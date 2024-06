Gasoline Rainbow: il Far West della Gen Z secondo Bill e Turner Ross

L'avevamo scritto nella nostra recensione: Gasoline Rainbow di Bill e Turner Ross è una sorta di Furore in chiave contemporanea. Un viaggio lungo, che punta al mare della California. Un viaggio granulare, di esplorazione e di cambiamento, di musica e d'immagini. Quando incontriamo i Ross Brothers, glielo diciamo subito, raccontandogli quanto il film (che sfugge al genere) sia effettivamente vicino alla poetica di John Ford. "Wow, non abbiamo parole!", ci rispondono entusiasti. Gasoline Rainbow, passato a Venezia 80 e ora arrivato su MUBI, racconta - senza copione - il viaggio di un gruppo di ragazzi (tutti appartenenti alle Gen Z) che, partendo dall'Oregon, si mettono in cammino verso "la festa alla fine del mondo".

Micah Bunch, Nathaly Garcia, Nichole Dukes, Tony Aburto, Makai Garcia, protagonisti del film

Interpretato da attori e attrici non professionisti (Micah Bunch, Nathaly Garcia, Nichole Dukes, Tony Aburto, Makai Garcia), il film potrebbe essere definito come "un'esperienza di viaggio", che sfugge alla categorizzazione: "Speravamo che fosse un film che permettesse ai ragazzi di far dire ciò che pensano, sperando in un approccio moderno. Per noi la categorizzazione delle cose non ha importanza", raccontano gli amichevoli Bill e Turner Ross "Stiamo usando strumenti più tradizionali, e si basa su tutto il cinema che abbiamo consumato, e sulla mitologia del cinema. Ma per noi la cosa più interessante è vedere il mondo così com'è e farlo parlare. Certamente costruiamo le idee, ma non vogliamo dettare il modo in cui vanno le cose. Vogliamo che sia un'esperienza rivelatrice per tutti i partecipanti. Tra l'altro prendiamo le decisioni man mano che accadono, sempre con la consapevolezza di sapere dove vogliamo andare, ma lasciando spazio a nuove idee e informazioni".

John Ford e TikTok: Gasoline Rainbow raccontato dai registi, i fratelli Ross

Gasoline Rainbow, un film on-the-road

Ma Gasoline Rainbow può essere considerato, appunto, come una sorta di Furore al tempo di TikTok. Rispondono i registi: "Apparentemente non è sulla superficie del film. Abbiamo discusso molto della spedizione di Lewis e Clark, condotta all'inizio dell'Ottocento, o della sbarco sulla Luna, o dell'idea di frontiera, sulla migrazione verso ovest, sul destino, e su tutte quelle cose che motivano il film, che non devono necessariamente essere sullo schermo. Poi l'opera viene abitato dalle persone, che vivono i luoghi. Questo è sempre il nostro punto di partenza. C'è un sottofondo di idee che speriamo si realizzino in qualche modo nel film", e proseguono con un ricordo. "Siamo cresciuti con Furore, questo sì. È radicato nella mitologia. Alcuni anni visitando la tomba di John Ford a Los Angeles, abbiamo parlato un po' con lui".

Splendido il lavoro di Casey McAllister alla musica, ma ancora più audace la soundtrack, con tanto di rock dei Guns N'Roses. "Tutto ciò che esce da un altoparlante nel film è stato scelto dai ragazzi. Il resto è una colonna sonora composta dal nostro collaboratore, trovando un tema in tutte quelle note musicali disparate. Cerchiamo di sintetizzare il tutto, ma quei ragazzi ascoltano ogni genere di roba!".

Gasoline Rainbow, la recensione: il Furore della nuova generazione americana

I paesaggi dell'Oregon

I tramonti dell'Oregon

Come in ogni road movie che si rispetti, in Gasoline Rainbow il panorama è centrale, nonché assoluto protagonista. Perché l'Oregon? "L'Oregon è stato scelto per una serie di ragioni, è un luogo in cui non avevamo mai girato un film. Quando abbiamo iniziato le riprese nel 2021, abbiamo solo visto i diversi paesaggi, e sono incredibilmente belli. Una delle parti più difficili della realizzazione del film è stata quella di non limitarsi a mostrare il paesaggio. Una scelta fatta perché il paesaggio è intrinsecamente presente. Volevamo creare una situazione in cui la diversità degli ambienti potesse rappresentare il cambiamento dei protagonisti a livello emotivo. È lo sfondo mitico del West americano, con i personaggi che hanno l'opportunità di evolversi come elemento narrativo. Volevamo che il paesaggio avesse una sua narrazione, ecco", spiegano Bill e Turner Ross a Movieplayer.it, che con Gasoline Rainbow dirigono il loro primo film di finzione dopo una serie di documentari sperimentali.

Un viaggio porta con sé dei rischi, al netto di un'adrenalina costante, e in qualche modo catartica. Una sfida importante vissuta sul set: "Se qualcosa fosse andato storto, in qualsiasi momento, sarebbe andato tutto a rotoli", dicono i registi. "In qualche modo, abbiamo avuto a che fare con il COVID e tutto il resto. Ma c'è stato un giorno in cui fuori c'erano 120 gradi e la strada si stava sciogliendo, e noi stavamo cercando di filmare in quell'ambiente. Ogni giorno era complicato. Ogni giorno era follemente difficile. Alla fine della giornata, ti veniva da pensare: "Non posso credere che l'abbiamo fatta franca". Ma è proprio questo che voglio dire: è un film sempre vivo. È un viaggio".

Le citazioni: dai Muppet a Il Mago di Oz

Come detto, Micah Bunch, Nathaly Garcia, Nichole Dukes, Tony Aburto, Makai Garcia, facce perfette e approccio sincero, sono tanto bravi quanto improvvisati. Com'è stato lavorare con loro? "È un cast di strada. Non avevano la minima idea di come si faccia un film. Ma abbiamo detto loro la stessa cosa che diciamo a tutti quelli con cui lavoriamo: siete qui perché siete quello che siete e noi amiamo quello che siete. 'L'unica cosa che dovete fare è essere voi stessi. Ci prenderemo cura di voi e saremo onorati della vostra fiducia', abbiamo loro prima delle riprese".

Verso "La festa della fine del mondo"

Un gruppo eterogeneo, che sembra una diretta citazione ai Goonies. Una suggestione confermata da Bill e Turner Ross "In Gasoline Rainbow il cuore è quello dei Goonies. È fonte di ispirazione per tutto il nostro lavoro. Inoltre, The Muppet Movie è un riferimento eterno, come Il Mago di Oz e l'Odissea. Non si tratta solo del viaggio come destinazione. Si tratta di tutte queste creature selvagge lungo il percorso, di questi oracoli che si incontrano e di come questo cambi la traiettoria del viaggio, la traiettoria della vita e le opportunità create".