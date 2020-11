Carmel: Chi ha ucciso María Marta?, la recensione: su Netflix il caso di omicidio che sconvolse l’Argentina

Carmel: un'immagine della docu-serie Netflix

Nel parlare di documentari true crime, a destare l'interesse degli amanti di questo genere di storie sono principalmente i torbidi dettagli legati a omicidi violenti e misteriosi. Che certi casi siano stati risolti o meno, questo tipo di inchieste gettano luce su particolari meno conosciuti delle indagini (che magari non hanno trovato particolare spazio sui giornali o in televisione), sul processo ai possibili colpevoli, e su come la copertura mediatica dell'evento abbia influenzato l'opinione pubblica o, perché no, l'esito stesso del processo. Come vedremo in questa recensione di Carmel: Chi ha ucciso María Marta?, questa docuserie distribuita da Netflix cerca di fornire un ritratto il più completo possibile su un caso che ha sconvolto l'Argentina intera nei primi anni 2000: dalla scoperta del corpo fino alla scarcerazione dell'imputato principale. Il documentario diretto da Vanessa Ragone segue passo passo le indagini ed in particolare il processo per omicidio di una ricca signora dell'alta borghesia, cercando di trovare lo sfuggevole capo della matassa, ma più la narrazione procede più la storia si fa complicata (ma al tempo stesso e coinvolgente).

Detto questo, però, il caso di Maria Marta García Belsunce, pur avendo avuto un'incredibile risonanza in Argentina, qui da noi, oltreoceano, potrebbe non richiamare la stessa quantità di pubblico e di attenzione. Sì, si tratta di un documentario true crime estremamente ben fatto, e gli amanti del genere apprezzeranno di certo, ma è come se un film su un caso così famoso qui da noi (come il caso di Garlasco o quello di Avetrana giusto per fare alcuni esempi) venisse distribuito in America Latina: attirerebbe senza dubbio un qualche tipo di interesse, ma non verrebbe accolto con la stessa pruriginosa curiosità che gli riserveremmo noi.

L'omicidio di Maria Marta García Belsunce

Il caso García Belsunce sconvolse il popolo argentino quasi vent'anni fa: Maria Marta, una donna di un ceto sociale molto elevato (sociologa diventata famosa per comparire spesso in compagnia del fratello in televisione), venne ritrovata morta nella sua villetta all'interno di un country club molto esclusivo. Inizialmente si pensò ad un incidente, che Maria Marta fosse scivolata e avesse sbattuto la testa nella vasca da bagno, in seguito ci si rese conto della presenza di colpi di arma da fuoco sul suo corpo, cosa che determinò automaticamente che si trattasse di un omicidio colposo.

Fin dai primi minuti dal ritrovamento del corpo le cose si sono fatte però subito estremamente confuse: i familiari e una massaggiatrice (che aveva un appuntamento con Maria Marta proprio quel giorno), convinti che fosse stato un incidente, mentre chiamano i soccorsi decidono di pulire il bagno, per impedire che altri dei cari che stavano accorrendo sulla zona del delitto potessero rimanere sconvolti alla vista di tutto quel sangue. Non una ma ben due ambulanze vengono chiamate per cercare di salvare Maria Marta, e nella confusione generale (e nelle grandi pulizie che - incredibilmente - proprio in quel momento vennero portate a termine) uno dei proiettili, quello che in seguito si rivelerà poi il meglio conservato tra tutti, venne gettato nei sanitari. Una scena del crimine così compromessa è solo il primo passo in delle indagini che mostrano una serie di zone grigie ed errori palesi: non riuscendo a trovare subito il colpevole si guardò addirittura ai vicini (con cui i García Belsunce non erano in buoni rapporti), pur non essendoci nulla che li legasse alla scena del crimine.

Carmel: Chi ha ucciso María Marta? si fa poi ancora più interessante (e da un certo punto di vista pure scioccante) quando si esplora il ruolo che hanno avuto i media nel dirottare l'attenzione dell'opinione pubblica: Si è trattato di un omicidio passionale da parte del marito coperto poi dal resto della famiglia (la parola femminicidio ancora non era particolarmente usata)? O semplicemente una rapina finita male? Oppure rapporti criminali conclusisi in violenza con i narcotrafficanti messicani? Il fatto che quella dei García Belsunce fosse una famiglia estremamente benestante, soprattutto durante un periodo di grave crisi economica in Argentina, non ha di certo aiutato nel costruirsi un'opinione obiettiva nei loro confronti: in un paese in cui sembra che la giustizia se la prenda solo con i più deboli, un clan familiare così ricco e potente non può che farla franca anche dopo aver commesso i peggiori crimini, pensavano i più. Emblematico, poi, lo spezzone di tv spazzatura in cui si congetturava che Maria Marta e il marito (poi principale sospettato) fossero in realtà fratello e sorella legati da un amore incestuoso. Come è possibile risalire alla verità quando è così tanto offuscata dal gossip più spicciolo?

Un documentario per gli amanti del true crime

Come vi anticipavamo, non è detto che Carmel: Chi ha ucciso María Marta? possa attrarre un grande pubblico al di fuori dei suoi confini, proprio perché solo in Argentina si tratta di un caso così sentito. Ad ogni modo i quattro episodi che compongono questa docuserie sono realizzati estremamente bene e coprono la situazione nella maniera più completa possibile: ricchissimo di testimonianze e di elementi grafici che aiutano lo spettatore a muoversi agilmente dal luogo delitto, alle indagini fino al processo, questo documentario potrebbe davvero attrarre i veri amanti di questo genere di prodotto. Forse il ritmo si fa un pò più lento tra il secondo ed il terzo episodio (quelli principalmente dedicati al processo), ma il primo e l'ultimo sono davvero molto coinvolgenti. Netflix, per quanto riguarda il true crime, è sempre una garanzia e, sfogliando nel suo sconfinato catalogo, ci riserva delle imperdibili piccole perle.

