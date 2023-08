Fantasy Island 2, la recensione: quando la fantasia diventa più umana

Non tutte le serie hanno la fortuna di durare molte stagioni ma ci sono alcuni titoli che, anche nel poco tempo che gli è concesso dagli ascolti, riescono comunque a fare il proprio lavoro e portare degli interessanti sviluppi nella trama e per i personaggi. Questo vale a maggior ragione per i revival, che hanno anche l'ingombrante peso del passato sulle spalle. Ciò che Fantasy Island, la serie sequel del cult del 1977 Fantasilandia che attualizza e aggiorna l'identità dell'isola al centro della storia, è riuscita a fare nella seconda stagione è stato trasformare quello che sostanzialmente era un procedurale in qualcosa di più, come spiegheremo nella recensione di Fantasy Island 2, dal 6 agosto su Sky Serie e in streaming su NOW.

L'isola dei sogni

Fantasy Island 2: un momento della seconda stagione

La seconda (ed ultima, causa cancellazione) stagione di Fantasy Island riporta gli spettatori nell'isola dei sogni in cui ogni desiderio può diventare realtà ma lo fa sempre in modo inaspettato e sorprendente, facendo comprendere con degli escamotage agli ospiti del resort ciò che vogliono in realtà e soprattutto il modo giusto per ottenerlo. A fare gli onori di casa ancora una volta Miss Roarke (una sempre meravigliosa e soprattutto accogliente Rosaylin Sánchez), pronipote di quel Mr Roarke (Ricardo Montalbán) che aveva guidato l'isola negli anni '70 e '80 in Fantasilandia, di cui questo serial è di fatto un sequel. Ad accompagnarla a guidare gli ospiti verso il loro desiderio la sua assistente (ed ex ospite dell'isola, che decise di rimanervi) Ruby Akuda (Kiara Barnes), corrispettivo di Tattoo (Hervé Villechaize) nella vecchia serie. Senza dimenticare il responsabile dei trasporti dell'isola Javier (John Gabriel Rodriguez), a cui Miss Roarke si è avvicinata parecchio nello scorso finale, aprendosi finalmente all'amore quando finora alla famiglia tenutaria dell'isola non era concesso.

Un'isola più umana, ma sempre fantastica

Fantasy Island 2: un momento della seconda stagione

È proprio l'amore la parola chiave della seconda stagione di Fantasy Island. Ripartiamo infatti proprio dal loro avvicinamento, che la donna non vuole ufficializzare viste le responsabilità verso l'isola e la propria eredità familiare, e visti i sacrifici che ha dovuto sempre fare in suo nome. Ora però forse è pronta ad aprirsi, proprio come chiede di fare agli ospiti del resort, e questo vale anche per gli altri membri della squadra che si è allargata. Oltre a Segundo (Daniel Lugo) e Gina (Gabriela Z. Hernández), con la quale Ruby ha un colloquio chiarificatore, conosceremo la figlia di Javier, Helene (Alexa Mansour) e quindi il suo passato che l'ha portato all'isola.

Fantasy Island 2: una scena della serie

Proprio Ruby proverà a mettere ordine nel proprio cuore e Isla (un nome, una garanzia), interpretata da María Gabriela González, potrebbe rivelarsi un nuovo interesse amoroso all'orizzonte. Tutto questo rende i tenutari di Fantasy Island più umani e meno ultraterreni, rendendo il racconto pregno di un realismo fantastico che mancava nella prima stagione e che ancora di più fa emergere il dilemma alla base dello show. È meglio vivere un sogno o la realtà? Proprio in questo senso, le location mozzafiato della serie, girata a Portorico, contribuiscono a donare quell'aura quasi irraggiungibile alle spiagge dell'isola, dove c'è sempre il sereno e dove ogni festa ha sempre un grande successo. Bisogna guardare sotto la superficie per vedere il marcio e il disagio che si nascondono dietro.

Guest star

Fantasy Island 2: una foto di scena

Immancabili ovviamente anche in queste nuove 13 puntate le guest star che impreziosiscono gli episodi nei panni dei vari avventori dell'isola in cerca del proprio sogno divenuto realtà. Nomi celebri soprattutto della serialità a stelle e strisce che grazie alla propria riconoscibilità possono attirare il pubblico come era accaduto nella prima stagione. Personalità diverse che mostrano approcci differente all'isola e giocano anche coi propri precedenti ruoli in tv, come ad esempio l'ex coppia televisiva di Desperate Housewives Teri Hatcher e James Denton che ritroviamo insieme come era accaduto a Dave e Odette Annable nel ciclo inaugurale. Accanto a loro Jason Priestley, l'ex Brandon di Beverly Hills, 90210), e ancora Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Rachael Harris (Lucifer), Jasika Nicole (Fringe, The Good Doctor), Keiko Agena (Una mamma per amica), Melinda Clarke l'ex Julie Cooper di The O.C.), Frankie J. Alvarez (Looking), Izzy Diaz (Good Trouble), Joely Fisher ('Til Death) e il personaggio televisivo Andy Richter. Una serie monca ma che farà sognare per l'ultima volta gli spettatori in tv.