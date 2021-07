Sky presenta 4 nuovi canali: dal 1° luglio al via Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature

Centinaia di titoli ogni anno, 3 mila ore di programmazione ogni mese, almeno una prima visione al giorno. Un'ampia offerta, sempre più di qualità, con tante produzioni originali internazionali e locali, contenuti inediti e grandi classici, con alcuni tra i titoli più attesi della stagione e con le serie che hanno fatto la storia della TV. Dal 1° luglio nascono quattro nuovi canali a brand Sky disponibili per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell'abbonamento, e in streaming su NOW inclusi nel Pass Entertainment.

Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature si aggiungono alla già completa offerta di canali. Con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte portano a quota 7 il numero dei canali a brand Sky dell'area intrattenimento, garantendo così un considerevole ampliamento della varietà dei generi proposti, con tantissime novità rivolte a un quanto più largo pubblico possibile. E con i canali Sky Cinema, Sky Sport e le news e gli approfondimenti di Sky TG24, assicurano una nuova stagione sempre più ricca di intrattenimento e informazione di qualità per tutti.

Saranno tutti in Alta Definizione con contenuti fruibili anche on demand. I canali saranno visibili anche in mobilità con Sky Go.

A rendere l'offerta di serie TV ancora più completa, due nuovi canali interamente dedicati che affiancheranno Sky Atlantic:

Sky Serie (dal 1° luglio alla posizione 112), il canale che offre serie mainstream e un'ampia varietà di generi. Si caratterizza per i grandi successi internazionali, dai drama alle saghe familiari, e ospiterà alcuni tra i nuovissimi titoli Sky Original. Su Sky Serie troveranno spazio anche serie iconiche e grandi classici della TV: dalle avventure newyorkesi delle protagoniste di Sex & The City alle diagnosi impossibili di Dr. House - Medical Division, dalle indagini di Hawaii Five-0 fino alle emergenze di E.R. - Medici in prima linea. E ancora le adrenaliniche storie del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf, nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med.

Sky Investigation (dal 1° luglio al canale 114), la casa del genere crime, con decine di titoli in grado di abbracciarne tutte le declinazioni: dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico fino agli amatissimi procedural drama. Su Sky Investigation sarà possibile vedere i grandi titoli internazionali e tantissime novità a tema crime in prima visione. Titoli che saranno disponibili anche on demand, per una library mai così ricca che includerà anche tanti capisaldi del genere: dai casi di persone scomparse, spesso minori, di Senza traccia (Without a Trace) al primo e più fortunato degli spin-off di "Law & Order", Law & Order: Special Victims Unit, fino a cult come NCIS e NCIS: Los Angeles. E ancora Bull, liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo Dr. Phil, che prima di diventare una star della tv americana è stato attivo come consulente forense, ed Elementary, che riambienta nella New York dei giorni nostri le celeberrime indagini di Sherlock Holmes, il personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle.

E i due nuovi canali dedicati al mondo del factual entertainment, in aggiunta a Sky Arte, sono:

Sky Documentaries (dal 1° luglio ai canali 122 e 402), il posto perfetto per i documentari di approfondimento e d'inchiesta. Le icone, le leggende e i momenti che segnano il tempo, dalla musica all'attualità e alle biografie più appassionanti. Sky Documentaries è il racconto dentro le storie che cambiano il mondo.

Sky Nature (dal 1° luglio ai canali 124 e 404) apre una finestra sul mondo della natura con una programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità, dedicati all'esplorazione della bellezza del mondo naturale. Il canale sarà caratterizzato dal meglio dei documentari internazionali e reportage sull'ambiente e sarà anche la casa di Love Nature, tra i leader mondiali di contenuti naturalistici. Sky Nature sarà, inoltre, una lente d'ingrandimento sulla salvaguardia dell'ambiente, da sempre uno dei principali valori del gruppo Sky, attivo in prima linea attraverso progetti concreti per promuovere un business responsabile. Con la campagna Sky Zero, il gruppo si è impegnato a essere la prima media company in Europa a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni generate dai propri prodotti, dai propri fornitori e dal proprio business.