Comandante in blu-ray, la recensione: che emozioni con Pierfrancesco Favino dentro il sommergibile

Presentato in concorso a Venezia 2023 e protagonista di dibattiti, polemiche e discussioni, Comandante approda ora in homevideo grazie a Eagle Pictures. Il film diretto da Edoardo De Angelis con protagonista assoluto Pierfrancesco Favino nelle vesti della reale figura di Salvatore Todaro, vede il popolare attore cimentarsi con il dialetto veneto per interpretare il comandante del sommergibile Cappellini, schierato nel Mediterraneo durante la Seconda guerra mondiale.

Comandante: Pierfrancesco Favino in un primo piano

Dopo aver colpito un mercantile belga, Todaro decise di compiere un gesto eroico, soccorrendo i ventisei soldati belgi finiti in acqua e destinati all'annegamento, rischiando molto anche perché dovette navigare in superficie. Ora Comandante è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Eagle Pictures, che come vedremo in questa recensione si rivela un prodotto tecnicamente eccellente ma con la brutta sorpresa di non contenere nessun extra.

Un video più forte delle ambientazioni cupe e claustrofobiche

La curiosità di appurare se il video del blu-ray di Comandante se la sarebbe cavata di fronte a un impegno oggettivamente gravoso, era notevole. Riprodurre senza sbavature immagini di un film che è quasi costantemente avvolto da una coltre cupa, che deve fare i conti con un'ambientazione claustrofobica come le strette pareti di un sottomarino, e anche con un elemento tradizionalmente ostico come l'acqua, per non parlare delle riprese subacquee, non era un'impresa così facile e banale. Ma il video HD, nonostante non sia certo un 4K e in alcune frangenti lo si nota chiaramente, fa ottimamente il suo lavoro.

Comandante: un frame del film

Il dettaglio resta incisivo infatti non solo sui primi piani dei protagonisti e nelle ristrette e scure location del sommergibile, ma anche nelle panoramiche in alto mare. Ma soprattutto il quadro resta compatto e solido anche quando l'acqua la fa da padrone (un minimo cenno di banding è forse l'unico difetto che si può imputare al video), mentre negli angusti spazi resta sempre un buon senso di profondità. Anche il croma è fedele sia alle tonalità che richiamano l'epoca sia a un senso di cupezza generale, con un affascinante grigio a dominare il tutto.

L'audio: un attacco aereo da non perdere

Comandante: una sequenza

Ottime notizie anche sul fronte audio, perché la traccia in DTS HD 5.1 riesce nel compito di portare lo spettatore sia nella vorticosa e caotica vita del sommergibile, sia di metterlo in mezzo ai momenti più intensi di battaglia. Vivere a bordo dell'imbarcazione l'attacco aereo è davvero uno spettacolo sonoro straordinario, con un sub energico muscolare ad esaltare gli spari e i rombi dei velivoli che sfrecciano e poi precipitano con una perfetta direzionalità. Ma anche il rumore dell'acqua e delle onde, i lugubri tonfi dei bombardamenti vissuti dall'interno, tutto contribuisce a restituire un audio davvero avvincente, completato anche da dialoghi chiari e puliti, con sottotitoli nei momenti nei quali il dialetto si fa più spinto.

Che delusione l'assenza di extra

Comandante: una scena del film

Dopo questa magnificenza tecnica, quello che davvero lascia un po' basiti è la totale mancanza di extra. Non c'è neppure lo straccio di un trailer. Un'assenza pesante anche alla luce della portata del film e delle sue tematiche. Ci si poteva rifugiare nei consueti backstage di prammatica, con qualche intervento di regista e cast, giusto per soddisfare qualche curiosità sulla realizzazione del film. Ma potenzialmente c'era anche una figura storica da approfondire, nonché un contesto piuttosto complesso da spiegare. Ebbene non c'è nulla di tutto questo ed effettivamente la lacuna lascia una scia di amarezza in fondo a una visione comunque interessante e addirittura avvincente sul piano tecnico.