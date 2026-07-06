George Clooney e Venezia: perché il Leone d'Oro alla Carriera 2026 è il giusto riconoscimento

Assurdamente e spesso sottovalutato, l'attore e regista riceverà il premio speciale all'83. Mostra Cinematografica di Venezia, suggellando un sodalizio storico, artistico e sì, decisamente affettuoso. Come dimostrano le parole di Alberto Barbera.

L'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia cala subito l'asso. George Clooney sarà il Leone d'oro alla carriera. Quello tra Clooney e Venezia è un sodalizio di lunghissima data - andando a memoria, fin dal 2003 con Prima ti sposo poi ti rovino, ritrovandolo quasi ogni anno compreso il 2011 con il suo splendido film da regista Le idi di Marzo -, a testimoniare la grande fiducia e il grande rispetto artistico.

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George Clooney, nell'accettare, ha dichiarato: "Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così".

George Clooney, Venezia e le parole di Alberto Barbera

A proposito di questo riconoscimento, il Direttore Alberto Barbera ha affermato affettuosamente che "nella sua triplice veste di attore, regista e produttore, George Clooney è un artista completo e carismatico, appassionato e originale, avendo saputo trasformare una vocazione profonda in una delle parabole più luminose del cinema contemporaneo. Un avvio di carriera vissuta senza scorciatoie, grazie a piccole parti in telefilm e B-movie sino al grande successo ottenuto come protagonista della serie ER, hanno plasmato un attore capace di abitare lo schermo con una naturalezza disarmante, conferendogli il dono di far sembrare i suoi personaggi non solo credibili ma desiderabili, vicini e umani, grazie anche ad un fascino innegabile".

Un premio meritato. Finalmente

Un traguardo meritato, per un attore e autore spesso e assurdamente sottovalutato. La sua carriera da regista, infatti, non ha ottenuto i riconoscimenti che avrebbe invece meritato. Pensiamo proprio a Le idi di marzo o a Suburbicon, o Monuments Men: fosse stato qualcun altro a dirigerli si sarebbe gridato al capolavoro.

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Eppure, a Clooney la credibilità non manca di certo, come spiega ancora Barbera, pronto ad accoglierlo nel bollente lido: "quello di Clooney è un carisma costruito sulla credibilità, non sull'immagine, perché il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico. Perfetta combinazione di glamour da star di altri tempi, grande professionalismo e sensibilità moderna, l'attore ha attraver sato i generi con versatilità preziosa: i film di guerra con Three Kings e Syriana, il thriller con Michael Clayton, la commedia sofisticata con Ocean's Eleven e Fratello dove sei?, la fantascienza con Gravity e Solaris, la commedia agrodolce con Paradiso amaro, Tra le nuvole e Jay Kelly".

Un'idea di cinema "esigente e generosa"

Per il direttore Barbera, fortunatamente e meritatamente rinnovato anche per le edizioni 2027 e 2028, dando continuità e spessore alla Mostra, senza rinunciare al pop e al glamour, la scelta di Clooney come Leone d'Oro è dettata da un'idea di cinema "esigente e generosa". Due aggettivi che rispecchiano lo stile Barbera applicato alla selezione dei titoli che compongono il programma, fin dal suo ritorno nel 2012. "In tutti i suoi titoli, Clooney ha modulato il suo registro senza mai tradire se stesso: ironico e malinconico, affascinante e riflessivo, brillante e capace di profondità inaspettate", scrive ancora il Direttore, "così come nei nove film realizzati quando ha deciso di passare dietro la macchina da presa, che rivelano un'idea esigente e generosa di cinema. Confessioni di una mente pericolosa, Good Night and Good Luck, Le idi di marzo, Suburbicon, sono esempi di film ricercati, ambiziosi, fuori dalle regole e dalle convenzioni del cinema hollywoodiano, nei quali si riflette l'altra sua vocazione, quella per l'impegno sociale e umanitario che contribuisce a farne una figura di assoluto rilievo nell'universo dello spettacolo contemporaneo".