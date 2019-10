Come vedere Netflix su TV e altri dispositivi: tutti i modi per guardare film, serie TV e documentari utilizzando la piattaforma di streaming.

Guardare Netflix su TV e altri dispositivi è facilissimo grazie all'incredibile versatilità di questa piattaforma di streaming. Uno dei punti forti di Netflix, infatti, è quello di essere un servizio compatibile con la maggior parte dei dispositivi connessi a Internet e con un piano di streaming Netflix. Sono tantissime le piattaforme e i sistemi che vengono supportati; in questo modo, potrete godervi i vostri contenuti preferiti come e quando vorrete. Vediamo allora quali sono tutti i dispositivi sui quali poter vedere Netflix.

Guardare Netflix tramite Smart TV

Volete vedere Netflix comodamente seduti sul divano di casa vostra? Le Smart TV, televisori di nuova generazione con connessione Internet, sono predisposte in automatico per la visione di Netflix senza che sia necessaria l'aggiunta di altri dispositivi; potete vedere Netflix su Smart TV attraverso l'apposita applicazione installata direttamente sulla televisione. Questo servizio è disponibile su modelli TV Philips, Panasonic, Sharp, Toshiba e Hisense e su modelli LG, Samsung e Sony, pensati proprio per la visione dei contenuti in streaming e provvisti di etichetta Netflix Recommended TV.

Come vedere Netflix su PC e Mac

Tramite browser (Google, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Internet Explorer) è possibile vedere tutti i contenuti Netflix su PC e Mac. I requisiti minimi della macchina per rendere possibile tale operazione sono: un processore 1.2GHz e almeno 512 Mb di memoria RAM (meglio se 1 GB per una visione ottimale). È possibile scaricare su PC e Mac anche l'apposita applicazione Netflix tramite Store; in questo modo potrete usufruire dell'opzione di Download per i vostri titoli preferiti.

Guardare Netflix su Smartphone e Tablet

Siete sempre in movimento e vorreste avere a disposizione i vostri film e serie TV preferiti anche mentre viaggiate? Tutti i contenuti Netflix sono fruibili anche da tablet o smartphone Android, iOS o Windows 10. Se l'applicazione non è già installata in automatico sul vostro dispositivo, basterà scaricarla gratuitamente dall'App Store di Apple, da Google Play o dal Windows Phone Store. Attenzione: su Android l'applicazione è compatibile solo con versioni pari o superiori alla 5.

Console per videogiochi per vedere Netflix

Se preferite, potete guardare tutti i contenuti di Netflix anche sulla vostra console per videogiochi, scaricando l'applicazione gratuitamente dallo store. Le console che ne supportano l'installazione sono tutte le più recenti in commercio: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One E Wii U.

Vedere Netflix con il lettore Blu-ray

Esistono lettori Blu-ray che permettono la visione di Netflix attraverso l'utilizzo di un apposito telecomando che presenta, di solito, un pratico pulsante Netflix per l'avvio istantaneo dell'app dedicata. Alcuni modelli dispongono di un modulo di Wi-Fi integrato che permette di collegare il lettore direttamente alla rete domestica. Grazie a questo dispositivo, vi sarà possibile visionare i contenuti Netflix direttamente sullo schermo della vostra televisione.

Come guardare Netflix con i lettori per lo streaming

Se non possedete una Smart TV ma desiderate comunque guardare i vostri film e serie preferite comodamente seduti davanti allo schermo del televisore, potete optare per un lettore multimediale streaming come Google Chromecast, Apple TV o Amazon Fire TV. Trasformare la vostra televisione in una Smart TV è semplicissimo con questi dispositivi: basta connettere il lettore alla TV con un cavo HDMI, configurarlo e collegarlo alla rete Wi-Fi di casa e avviare l'app di Netflix.

Utilizzare i Set-top box e i decoder per vedere Netflix

Attraverso questa tipologia di dispositivi da collegare alla TV, è possibile vedere tutti i contenuti di Netflix anche attraverso televisori di vecchia generazione. Utilizzando, ad esempio i Set-top box di TIM o il decoder di Sky Q, sarà facilissimo accedere ai servizi in streaming della piattaforma.

