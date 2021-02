El internado: Las cumbres, la recensione: sanguinosi misteri nella serie Prime Video ambientata in un collegio

El Internado: Las Cumbres - gli studenti del collegio sotto la pioggia

Non possiamo che cominciare questa recensione de El internado: Las cumbres, serie TV di produzione spagnola disponibile su Amazon Prime Video, facendo un piccolo passo indietro e riscoprendo la serie - famosissima in patria, meno da qui da noi - di cui è il sequel/reboot. Nel 2007 faceva il suo esordio su Antena 3 El internado, una serie - tra le più costose mai prodotte in Spagna - completamente ambientata all'interno di un collegio dal misterioso passato e dai sinistri segreti, tra fantasmi, sette e medici nazisti che vi compivano esperimenti. La storia, divisa in sette stagioni, si faceva progressivamente più intricata e - in questo caso piacevolmente, dobbiamo ammetterlo - inverosimile, mescolando alcuni spunti da soap opera con quelli più ricorrenti delle storia per adolescenti, mescolando il racconto d'avventura con quello di formazione, e trovando un equilibrio molto particolare, anche se pur forse non adatto a tutti i palati.

La prima impressione che abbiamo iniziando El internado: Las cumbres (questa recensione si basa su quattro degli otto episodi che la compongono, che abbiamo potuto vedere in anteprima) è che si sia cercato, da una parte, di recuperare e riprodurre proprio quella commistione di spunti che funzionava così bene per la serie originarle, dall'altra, invece, che si è provato ad attualizzarla e ad adattarla al pubblico di oggi. Le atmosfere si fanno subito molto più dark, spostando l'attenzione fin da subito su tematiche come la violenza da parte degli adulti negli istituti correttivi come quello al centro di questa nuova storia, la scoperta di sé stessi e della propria sessualità, il bullismo e tante altre. Non dubitiamo che la serie proseguendo cercherà comunque di confermarsi come un prodotto a tratti leggero - essendo ambientato in un collegio per adolescenti le possibilità sono davvero infinite - e perfetto per il binge watching, ma cercando di dare un peso diverso a certi elementi della narrazione.

Un collegio che nasconde molti segreti

El internado: Las cumbres (letteralmente, "le vette", l'istituto si trova infatti circondato da imponenti montagne) è uno di quei posti dove vengono mandate le teste calde, quei ragazzi considerati non adatti ad altri tipi di scuole e che necessitano una dose in più di disciplina, adolescenti ribelli per cui, in molti casi, l'unica altra opzione è il riformatorio. Ovviamente non tutti gli alunni di Las Cumbres sono giovani delinquenti, ci sono anche figli di genitori separati o che lavorano troppo per occuparsene, ma si tratta comunque di quegli indesiderati con alle spalle un percorso di vita non particolarmente roseo. Il fatto che i suoi studenti non abbiano un forte appoggio familiare lo sa bene la direttrice Mara (Natalia Dicenta), incline all'utilizzo di punizioni e metodi didattici non particolarmente ortodossi (nel primo episodio vediamo subito come due ragazzi, dopo una zuffa, vengano rinchiusi per un giorno ed una notte in una cantina fredda e buia), e pochi membri del corpo docenti vanno contro questa sua violenta politica educativa. Al centro della trama troviamo i fratelli Paul (Albert Salazar) e Adele (Daniela Rubio), la ribelle Amaia (Asia Ortega), la misteriosa Ines (Claudia Alcaide), il nuovo insegnante di musica Leòn (che sembra avere alcuni segreti da nascondere) e il monaco Elìas (la scuola è infatti adiacente ad un monastero), forse l'unico tra gli insegnanti ad avere veramente a cuore la formazione dei ragazzi ed il loro futuro.

Da una parte abbiamo quindi le vicende quotidiane degli studenti protagonisti, dall'altra quelle legate ad un mistero che comincia pian piano a delinearsi e a farsi sempre più avvincente ed intrigante. L'istituto e il vicino monastero, ma anche le montagne ed i boschi che li circondano, nascondono infatti una storia molto particolare, fatta di istituti psichiatrici, alchimisti, stregoneria e chi più ne ha più ne metta. Fin da subito ci rendiamo conto (ma chi può dire come si evolverà la storia) che in questa nuova versione de El Internado anche la componente sovrannaturale avrà un ruolo particolarmente importante: Ines, una studentessa che sembra nascondere un passato traumatico, è costretta a vedere e a sentire cose che per gli altri restano invisibili. Quando poi un cadavere viene trovato impiccato e sanguinante davanti alle porte del collegio, le cose per lei e per tutti i suoi compagni si faranno più terrificanti che mai.

Un mistero che non vediamo l'ora di scoprire

Come vi anticipavamo, rispetto alla prima versione della serie (alle cui vicende si fa però riferimento nel primo episodio, in cui ne ritroviamo due dei protagonisti in un piccolo cameo) le atmosfere di questo Las Cumbres si fanno subito piuttosto dark, si tratta di una serie per gli adolescenti di oggi (allineandosi ai prodotti per questo target più di successo del momento) ma che cerca di ritagliarsi una dimensione narrativa unica. Anche i protagonisti della storia, pur non essendo stati ancora tutti caratterizzati ed approfonditi con la giusta cura, si distaccano un po' da molti degli adolescenti da serie TV a cui siamo abituati (già il fatto che non passano gran parte del loro tempo con smartphone e tablet alla mano la dice lunga): tolta la stregoneria, gli spiriti e le sette segrete, quelle che rimangano sono però storie di ragazzi qualunque da cui non è poi così difficile farsi coinvolgere.

El internado: Las cumbres è stato per noi una sorpresa, non immaginavamo che ci avrebbe intrigato tanto. Si tratta di una storia a tratti particolarmente sopra le righe e che potrebbe non essere nelle corde di tutti, ma siamo convinti che possa essere apprezzata da diversi tipi di pubblico. Per noi questa serie è diventata davvero un piacevole guilty pleasure (termine che, ovviamente, non vuole sminuirne i contenuti come frivoli e leggeri) e non vediamo l'ora di scoprire quale mistero si nasconde tra le mura di questo collegio disperso tra le montagne e nei boschi che lo circondano.