puntata. Bisogna essere consapevoli delle conseguenze se si è scorretti, oggi chiunque si può offendere, ma ci vuole anche la regola del buon gusto, bisogna essere politicamente scorretti ma mai gratuitamente". L'intento del programma comunque appare chiaro: "Volevamo tentare di fare una cosa nuova piuttosto che rifarci il passato, come invece sembrava voler fare Pier Silvio in conferenza, quindi abbiamo preferito buttarci in quest'altra opportunità. Questo non esclude una reunion di qualche puntata del vecchio cast però per ora l'intento è questo". Allora tutti sintonizzati su TV8 e Sky Uno il 21 maggio!