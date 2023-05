Disneyland Paris: che spettacoli vedere al parco

Disneyland Paris è "the happiest place on earth" (il posto più felice del mondo). E lo è da più di 30 anni: nel 2022 ha infatti festeggiato il 30esimo anniversario, che continuerà a essere celebrato fino a settembre 2023. Si tratta di uno dei "posti più felici al mondo", dicevamo, non soltanto grazie alle attrazioni e ai dolci che riempiono di buonumore l'aria. I due parchi che compongono il complesso di Marne-la-Vallée offrono anche un'ampia scelta di spettacoli e parate. E sì, abbiamo avuto la possibilità di vederli. Non solo. Siamo anche andati a curiosare dietro le quinte. Di più! Abbiamo chiesto ad artisti, pittori, costumisti ed esperti di droni che ci lavorano come si crea uno spettacolo di Disneyland Paris. Lo sappiamo: siamo molto fortunati.

Prima però di entrare nel dettaglio di materiali e coordinazione tra fuochi, luci e droni, è giusto fare una vera e propria guida degli spettacoli di Disneyland Paris: quali vedere e quali magari rivedere. Perché, lo diciamo subito, la qualità media di questi show è alta. Ed è una cosa sorprendente, visto che vengono ripetuti ogni giorno, alcuni più volte al giorno. A colpire però è l'assoluta coordinazione tra ogni componente di quella che è la grande macchina che crea "la magia Disney".

Dai ballerini a chi immagina i carri che sfilano nelle parate, tutti hanno in comune un solo obbiettivo: creare questa fantomatica "magia Disney". Si parte da personaggi già ben caratterizzati, certo, ma ogni tassello contribuisce a rielaborare un immaginario forte e molto amato. In questo modo c'è chi può suggerire una nuova tecnica per dipingere una prop, o chi racconta una vera e propria storia grazie a un gioco di luci e proiezioni, come nel caso di Avengers: Power of the Night: il regista, Arnaud Feredj, ci ha detto, tra le altre cose, di aver mostrato come il potere distruttivo di Wanda le si ritorca contro, quasi come se fosse una materializzazione del suo senso di colpa. Niente è lasciato al caso a Disneyland Paris.

Altri spettacoli di cui non parliamo nello specifico, ma che si possono vedere a Disneyland Paris, sono: Disney Junior Dream Factory e Frozen: un invito musicale (un numero di Frozen c'è anche in Topolino e il mago e, dovendo fare una scelta obbligata in caso di non avere abbastanza tempo, vi suggeriamo quello). Arriverà poi presto, nell'estate 2023, il primo show a tema Pixar: Together: un'Avventura musicale Pixar. Tra le parate invece c'è anche quella creata appositamente per il 30esimo anniversario, Dream... and Shine Brighter, che sarà rappresentata fino a settembre 2023.

Avengers: Power the Night

Nel Parco Walt Disney Studios c'è un'area imperdibile per tutti i fan del Marvel Cinematic Universe: l'Avengers Campus. Le attrazioni Avengers Assemble: Flight Force (che in passato era a tema Aerosmith ed è un po' buia, ma è la montagna russa più tosta e divertente di Disneyland Paris, insieme a Star Wars Hyperspace Mountain) e Spider-Man W.E.B. Adventure (un laser game senza pistole, si "spara" con il movimento delle mani) sono tra le più belle in assoluto.

Oltre alle attrazioni però ci sono molti spettacoli a tema Marvel: dalle coreografie per le strade dell'Avengers Campus, che prevedono anche l'interazione dei personaggi con gli ospiti del parco, come in Guardians of the Galaxy: Dance Challenge! e Warriors of Wakanda!, ad Avengers Unite!, che si svolge invece su un vero palco.

Lo spettacolo davvero imperdibile è però Avengers: Power the Night. Creato in esclusiva per i parchi Disney, lo show è prodotto da Ben Spalding, mentre la regia è di Arnaud Feredj. Otto minuti di pura magia: in programma dal 28 gennaio all'8 maggio 2023 (ma speriamo che venga prolungato, o che comunque torni in una nuova versione) consiste nell'unione di immagini degli Avengers proiettate sulla Tower of Terror, in sinergia con fuochi d'artificio e soprattutto con 500 droni, che si muovono e si accendono coordinati per creare loghi e simboli iconici (come lo scudo di Capitan America e il martello di Thor) dell'universo Marvel.

