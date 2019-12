Star Wars mania a Disneyland Paris

Leggende della forza – Una celebrazione Star Wars

La Forza è nuovamente con noi... ma non si esaurisce affatto con l'ultimo capitolo di Star Wars (Star Wars: L'ascesa di Skywalker), al cinema dal 18 dicembre. Per celebrare la conclusione di una saga lunga quattro decenni, Disneyland Paris ha indetto un festeggiamento lungo due mesi, dall'11 gennaio al 15 marzo 2020, con un evento imperdibile dal titolo Leggende della forza - Una celebrazione Star Wars.

Nuove attrazione a Disneyland Paris

Per l'occasione il parco divertimenti ha lanciato una serie di prodotti esclusivi e in edizione limitata, che si possono trovare appunto per un periodo limitato solo in questo luogo magico. Immaginate un waffle con la forma di Darth Vader o un biscotto Tie Interceptor: non è solo il sogno segreto dei più piccoli, ma la colazione perfetta per generazioni intere di appassionati. Per realizzare gadget, linee d'abbigliamento e accessori ci sono voluti diciotto mesi di preparazione.

I primi ad incrociare le spade laser delle nuove attrazioni sono stati i calciatori Neymar, Giorgio Chiellini e Andrea Conti con l'influencer Chiara Ferragni: assieme alle famiglie hanno trascorso un weekend "galattico" in compagnia di Chewbecca e, in anteprima, di Kylo Ren. La minaccia più recente di queste avventure cinematografiche non solo incontra il pubblico del parco ma manda due Stormtrooper a reclutare nuovi soldati. Non solo selfie e autografi, i personaggi sono infatti protagonisti anche dello spettacolo di luci, giochi d'acqua e mapping con fuochi d'artificio di Disney Illumination a chiusura della giornata al parco, presso il Castello della Bella Addormentata.

In "Leggende di una galassia lontana lontana" il pubblico rivive, con un'esperienza immersiva, i momenti più gloriosi della saga con la colonna sonora di John Williams in sottofondo. Dopo il tramonto è tempo di assistere a Star Wars: Una festa galattica, uno show di effetti speciali e proiezioni a tema con tutti gli eroi della storia, ai piedi dell'Hollywood Tower Hotel vicino al Production Courtyard. Durante la giornata hanno luogo sia la Marcia Imperiale, guidata da Darth Vader, che la Marcia del Primo Ordine, con uno schieramento di Stormtrooper davvero imponente.

Star Tours e Hyperspace Mountain

La Star Wars mania, che inizierà l'anno nuovo in grande stile, a Disneyland Paris continua comunque anche durante l'anno con due attrazioni a tema. In Star Tours: l'avventura continua i fan possono vivere sulla propria pelle l'ebbrezza del volo con simulatori in 3D digitali per oltre 60 combinazioni di missioni. C-3PO guida lo StarSpeeder 1000 e, in occasione della celebrazione, nuove destinazioni sono state aggiunte al viaggio. La più attesa? La rotta verso Kef Bir, rivelato nel trailer del nuovo film.

L'adrenalina scorre potente in noi con Hyperspace Mountain, per volare a tutta velocità pronti ad imbracciare le armi contro l'Impero Galattico. Con installazioni hi-tech a Discoveryland si ha proprio l'impressione di camminare per i corridoi futuristici di uno Star Destroyer. Queste avventure a Disneyland Paris s'intrecciano inevitabilmente con un effetto nostalgia che incanterà di sicuro i fan di Star Wars quando usciranno per l'ultima volta dalla sala con i titoli di coda di questo viaggio galattico. E dimostrano ancora una volta che le vere leggende non finiscono mai.

