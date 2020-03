Chi l'ha detto che film di quasi cent'anni fa non siano ancora affascinanti? Ecco a voi una lista di film del periodo muto che non sono invecchiati di un attimo da riscoprire, da rivedere, da amare.

Una scena del film Aurora

Fa strano pensare che, in un'epoca di alta definizione in 4K, schermi IMAX, audio innovativo Dolby Atmos, si possa trovare in uno schermo in 4:3, audio mono e immagini in bianco e nero la stessa magia che cerchiamo oggi quando abbiamo voglia di sederci comodi e immergerci nella visione di un film. Eppure, se l'arte cinematografica ha resistito fino ad oggi è anche grazie a delle opere immortali, così fresche, innovative e universali che dalla loro uscita, quasi cent'anni fa, continuano a meravigliare. Certo, per i meno appassionati la lista che seguirà sarà come scavare in una vecchia soffitta impolverata sporcandosi le mani e togliendo ragnatele giganti, ma vi possiamo garantire se questi 10 (+1) capolavori del cinema muto da riscoprire sapranno appassionarvi e meravigliarvi come un film degli Avengers, vi spaventeranno come lo fa Noi o Hereditary, vi emozioneranno come La La Land o Interstellar. Cambia il linguaggio, cambia la tecnologica, cambia il sonoro, ma il potere delle storie rimane. Tuffatevi con noi in questo viaggio nel tempo!

1. Il gabinetto del dottor Caligari (1920)

Una scena del classico Il gabinetto del Dottor Caligari

Cent'anni fa faceva capolino uno dei film più inquietanti e spaventosi di sempre. Il gabinetto del dottor Caligari, raccontando la storia di un sonnambulo assassino, diede inizio al fervente movimento del cinema espressionista tedesco, famoso per le scenografie irreali dove le ombre surclassavano le luci. Una caccia all'uomo che vi riserverà più di qualche spavento e più di qualche sorpresa con un finale che ricorda i plot twist di M. Night Shyamalan. Se vi piacciono gli horror con i colpi di scena finali, se vi piacciono i film più estetici e stilosi.

2. Intolerance (1916)

Un momento di Intolerance

Solitamente quando si parla di David W. Griffith si fa riferimento al suo celebre, importante Nascita di una nazione. Tuttavia, quel famoso film non lo troviamo particolarmente riuscito: oltre a risultare parecchio razzista ai nostri occhi è un film che non consiglieremo per la sua durata monstre (3 ore!) e il suo essere invecchiato malamente. Non è così Intolerance che sembra correggere il tiro e che, nonostante la durata epica, non annoia grazie alla sua spettacolarità. Alternando episodi durante tutto il corso della storia umana, Intolerance è un inno all'umanità e alla solidarietà. Se vi piacciono i film epici come Interstellar, se vi sono piaciuti Cloud Atlas o Magnolia.

3. Luci della città (1931)

chaplin

Inseriamo il capolavoro di Charlie Chaplin anche se l'epoca del muto era ben che terminata. Il nostro Charlot, però, era contrario al sonoro e fino al 1940 continuerà a realizzare film senza sonoro. Scegliere un solo lungometraggio tra i vari capolavori del regista è un'impresa ardua (credeteci, non sono invecchiati di un giorno), ma Luci della città è sicuramente uno dei film più indimenticabili: unendo il comico con una piacevole linea drammatica, questo lungometraggio vi farà ridere a crepapelle e vi farà anche commuovere. Se vi piacciono le commedie romantiche, se volete un film divertente, leggero, ma anche emozionante.

4. Nosferatu il vampiro (1922)

L'ombra di Max Schreck in Nosferatu

Il primo vampiro sul grande schermo è anche il più iconico, il più celebre, ripreso anche nel video musicale di Under pressure dei Queen. Non avendo trovato un accordo per i diritti dell'opera di Bram Stoker, F.W. Murnau diede vita al conte Orlak in Nosferatu il vampiro, caposaldo del cinema horror, soccombendo poi a problemi giudiziari che l'obbligarono a distruggere tutte le copie (tranne una, nascosta dallo stesso regista, che ha permesso di salvare il film). Ancora oggi il vampiro interpretato da Max Schreck (leggenda vuole che fosse un vero vampiro!) fa parte dell'immaginario collettivo. Pur condividendone la storia, Nosferatu, nel corso del tempo, è diventata la versione cinematografica più cupa e dark di Dracula, che invece ha sempre puntato più che altro sul romanticismo e sulla nobiltà. Se vi piacciono i vampiri, gli horror come The Witch, se avete voglia di spaventarvi davvero.

5. Metropolis (1927)

Metropolis

Sebbene Fritz Lang non lo ritenesse un film importante, Metropolis rimane uno dei film di fantascienza più belli e spettacolari di sempre. Una città divisa a strati, tra lavoratori poveri e ricchi sfruttatori, una storia d'amore tra il figlio del capo della città e una maestra, un vendicativo scienziato che crea un androide per distruggere la città: c'è veramente di tutto in quest'epica ambientata nel futuro che nonostante la durata (la copia restaurata dura due ore e mezza) non ha un calo di ritmo. Se vi piace la fantascienza, se avete amato Ex Machina e Blade Runner, se vi piacciono i grandi blockbuster odierni.

