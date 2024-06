Estranei: 5 motivi per recuperarlo assolutamente in blu-ray

A vedere gli incassi, poco più di mezzo milione di euro, in Italia l'hanno visto in pochi, troppo pochi. Ma capita spesso così anche per piccole grandi gemme trascurate dal grande pubblico. Adesso però, grazie all'uscita in blu-ray targata Eagle Pictures, per gli amanti del bel cinema recuperare Estranei è quasi un dovere. Soprattutto se non si è abbonati a Disney+, l'unica piattaforma che al momento offre in streaming il film di Andrew Haigh.

Un intenso scambio di sguardi tra Andrew Scott e Paul Mescal in Estranei

Un blu-ray che per qualità tecniche (ma c'è anche qualche extra di approfondimento) riesce tra l'altro e esaltare le caratteristiche principali di una storia intensa, perché video e audio portano per mano lo spettatore proprio al centro del dolore espresso dai protagonisti del film, trascinandolo in un vortice di emozioni. Ecco cinque motivi per recuperare Estranei in blu-ray.

1. Un video intenso per un mondo di solitudine tra traumi e rimpianti

Un'espressione malinconica di Andrew Scott

In Estranei la storia è quella di Adam (un ottimo Andrew Scott), una persona solitaria che scrive sceneggiature, soffre di un blocco e non vive serenamente la propria omosessualità. Quando incontra Harry (Paul Mescal) è incerto se farlo entrare nella propria vita o rinchiudersi ancora nella routine. Detto semplicemente, si tratta di un film che, certo, affronta anche le tematiche LGBTQ+, ma esplora soprattutto un mondo di grande solitudine e di claustrofobia quotidiana, anche se non manca la speranza di una possibile lezione su come correggere i nostri comportamenti, sul come ritrovarsi insieme, accorgersi degli altri e aprirsi all'affetto.

Uno scambio di sguardi tra Claire Foy e Andrew Scott, con Jamie Bell sullo sfondo.

Ma il problema è che si è sempre da soli a fare i conti con i propri rimpianti e i propri traumi, soprattutto quando non si prende al volo nemmeno il gancio che viene teso in aiuto. Sensazioni e sentimenti che solo un video intenso e un audio adeguato riescono a catturare, senza trascurare il ruolo di una Londra grigia e lontana. Tutti particolari che le immagini restituiscono con un abile mix tra dettagli incisivi e altri volutamente sfocati.

All Of Us Strangers (Estranei), la recensione: solo Andrew Scott e Paul Mescal nel palazzo

2. Immagini perfette per un racconto di fantasmi e forti emozioni

Paul Mescal in metro in una scena di Estranei

Ma Estranei è anche un racconto di fantasmi, di forti emozioni, di profonda commozione, di rimpianti per confessioni mai avvenute, come rivela il rammarico di Adam per la mancanza di sincerità e di coraggio di fare coming out con i propri genitori, quando ce n'era la possibilità. Anche se in maniera surreale e fiabesca riesce ad avere una seconda chance soprannaturale. In fondo il film è una ricerca del tempo perduto, cercando di capire quanto bisognerebbe lasciarsi andare all'amore. Insomma c'è una gamma di emozioni intense che solo un video molto attento ai primi piani, agli sguardi, ai piccoli gesti, può essere in grado di sostenere. E il video del blu-ray Eagle lo è.

Estranei: il potere dell'amore e la spiegazione del film con Andrew Scott e Paul Mescal

3. Estranei e il labile confine con la dimensione onirica

Jamie Bell e Claire Foy con il figlio durante una festa di Natale

Del resto il video riesce a rendere un altro aspetto mentale fondamentale del protagonista Adam, ovvero il viaggiare sempre in bilico tra sogno e realtà, questo precario percorso sul confine con la dimensione onirica, che soprattutto nella prima parte è davvero poco definito. Questo è un altro aspetto che il video riesce a trasmettere allo spettatore in modo ottimale, grazie non soltanto al già citato mix tra dettaglio fine e particolari più confusi, ma anche a un croma che riesce ad essere sempre incredibilmente aderente agli stati d'animo.

Estranei: storia d'amore e di fantasmi in un grande melodramma queer

4. L'audio e quelle indimenticabili canzoni degli anni Ottanta

Un'espressione intensa di Andrew Scott nei panni del suo personaggio Adam

Ma il blu-ray è eccellente anche in un altro fattore chiave, ovvero l'audio. Anche se la traccia italiana è in Dolby Digital 5.1 (inferiore al DTS HD 5.1 inglese), riesce in modo egregio a trasmettere le atmosfere di una storia pervasa dagli anni Ottanta e dalle sue musiche. I diffusori e il sub per fortuna restituiscono un suono bello corposo delle tante canzoni del film che portano lo spettatore a quegli anni, su tutte The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood a Always On My Mind dei Pet Shop Boys, solo per citarne le più significative. Per il resto dialoghi e ambienza sono buoni e immergono lo spettatore nel dolore della storia anche sul piano sonoro.

5. Due extra di approfondimento per capire il film e il suo protagonista

A completare l'edizione blu-ray anche due extra: Le radici della storia (6' e mezzo) e Costruire il mondo di Adam (6'). Sia chiaro, niente di trascendentale, è un reparto che guadagna solo la sufficienza, ma si tratta di due preziose featurette nelle quali, a molti momenti catturati sul set durante le riprese e la realizzazione del film, si alternano i pareri di produttori, regista e cast, per dare un quadro più completo non solo dei significati e della lavorazione di Estranei, ma anche della costruzione del personaggio principale.