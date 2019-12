Christopher Plummer: i 10 migliori film dell'attore

I 10 migliori film di Christopher Plummer: da Tutti insieme appassionatamente a Beginners, passando per Parnassus e The Last Station.

Christopher Plummer in un'immagine del film Beginners

Occhi profondi, sorriso dolce e un talento indiscutibile: una descrizione che non può che appartenere a Christopher Plummer. Nel corso della sua carriera ha dimostrato al pubblico di tutto il mondo di essere un attore versatile, di saper lavorare con i registi più diversi e di ammaliare molte generazioni.

Da Tutti insieme appassionatamente e Beginners, passando per The Last Station e Millennium - Uomini che odiano le donna, in occasione dei suoi novant'anni, cogliamo l'occasione per proporre una lista dei migliori film di Christopher Plummer tutti da rivedere e, per chi non li avesse mai visti, tutti da scoprire.

L'ultima eclissi

L'ultima eclissi: Christopher Plummer in una scena

Tra i migliori film di Christopher Plummer, segnaliamo L'ultima eclissi, tratto dal romanzo di Stephen King intitolato Dolores Claiborne. Diretto da Taylor Hackford e realizzato nel 1995, in questo film l'attore canadese ha interpretato l'investigatore John Mackey, un personaggio pronto a mettere Dolores Claiborne con le spalle al muro. La donna è sospettata di aver ucciso Vera Donovan, signora che assisteva da molti anni e che era anche molto ricca. La donna, che ha un rapporto piuttosto burrascoso con la figlia Selena, viene indicata come principale sospettata, così come era avvenuto vent'anni prima, dopo la morte del marito.

Lo strano mondo di Daisy Clover

Lo strano mondo di Daisy Clover: Christopher Plummer in una scena

Tra i primi film che costituiscono le fondamenta della carriera di Plummer, si trova Lo strano mondo di Daisy Clover. Diretto da Robert Mulligan e uscito nel 1965, il film vede l'attore canadese recitare al fianco di Natalie Wood e Robert Redford, ed interpretare Raymond Swan, un produttore che fa ottenere una parte alla dolce e ambiziosa Daisy Clover, una quindicenne che sogna di diventare attrice. Tuttavia, Swan fa internare in manicomio la madre della ragazza e ne controlla la vita attoriale e sentimentale, acconsentendo al rapporto tra la giovane attrice, diventata ormai molto famosa, e l'attore Wade Lewis. Ma l'abbandono da parte di quest'ultimo e la morte della madre fanno comprendere a Daisy i suoi errori e, con tutte le sue forze, deciderà di rifarsi una nuova vita.

Agli ordini del Führer e al servizio di Sua Maestà

Agli ordini del Fuhrer e al servizio di Sua Maestà: Christopher Plummer in una scena

Tra i migliori film di Christopher Plummer, rientra anche Agli ordini del Führer e al servizio di Sua Maestà, film di Terence Young uscito nel 1966. In questo film, Plummer interpreta Eddie Chapman, un abile ladro inglese che, arrestato dalla polizia, viene condannato a quindici anni di prigione. Tuttavia, con l'inizio della seconda guerra mondiale, l'uomo uscirà prima di galera e comincerà ad offrire la sua esperienza ai tedeschi che, dopo un duro addestramento, lo mandano in Inghilterra. Proprio qui, Chapman offrirà il suo aiuto agli inglesi in cambio di un lauto compenso e di un'onorificenza, riuscendo a raggiungere l'accordo con gli inglesi. Riuscendo ad ingannare i tedeschi, Chapman torna in Germania: i tedeschi si congratulano con lui e lo incaricano di una nuova missione. Ritornato in Inghilterra, però, egli collabora per il dirottamento delle V2 lanciate dai nazisti sulla capitale, Londra. Tuttavia, i dubbi si fanno strada: il suo è un doppiogioco? Per quali nazioni parteggia?

L'uomo che volle farsi re

Una scena de L'uomo che volle farsi re

Impossibile non citare, in questa classifica, L'uomo che volle farsi re, film del 1975 diretto da John Huston. In questa pellicola, Plummer - che lavora al fianco di Sean Connery e Michael Caine - interpreta lo scrittore inglese Rudyard Kipling che, dopo essere entrato nel suo studio, trova Peachy Carnehan: quest'ultimo, accetta di raccontare le vicende che hanno segnato i suoi ultimi tre anni di vita. Dopo aver incontrato Kipling in una stazione ferroviaria, i due avevano scoperto di appartenere entrambi alla massoneria: così, Carnehan chiede allo scrittore di testimoniare l'impresa che avrebbe compiuto di lì a poco con il suo amico Daniel Dravot. Questi due, infatti, vorrebbero recarsi in Nurestan per diventare capi della tribù locale. I due riusciranno nell'intento, ma il potere e il fatto di potersi arricchire con il tesoro di Alessandro Magno porterà la storia in direzioni inaspettate.