6. La passione di Giovanna d'Arco (1928)

Renèe Falconetti in una scena de LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO

Può un film muto essere un lungo dialogo e funzionare lo stesso? A quanto pare sì, nel miracoloso capolavoro di Carl Th. Dreyer. La passione di Giovanna d'Arco racconta il processo da parte della Chiesa all'eroina francese: spoglio, basato principalmente su primissimi piani della protagonista Renée Falconetti in un'interpretazione attoriale magistrale, in un bianco e nero pulito, il film è un'opera commovente che trascende il genere, il tempo e il luogo per farsi universale. Un vero e proprio capolavoro della settima arte. Se vi piacciono i film di Terrence Malick, le emozioni forti e il lato più umano del cinema.

7. Napoleon (1927)

Una scena di Napoleon

Attenzione, questo è un titolo talmente gargantuesco che potreste sentirvi sopraffatti. Il Napoleon di Abel Gance è un'epopea gigantesca sulla (parte iniziale della) vita di Napoleone. Primo film di una fallita serie che doveva racchiudere tutta la storia del personaggio, il Napoleon di Gance, con la durata di oltre cinque ore, riesce a rendere piccolo qualsiasi schermo, qualsiasi altro film. Migliaia di comparse, battaglie, senso dell'epica e del mito, Gance non badò a spese e il risultato si vede. L'atto finale veniva originariamente proiettato su tre schermi affiancati in modo da creare un enorme schermo panoramico e abbracciare tutto il perimetro della sala. Non una visione facile (potete dividere la visione come se fosse una trilogia), ma sorprendentemente appagante. A fine film impossibile non alzarsi in piedi e applaudire per quest'opera gigantesca. Se vi piacciono i grandi film spettacolari come Ben Hur, se vi piace l'epica del Signore degli Anelli applicata a una storia vera.

8. Lulù o Il vaso di Pandora (1929)

Una scena di Lulù o Il vaso di Pandora

Louise Brooks è una ragazza disinibita e sessualmente sfrenata nei panni di Lulù nel film omonimo diretto da Georg W. Pabst anche conosciuto come Il vaso di Pandora. Tra dramma e sentimento seguiamo la forza emancipatrice della protagonista fino a un epilogo sorprendente e inaspettato. Primo film a mettere sullo schermo, con tutta la delicatezza del caso, i primi personaggi omosessuali, Lulù è un'opera magnetica e sensuale, ammaliante e fascinosa, da vedere anche solo per la carica dell'attrice protagonista. Se vi piacciono i film con donne forti e femmes fatales, se avete un debole per Thelma & Louise.

9. Il pensionante (1927)

Una scena di Il pensionante, di Alfred Hitchcock

Secondo film di Alfred Hitchcock e prima incursione del regista inglese nel macabro e nel thriller, genere su cui negli anni successivi fonderà la sua fama, Il pensionante ha già tutte le caratteristiche che faranno di Hithcock il maestro del brivido. Chi è il misterioso assassino chiamato Vendicatore che uccide donne bionde a Londra? Gli indizi sembrano portare a un giovane e misterioso uomo, dai comportamenti strani, che ha affittato una stanza in un albergo. Tensione, indizi, colpi di scena in una Londra piovosa, tetra, misteriosa: è veramente la ricetta ideale per questo eccezionale film. Se vi piace Alfred Hitchcock, se amate David Fincher e avete un debole per i misteri.

10. La corazzata Potëmkin (1925)

Una scena de La corazzata Potëmkin

Potevamo non includere questo celebre film russo da noi conosciuto principalmente per uno dei momenti più iconici e famosi del ragionier Fantozzi? Rompiamo qualche luogo comune: no, La corazzata Potëmkin non è lungo diciotto bobine, ma poco più di un'ora; non è un polpettone che induce al sonno, ma un adrenalinico film di lotta rivoltosa; sì, c'è l'occhio della madre in uno dei momenti più alti del film e, ammettiamolo, di pazzesca c'è solo la qualità con cui Ejzenstein ha realizzato il film. Siamo certi che alla fine della visione del film russo sarete tentati di alzarvi in piedi e applaudire... per novanta minuti! Se vi piacciono i film adrenalinici, se amate Dunkirk e Mad Max: Fury Road.

11. Aurora (1927)

Una scena del film Aurora

Una menzione speciale per il primo film in assoluto a vincere l'Oscar come Miglior Film alla prima edizione del celebre premio cinematografico. Aurora fu il primo film di Murnau girato a Hollywood e racconta la storia di una coppia di innamorati di campagna che rischia la separazione quando l'uomo viene sedotto da una donna di città. Premiato con l'Oscar anche per la Migliore Fotografia e la Migliore Attrice, Aurora è una commovente storia d'amore che regala un finale struggente e liberatorio che non smette di emozionare a distanza di quasi cent'anni. Se vi piacciono i drammi romantici, i classici Disney e, in generale, se vi piace il cinema.

