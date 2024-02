Dreams and Realities – La forza dei sogni: il Sex and the City turco su Mediaset Infinity

La nuova serie turca con Özge Gürel Dreams and Realities - La forza dei sogni è disponibile con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì gratuitamente su Mediaset Infinity, e sembra incrociare stile e tematiche di Sex and the City e Desperate Housewives.

Cinque amiche e un paio di henné. Potremmo riassumere così Dreams and Realities - La forza dei sogni (in originale Hayaller ve Hayatlar), nuova serie turca in 26 episodi prodotta da NGM che continua il filone su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva dal lunedì al venerdì. Una romantic comedy dal sapore mystery che riserva non poche sorprese e la cui trama si presenta come un incrocio tra Sex and the City e Desperate Housewives. Questo perché le cinque donne protagoniste Özge Gürel (nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Cherry Season), Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Boz e Beyza Sekerci sono donne in carriera, cercano l'amore e avranno a che fare con un... omicidio.

Dreams and Realities - La forza dei sogni: le protagoniste sono come Carrie & Co...

Dreams and Realities: una scena

Da un lato, infatti, Dreams and Realities si presenta come l'erede turco di Sex and the City. Le protagoniste sono cinque donne in carriera, ben istruite, che provengono dai quartieri medio-bassi di Istanbul. A differenza delle famiglie tradizionali del loro quartiere, hanno tutte grandi e ambiziosi sogni... ma presto scopriranno che i sogni non sempre corrispondono alla vita reale. Dicle (Özge Gürel) ha sempre voluto fare la giornalista e la scrittrice ma per il momento cura un blog personale e produce insegne. Güneş (Aybüke Pusat) ha studiato legge e vorrebbe diventare un avvocato affermato, ma al momento si occupa di pignoramenti con un capo irascibile.

Dreams and Realities: una scena

Melike (Melisa Aslı Pamu) sogna di costruire eleganti residenze, ma intanto fa l'agente immobiliare per sbarcare il lunario ed è la più "matura" del gruppo. Meryem sogna una casa con vista mare nella Istanbul Bene, ma intanto vive nel sottostrada e lavora come contabile in uno studio legale. Setenay (Melisa Aslı Pamu) vorrebbe diventare una curatrice d'arte, ma per ora lavora in una galleria di seconda classe con una responsabile folle e lunatica. Quindi eccola qui la trama della serie: cinque donne, cinque sogni da realizzare, la ricerca dell'amore e un omicidio che cambierà tutte le loro prospettive.

...oppure come Mary Alice & Co.?

Dreams and Realities: una scena

Tutto parte dall'addio al nubilato di Setenay, la prima nel gruppo a "vincere la maratona dell'amore" come dicono le sue amiche, un rito di passaggio femminile tipico delle rom-com. Quella fatidica notte però cambierà tutto e le potrebbe dividere per sempre mettendo a dura prova la loro amicizia. Giocando con i salti temporali e le aspettative del pubblico, annunciate dai voiceover delle cinque interpreti per presentare i rispettivi personaggi, le creatrici Yesim Citak - già dietro i successi su Canale5 di Daydreamer - Le ali del sogno e Love is in the air) e Yelda Eroglu provano a raccontare il punto di vista femminile nella Istanbul contemporanea. Proprio la formazione (4+1) del cast protagonista ricorda i meccanismi di Marc Cherry rendendola quasi un'erede di Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane: quattro donne unite dal sarcasmo un po' disilluso e dall'amica che fa da collante e il cui matrimonio porta tutte le altre a mettere in discussione la propria vita e le proprie scelte.

Controparte maschile

Dreams and Realities: una scena

Non poteva mancare una controparte maschile del cast che punta su fascino e carisma per bilanciare le (dis)avventure di queste cinque donne forti che vorrebbero essere indipendenti: Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer in Mr Wrong - Lezioni d'amore), Yusuf Çim, Ekin Mert Daymaz, Alican Aytekin (Seyfi di Love is in The air) e Halil Ibrahim Kurum. Tutti uomini che avranno un ruolo fondamentale nella vita delle protagoniste, coi propri segreti e i colpi di scena che stanno per portare nella trama. Compreso un omicidio che rende ancora una volta Dreams and Realities - La forza dei sogni vicina allo schema narrativo e all'atmosfera di Desperate e Devious Maids.

Tra sogno e realtà

Dreams and Realities: una scena

"I sogni son desideri" diceva la Fata Madrina a Cenerentola, ma non sempre questi si avverano e divengono realtà. Ciò che la serie turca vuole mettere al centro del racconto è proprio il contrasto tra aspirazioni e obiettivi raggiunti, che non sempre riescono a coincidere. Le cinque donne vogliono divertirsi - Girls just wanna have fun, anche all'addio al nubilato, che Setenay non vorrebbe mai diventasse la tradizionale festa turca dell'henné - e imparare a stare bene con se stesse prima che con qualcun altro. Vogliono avere successo e questo le accomuna alle protagoniste di Run the World, altra (sex) comedy al femminile. Pronti a immergervi nelle vite complicate e piene di contraddizioni di Dicle, Güneş, Melike, Meryem e Setenay?