Millennium - Uomini che odiano le donne

Daniel Craig e Christopher Plummer in una scena di The Girl with the Dragon Tattoo

Tra i tanti registi con cui Christopher Plummer ha lavorato, c'è sicuramente anche David Fincher. L'attore, infatti, ha fatto parte del cast di Millennium - Uomini che odiano le donne: uscito nel 2011, in questo film l'attore interpreta Henrik Vanger, un ricco industriale che incarica il giornalista Mikael Blomkvist, aiutato dalla giovane e ribelle hacker Lisbeth Salander, ad indagare sulla scomparsa della nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Ogni anno un dono misterioso e del tutto anonimo riapre la vicenda, ma questa volta sembra esserci una soluzione: Blomkvist e Salander scopriranno la verità, del tutto sconvolgente ed inaspettata.

A Beautiful Mind

A Beautiful Mind: Christopher Plummer in una scena

Sebbene il suo ruolo non sia da protagonista, Christopher Plummer ha dato un enorme contributo alla realizzazione di A Beautiful Mind, film di Ron Howard uscito nel 2001. In questa pellicola, l'attore interpreta il Dottor Rosen, che scopre della schizofrenia paranoide di John Nash. Questa malattia ha fatto immaginare al matematico e Premio Nobel di vivere una vita in realtà inesistente con persone che non sono altro che illusioni. Nash, rimasto sconvolto dalla diagnosi, trova sostegno nella moglie Alicia, ma decide di rifiutare di prendere psicofarmaci perché non gli permetterebbero di vivere a pieno l'amore famigliare, scegliendo di badare alla sua psicosi con la sua forza di volontà.

The Last Station

Christopher Plummer in una scena di The Last Station (foto di Stephan Rabold)

Tra i tanti personaggi da lui interpretati, Christopher Plummer ha vestito i panni anche di Lev Tolstoj per il film The Last Station, film per cui è stato nominato sia al Golden Globe che agli Oscar come miglior attore non protagonista. Diretto da Michael Hoffman e uscito nel 2009, il film segue la storia di Tolstoj e della sua famiglia in un periodo in cui lo scrittore ha abbracciato una nuova religione ed idee anarco-cristiane, rinunciando al titolo nobiliare e alle sue proprietà e diventando vegetariano.

Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo

Christopher Plummer e Tom Waits in Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo

Tra i tanti film recenti a cui Plummer ha partecipato, c'è anche Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo, ultimo film del compianto Heath Ledger. Uscito nel 2009 e diretto da Terry Gilliam, in questo film Plummer interpreta proprio il Dottor Parnassus che gestisce da secoli un favoloso spettacolo itinerante. Egli ha un dono: guidare l'immaginazione degli spettatori permettendogli di vivere delle esperienze davvero incredibili. Tuttavia, Parnassus si trova in procinto di perdere la figlia Valentina poiché, a causa di un patto con il diavolo, al compimento dei sedici anni la ragazza diventerà di sua proprietà.

Beginners

Christopher Plummer ed Ewan McGregor padre e figlio nel film Beginners

Uno dei film più recenti ed importanti di Christopher Plummer, per cui ha vinto anche un Oscar al miglior attore non protagonista, è Beginners. Il film di Mike Mills, uscito nel 2010, vede Plummer nei panni di Hal, un uomo rimasto vedovo che accoglie l'arrivo del figlio Oliver (interpretato da Ewan McGregor). L'uomo rimane sconvolto da una notizia inaspettata: il padre, ultrasettantenne, gli confessa di essere omosessuale. Se Oliver si troverà a convivere con questa rivelazione, senza capire come mai il padre si sia confessato così tardivamente, Hal comincia a frequentare locali e persone, fidanzandosi con un uomo più giovane di lui, finalmente libero. Malato di cancro da tempo, Hal decide di vivere a pieno la sua vita e Oliver non potrà che trarre insegnamento dal proprio padre.

Tutti insieme appassionatamente

Tratto dalla commedia musicale The Sound of Music e basato sul romanzo autobiografico di Maria Augusta von Trapp, intitolato The Story of the Trapp Family Singers, Tutti insieme appassionatamente è il primo film in cui Christopher Plummer dimostra al mondo il suo talento recitativo. Film di Robert Wise del 1965, Tutti insieme appassionatamente è ambientato nell'Austria nel periodo di poco antecedente allo scoppio della seconda guerra mondiale e segue la storia di Maria (interpretata da Julie Andrews), un'orfana da poco entrata in convento.

Tutti insieme appassionatamente: Christopher Plummer in una scena

La ragazza viene messa alla prova dalla madre superiora, non convinta che diventare suora sia la sua vocazione. Così, Maria viene mandata a fare da governante a sette ragazzini, figli del comandante Georg Ritter von Trapp, rimasto vedovo da alcuni anni. Maria riesce a conquistare il cuore dei ragazzi e anche quello del comandante von Trapp: la nuova famiglia parteciperà al festival canoro di Salisburgo per poi fuggire dai nazisti e rifugiarsi in Svizzera.