Fondamentale la musica: la colonna sonora di Avengers: Power the Night è stata registrata a Londra, negli Abbey Road Studios, con un'orchestra da 70 elementi. Si tratta di una versione riarrangiata dei temi composti da Alan Silvestri, creata appositamente per questo show. Più di 30 persone lavorano ogni giorno a questo spettacolo.

Il Re Leone: Rhythms of the Pride Lands

Non c'è niente da fare: Il Re Leone è un classico immortale. Fin dalla prima volta che il gigantesco sole che apre il film ha illuminato lo schermo dei cinema di tutto il mondo nel 1994, è entrato nell'immaginario collettivo. Gran parte del merito è della colonna sonora di Hans Zimmer, che comprende anche due canzoni di Elton John.

Il film di animazione nel 1997 è diventato anche uno spettacolare musical, The Lion King, diretto da Julie Taymor, rappresentato ancora oggi a Broadway e nel West End. I costumi e le invenzioni sceniche sono incredibili, da togliere il fiato.

Ebbene Disneyland Paris offre una versione più breve del musical, creata appositamente per il parco. Lo spettacolo dura 30 minuti e si può vedere ogni giorno all'interno del Parco Disneyland presso il Frontierland Theater.

La cura dei costumi è notevole, gli interpreti sono molto bravi e qui c'è l'aggiunta di acrobati che volteggiano su funi creando coreografie aeree spettacolari. Da vedere "hakuna matata" (senza pensieri)!

Topolino e il mago

Siamo onesti: quando abbiamo visto il titolo su carta, abbiamo pensato che fosse uno show solo per bambini. Non fate questo errore: è sicuramente adatto a spettatori di tutte le età, ma, benché non abbia il richiamo moderno dello show con i droni dedicato agli Avengers, o la forza di un musical come Il re leone, Topolino e il mago è uno spettacolo da non perdere assolutamente. Il protagonista è il "big boss", Topolino, come suggerisce il nome.

Anche se non lo ritroviamo affatto in una posizione di comando: è l'apprendista di un mago (come nel film Fantasia, in cui è l'apprendista stregone), che gli ha dato il compito di pulire il suo studio prima che sorga il sole. Strofinando e fantasticando tra gli oggetti che lo circondano, Topolino evoca molti personaggi Disney amatissimi, che si esibiscono in numeri musicali. Ci sono Cenerentola e la Fata Madrina, Belle e Bestia, Aladdin e il Genio, Elsa di Frozen, Simba e gli altri animali.

Chi è appassionato di classici di animazione Disney non può perderlo. Anzi: dovendo scegliere un solo spettacolo in teatro, vi suggeriamo proprio questo, proprio perché è come un bouquet dei migliori numeri musicali Disney. Creato nel 2016, è uno degli spettacoli che dura da più tempo. È rappresentato ogni giorno nell'Animagique Theater, che si trova nel Parco Walt Disney Studios.

Disney Stars on parade

La parata Disney Stars on parade si svolge ogni pomeriggio e anche questa è da non perdere. Consigliamo due punti in particolare in cui posizionarsi: o di fronte al Castello della Bella Addormentata, oppure verso l'ingresso, a Town Square. In ogni caso i carri fanno il giro di tutto il Parco Disneyland, quindi si possono vedere da più angolazioni.

Diamo un po' di numeri: solo per questa parata sono stati creati oltre 2.050 costumi e 650 paia di scarpe! I carri sono a tema classici Disney e Pixar, ma il più bello è senza dubbio quello dedicato a Malefica. In stile steampunk, è un vero e proprio drago meccanico che sputa fuoco. Un drago meccanico che sputa fuoco. Serve aggiungere altro?

Disney Dreams

Subito preceduto da Disney D-Light, spettacolo dedicato al 30° Anniversario di 7 minuti, in cui sono utilizzati anche 150 droni, Disney Dreams è il grande numero di magia che chiude le giornate a Disneyland Paris. Creato nel 2012, è uno degli show notturni più amati nella storia del parco, che ora viene riproposto.

Il filo conduttore è Peter Pan che va a caccia della propria ombra tra le torri del Castello e nel farlo incontra tanti personaggi Disney, dal Gobbo di Notre Dame a Rapunzel. I giochi di luce, le immagini proiettate sul castello e soprattutto la coreografia di fuochi d'artificio è qualcosa da vedere almeno una volta nella vita.