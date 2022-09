Entergalactic, la recensione: Una splendida sinfonia di colori ed emozioni

Entergalactic: una foto

Che Netflix stesse lavorando molto bene sull'animazione non lo scopriamo oggi, né ci stupisce che si possa realizzare una storia animata matura, rivolta a un pubblico adulto. Ci fa però piacere scrivere la recensione di Entergalactic perché il film disponibile dal 30 settembre conferma entrambe le osservazioni precedenti, rivelandosi un ottimo titolo animato in grado di parlare a un pubblico maturo. In catalogo dal 30 settembre, il progetto nasce da Scott "Kid Cudi Mescudi e Kenya Barris e vanta un cast di doppiatori di grande rilevanza, almeno per la versione originale: dallo stesso Mescudi per il protagonista a Jessica Williams, Timothée Chalamet, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Jaden Smith e Macaulay Culkin. Un film che sa stupire ed emozionare, che siamo sicuri si farà notare dagli appassionati del genere e non solo.

Un difficile equilibrio

Entergalactic: una scena del film

Nel mondo di oggi è difficile raggiungere un equilibrio, da diversi punti di vista: tra vita privata e lavoro, tra sentimenti e aspirazioni professionali, tra libertà a doveri. Una condizione in cui si trova Jabari, il protagonista di Entergalactic, artista a suo modo, graffitaro appena assunto da una casa editrice, la Cosmic Comics, per trasformare in un fumetto Mr. Rager, il suo personaggio che sta conquistando tutti dai muri di New York su cui lo disegna. Il trasloco a Manhattan è per lui un nuovo punto di partenza professionale, che potrebbe diventare anche una svolta sentimentale nel momento in cui conosce la sua nuova vicina, Meadow, fotografa e quindi artista a sua volta, con cui scopre di avere diversi punti di contatto e una promettente intesa.

Riflessioni ed emozioni

Entergalactic: un'immgine del film animato

La storia di Jabari e la sua relazione nascente con Meadow coinvolge sin dalle prime battute e trasmette una sensazione di calore che avvolge lo spettatore e lo accompagna nel loro rapporto fatto di piccoli passi, incertezze, insicurezze. Merito di una scrittura accorta, delicata ma profonda, che ci presenta i due personaggi e le loro aspirazioni, per poi farli incrociare e scontrare. La nascita e crescita del loro rapporto è raccontata con leggerezza che non è banalità, con una profondità che riesce anche a ragionare, attraverso le loro figure, su alcune caratteristiche e problematiche della vita quotidiana, che tutti noi in qualche modo si ritroviamo ad affrontare giorno dopo giorno: difficoltà in ambito lavorativo, tra compromessi e aspirazioni da ridimensionare o riconsiderare; pressioni sociali da parte delle persone che ci circondano; aspettative che ci sentiamo di dover assecondare, ma che possono essere in contrasto con i nostri desideri.

Un grande spettacolo musicale

Entergalactic: un momento del film

Ma Entergalactic è anche un grande, emozionante spettacolo visivo. La regia è puntuale nel seguire e raccontare i personaggi, ma è altrettanto pronta a lasciarsi andare a una creatività onirica laddove la storia lo richiede, seguendo i sogni a occhi aperti dei protagonisti. Sono le sequenze in cui il racconto si libera della prigione della quotidianità e vola alto sulle ali della fantasia, con costruzioni visive che ammiccano al mondo dei videoclip per sorreggere e accompagnare i momenti musicali di Entergalactic, che si muove orgoglioso e sicuro tra arte, musica e moda. La CGI sfrutta a dovere l'impronta artistica scelta, intrigante e adatta a raccontare la storia del film, intelligente al punto da non risentire di possibili limite tecnici.

Entergalactic: una foto del film

Entergalactic è una grande piacevole sorpresa, un esempio di animazione per il pubblico adulto che speriamo possa avere ulteriori sviluppi in ambito Netflix, per ampliare e accrescere l'offerta del settore in cui la piattaforma sta già operando con criterio ed evidente passione. Nell'attesa continuiamo a guardare questo piccolo gioiello che saprà conquistarvi, se gliene darete la possibilità.