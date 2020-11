Christmas Drop: operazione regali, la recensione: la nuova rom-com natalizia targata Netflix

Cristmas Drop - Operazione Regali: una scena del film

Scritta da Gregg Rossen e Brian Sawyer e diretta da Martin Wood (Sanctuary), Christmas Drop: operazione regali è la nuova commedia romantica natalizia targata Netflix, disponibile sulla piattaforma streaming dal 5 novembre 2020. Il film vede gli attori Kat Graham (The Vampire Diaries) e Alexander Ludwig (Vikings) rispettivamente nei panni di Erica, un'assistente legislativa di Washington, e Andrew, pilota di cargo in una base militare del Pacifico; due universi apparentemente lontanissimi che solo un miracolo di Natale riuscirà ad avvicinare. Come vedremo nella nostra recensione di Christmas Drop: operazione regali, si tratta di una pellicola natalizia un po' diversa dal solito, se non altro perché totalmente ambientata sulla calda isola tropicale di Guam. Non mancano, però, alcuni cliché tipici del genere e il caratteristico lieto (anzi, lietissimo) fine.

La trama

Cristmas Drop - Operazione Regali: Operation Christmas Drop. Alexander Ludwig, Kat Graham in una scena del film

Erica (Kat Graham) è una giovane donna in carriera che lavora come assistente legislativa della senatrice Bradford (Virginia Madsen), deputata a capo della commissione per il riallineamento e la chiusura delle basi militari. Quando quest'ultima le chiede di raccogliere informazioni riguardo alla Base Aerea Andersen, nel Pacifico occidentale, Erica è costretta a recarsi di persona sull'isola tropicale di Guam, rinunciando ai suoi impegni natalizi per rincorrere la tanto agognata promozione. Giunta sull'isola, Erica fa la conoscenza del capitano Andrew (Alexander Ludwig), pilota di cargo nonché vero motore del progetto Operazione Regali (Christmas Drop), una missione umanitaria con l'obiettivo di paracadutare beni di prima necessità sugli atolli vicini. Ed è proprio questa operazione che la senatrice vuole annullare, convinta che si tratti di un progetto eccessivamente dispendioso in termini di costi e unità. Durante il suo soggiorno, però, Erica non solo scoprirà che la missione rappresenta una risorsa fondamentale per gli isolani ma finirà inevitabilmente per avvicinarsi al capitano Andrew. Complice, ovviamente, lo spirito natalizio.

Un Natale atipico

Cristmas Drop - Operazione Regali: Alexander Ludwig in una scena del film

Come abbiamo già detto nell'introduzione, non si tratta di una della classiche pellicole di Natale che siamo abituati e vedere sotto le feste: niente maglioni di lana a causa del caldo tropicale e niente neve, se non consideriamo il cocco grattugiato che viene fatto volteggiare ai party sulla spiaggia. Christmas Drop: operazione regali è, infatti, ambientata interamente su Guam, isola della Micronesia nell'oceano Pacifico e territorio non incorporato degli Stati Uniti. Qui, le città illuminate lasciano spazio a spiagge da sogno e natura incontaminata e i regali sotto l'albero a quelli paracadutati dai cargo dei volenterosi piloti dell'Air Force. Nonostante ciò, lo spirito delle feste e molti dei suoi cliché rimangono intatti: la protagonista costretta a lavorare il 25 dicembre, la redenzione del cattivo di turno, il buonismo a palate e l'immancabile miracolo di Natale.

Una pioggia di buoni sentimenti

Cristmas Drop - Operazione Regali: una scena con Alexander Ludwig, Kat Graham

Siamo tutti d'accordo sul fatto che, una commedia natalizia che si rispetti, debba avere una cospicua dose di buoni sentimenti. Forse, però, in Christmas Drop: operazione regali, gli sceneggiatori si sono lasciati un po' prendere la mano. Il personaggio di Andrew, in particolare, è davvero troppo virtuoso per essere vero: il pilota ha una buona parola per chiunque, rinuncia ogni anno a trascorrere il Natale in famiglia nonostante la forte nostalgia di casa, ha lasciato il suo alloggio da capitano a una famiglia di bisognosi e se ne esce continuamente con frasi del tipo "faccio il lavoro migliore del mondo" o "facciamo il nostro meglio con quello che abbiamo". Anche Erica, dalla quale, almeno nella prima parte del film, ci saremmo aspettati un atteggiamento rigido e severo, dopo un paio d'ore sull'isola inizia ad andare in brodo di giuggiole, regalando agli isolani qualsiasi cosa riesca a tirar fuori dalla sua borsa (e, alla fine, la borsa stessa).

Le 25 migliori commedie romantiche di sempre da vedere

Operation Christmas Drop

Cristmas Drop - Operazione Regali: Alexander Ludwig, Kat Graham in un'immagine

La pellicola diretta da Martin Wood si ispira a un vero progetto umanitario, la missione più longeva del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti: Operation Christmas Drop. Dal 1952 l'U.S. Air Force, insieme all'aeronautica giapponese e a quella australiana, lancia dai propri cargo regali, scorte e beni di prime necessità agli isolani della Micronesia. Come viene spiegato alla fine del film, oggi l'Aeronautica Militare invia oltre 22 tonnellate di rifornimenti a ben 56 isole dell'arcipelago, raggiungendo circa 22.000 abitanti che, altrimenti, rimarrebbero isolati dal resto mondo.