Edoardo Leo battezza la Fontana di Trevi versione Lego Architecture

Ci capita sempre più spesso di parlare di Lego, data la vicinanza di molti dei suoi temi a quelli cinematografici, da Marvel a Star Wars, da Harry Potter a Jurassic World. Brand forti, amati, che partono dal cinema e i cui film possono essere rievocati giocando o rievocati attraverso quei set più da collezione, da esposizione, che possono decorare le nostre case con la versione in mattoncini di momenti iconici.

E il legame si è concretizzato anche alla presentazione del Lego Architecture Fontana di Trevi, il nuovo set della linea dedicata ai monumenti ed edifici del mondo che riproduce in modo magnifico e adorabile l'iconica location romana che ha avuto un padrino d'eccezione in Edoardo Leo. L'attore, ora nelle sale col film campione d'incassi FolleMente accanto a Pilar Fogliati, ha raccontato un suo prezioso ricordo che ricorda la Fontana di Trevi, legato a doppia mandata a Marcello Mastroianni e la sua scomparsa.

Le parole di Lego Italia

Un momento della presentazione a Roma

"Sono un po' in ansia perché siete tantissimi" ci ha detto Marco Capone, General Manager di Lego Italia per introdurre la presentazione, grato al Comune di Roma presente nella figura del sindaco Gualtieri e l'assessore ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, "ci troviamo in questa cornice speciale che lascia a bocca aperta" i milioni di turisti così come i romani che si trovano a passarci.

"Una meraviglia immortalata in tantissime occasioni, che ha ispirato tantissimi artisti" con cui Lego si sente accomunata nel presentare la sua versione di questo monumento così iconico. Quella della Fontana di Trevi è una "bellezza trasversale ed è questo che volevamo trasmettere con questo evento, un progetto Lego Architecture che è pensato per gli adulti, ma dentro il mio cuore so che tanti bambini vorranno provare a competere con i più grandi." Trasversale, come solo Lego sa essere da tanti anni. E Marco Capone conferma anche l'attenzione ai più giovani annunciando la donazione di 200 set adatti affini al target alle case famiglie di Roma, tramite ACLI.

Il set Lego Architecture Fontana di Trevi

Il set Lego al cospetto dell'originale

Importante presentare però il prodotto, orgogliosamente esposto davanti all'originale, "un minime della Fontana di Trevi" ci dice Marco Capone, "che siamo riusciti a descrivere, realizzare e raccontare con tanti dettagli." 1880 pezzi, per un costo di €159.99, che in Lego si augurano che permetta agli utenti "di sperimentare, mattoncino dopo mattoncino, il piacere di costruire, la gioia, il divertimento nel giocare e realizzare qualcosa di cui essere anche orgogliosi." E nel guardare il set da vicino, lì, nella cornice suggestiva del suo originale che il sindaco Roberto Gualtieri definisce "uno dei monumenti più importanti del mondo", possiamo confermare la magia con cui riesce a riprodurne sensazioni e imponenza nell'incantevole e unico stile Lego.

L'omaggio di Edoardo Leo al grande Marcello Mastroianni

Marcello, Come Here!

Inevitabile che un uomo di cinema come Edoardo Leo non parta dalla sequenza che tutti ricordiamo de La Dolce Vita di Federico Fellini per celebrare quello che "non è solo un capolavoro di architettura" che deve la sua celebrità nel mondo alla capacità di rientrare "nella categoria più indefinibile, misteriosa e affascinante dell'esistenza umana, qualcosa che non è possibile trovare in nessun altro posto nel mondo." Sottolinea anche, Edoardo Leo, come basti scrivere "fontana" su Google perché il primo risultato proposto sia propio il monumento iconico alle sue spalle... e accanto a lui nella nuova versione Lego. Una bellezza che "non va spiegata, va ammirata" ci dice ancora, affidandosi poi a un ricordo personale per trasmetterne l'importanza.

Accenna quindi al film di Fellini e Mastroianni, andando indietro alla morte dell'attore il 18 dicembre del 1996. "Avevo 24 anni e da poco iniziato a capire se volessi o meno fare realmente l'attore" ricorda Leo. "Faceva un freddo glaciale e io abitavo in un quartiere lontano da qui, all'Eur. Non so bene perché, sono uscito di casa, ho preso il motorino scassato dell'epoca e ho fatto tutta la strada per arrivare qui e sedermi esattamente dove siete seduti voi insieme ad altri ammiratori sconosciuti, orfani di un gigante del cinema. E ho assistito a una scena indimenticabile: da lassù tre enormi drappi neri scendevano arrivando fino ad immergersi dentro l'acqua. Non lo so di chi fu quell'idea meravigliosa di mettere a lutto un monumento per omaggiare un grande attore. Era troppo bella questa fontana quel giorno in cui era scomparso Marcello Mastroianni, era troppo luminosa, e l'unico modo era tentare di oscurarla per rendere omaggio all'attore che l'aveva resa celebre nel mondo attraverso il cinema. Rimasi tutta la notte qua su queste scale al freddo a guardare questa scena, la bellezza maestosa di questo monumento immortale vestito di nero per ricordare un attore."

La rivelazione per Edoardo Leo

Edoardo Leo tiene a battesimo il set Lego Architecture

Quella fu la rivelazione, quello che ancora gli mancava per prendere la decisione di dedicarsi a quel mestiere che oggi ce lo fa amare. "Quel giorno ho realmente pensato a quanto fare il mestiere dell'attore potesse entrare nella vita delle persone, muoverle, emozionarle a tal punto da fare in modo che un monumento sia adornato per rendervi omaggio. Era un scambio quello tra Mastroianni e la Fontana di Trevi, uno scambio surreale ma vero tra un uomo mortale e Roma immortale, tra arte ed artista. Fontana di Trevi lo stava ringraziando per quello che aveva fatto per lei, era la maestosità dell'arte che omaggiava la bellezza del cinema, un'emozione irripetibile." E come con i mattoncini Lego, "Mastroianni era un attore sublime che aveva costruito la sua carriera un pezzetto per volta, partendo da un piccolo paese alle porte di Roma per arrivare fino a conquistare tutti". Una scalata inesorabile, perché "ogni scelta è un mattoncino che aggiunge valore alla nostra costruzione. Non importa quanto lentamente procediamo, l'importante è continuare a costruire, ma la bellezza richiede di sapere quando fermarsi a contemplare, prendersi il tempo e cogliere i dettagli che la vita quotidiana nasconde."

Un momento della presentazione di Edoardo Leo

Anche questo ci ricorda la Fontana di Trevi, che come tutta Roma è "il risultato di innumerevoli pause e mani che hanno aggiunto, corretto, affinato. Ognuno di noi è come questa Fontana, ogni mattoncino che aggiungiamo ogni pausa che facciamo ci stiamo costruendo e non dobbiamo avere paura di muoverci lentamente. La bellezza non è mai istantanea" e va preservata, proprio come il monumento alle sue spalle, che "resta e resiste ai secoli, alle barbarie, all'ignavia, all'ignoranza, alla distruzione." Così come è stata la sua carriera, una "lenta costruzione che mi porta oggi, attraverso il mio lavoro, a riuscire a parlarvi da uno dei posti che tutto il mondo ci invidia" e che ora grazie a Lego si può esporre nelle proprie case.