Di4ri, parla il cast: “La 2D della serie ha sostituito la nostra classe reale”

Dal 18 maggio è disponibile su Netflix Di4ri, la prima serie tv per ragazzi italiana della piattaforma, disponibile in Italia in attesa del lancio globale di luglio. Si tratta di una storia corale, che si concentra su una classe, la 2D di una scuola media di un'isola italiana non meglio identificata (si è girato a Ischia, ma si è scelto di non contestualizzare il racconto in un luogo specifico), per approfondire quei momenti e quei temi cari ai ragazzi di oggi, dal coming out ai problemi familiari, i primi amori, i primi baci e le ansie della nostra quotidianità. Un racconto affidato ai protagonisti stessi, concentrandosi su uno di loro e il suo punto di vista in ogni episodio, lasciando che parli in camera in una sorta di diario. Come da titolo, insomma.

L'attenzione ai temi

Nel condurci nelle vite di questi ragazzi, Di4ri affronta i temi che le caratterizzano, da quelli più comuni, ma sensibili per ragazzi di quell'età, come i primi baci e i primi amori, a difficoltà di natura diversa che caratterizzano i ragazzi e la società di oggi. Abbiamo chiesto ai giovani protagonisti a quale tenessero di più e la risposta è stata decisa e univoca: il coming out. "L'omosessualità di Daniele e Mirko" ci ha detto con sicurezza Sofia Nicolini, interprete di Isabel, "è un tema molto importante della nostra generazione, che va affrontato quotidianamente per cercare di normalizzarlo e sensibilizzare le persone. E il modo in cui loro due lo hanno affrontato, sono stati bravissimi, lo rendono uno dei temi più belli e toccanti di Di4ri."

Non va però trascurato il tema dello sviluppo, ha sottolineato Flavia Leone, interprete di Livia: "è un taboo ancora adesso, forse anche più dell'omosessualità. Il fatto che sia trattato così, con molta naturalezza, è una cosa a cui tengo. Penso che sia importante e una bella responsabilità. Penso che i ragazzi che guardano la serie possano trovare ispirazione su come affrontare queste difficoltà."

In classe, in presenza

L'ambientazione dell'isola fa poi la differenza, perché "Ischia è una delle location più belle in assoluto" ci hanno detto, "un luogo magico", tra scorsi incantevoli, il mare e il buon cibo. Caratteristiche che hanno saputo accogliere molto bene cast e troupe di Di4ri, che ha reso le scene sull'isola "le più particolari ed emozionanti", come ci ha detto Flavia Leone, pur senza nulla togliere alle altre location in cui hanno girato. Ma c'è una motivazione aggiuntiva che ci hanno confessato e che fa capire meglio l'atmosfera che si è respirata sull'isola e sul set: "anche perché eravamo tutti insieme". Si è creata quindi un'alchimia e una complicità che li ha resi amici veri nel corso delle riprese della serie Netflix.

Un aspetto che ci ha incuriositi durante la visione è vederli insieme, in classe, in un periodo in cui molti ragazzi italiani non hanno avuto la possibilità di farlo, considerando la situazione che stavamo vivendo e il ricorso costante alla Didattica A Distanza, la cosiddetta DAD. "È come se avessimo vissuto l'anno scolastico in presenza" ci ha detto Federica Franzellitti, interprete di Monica, "registrando la serie è come se avessimo passato un anno tutti insieme, felici." Completano il concetto Biagio Venditti, interprete di Daniele, e Francesca La Cava, che porta su schermo Arianna: "non andando a scuola, la mia classe sono diventati loro" ha detto Venditti, mentre la Nicolini ha aggiunto: "ho recuperato quel periodo che ho perso, un pezzo di puzzle che mi mancava."