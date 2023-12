Buon Natale da Candy Cane Lane e le ispirazioni dietro il film con Eddie Murphy

Natale è arrivato, ed ecco che si accendono le luci colorate. Tra alberi addobbati e renne al neon, negli USA, ogni anno, vanno in scena delle vere e proprie gare: vince chi ha addobbato meglio la facciata della propria casa. Da questo spunto, ecco Buon Natale da Candy Cane Lane (qui la nostra recensione), commedia natalizia in streaming su Prime Video con protagonista Eddie Murphy, diretta da Reginald Hudlin. Il film, segue Chris Carver, padre di famiglia disposto a tutto pur di vincere l'annuale concorso. Ma il desiderio gli si ritorce contro: dopo aver stretto un patto con un elfo cattivo, interpretata da Jillian Bell, si ritrova intrappolato in una sorta di maledizione natalizia.

Buon Natale da Candy Cane Lane: Eddie Murphy e Tracee Ellis Ross in una scena del film

Oltre Eddie Murphy e Jillian Bell, nel cast di Buon Natale da Candy Cane Lane ecco anche Tracee Ellis Ross, Robin Thede e Thaddeus J. Mixson. A scrivere il film, Kelly Younger che, a Movieplayer.it, ha raccontato che il film prende spunto dalla sua famiglia: "Ho cercato di ispirarmi a molti film natalizi classici. Ci sono idee e cose che rendono il film un vero classico delle vacanze. Mia madre e mio padre vivono a El Segundo, in California. Abitano in cima alla strada che porta a Candy Cane Lane. Ogni anno la strada impazzisce di decorazioni. Mio padre, che in realtà è un camionista, è molto artistico e costruisce tante cose nel suo garage. Perciò ogni anno decora in modo eccessivo il giardino di casa. Quindi la storia proviene da un luogo reale".

Buon Natale da Candy Cane Lane: il regista Reginald Hudlin racconta il film

Buon Natale da Candy Cane Lane: una foto dal set

Tra divertimento splastick, azione e atmosfera natalizia, Buon Natale da Candy Cane Lane sembra ispirarsi alle commedie anni Novanta, come ci dice il simpatico Reginald Hudlin, durante la nostra video intervista "Abbiamo rubato da ogni epoca. Ci sono vibrazioni anni '60 e anni '70, abbiamo gli anni '90 e cerchiamo di fare cose che non sono mai state fatte prima". A proposito di citazioni, nel film c'è un omaggio ad Alfred Hitchcock: "Abbiamo girato non lontano dalla Psycho House, nel lotto della Universal. Ancora una volta, cerco di rubare a grandi linee, ma sono un profondo ammiratore di Alfred Hitchcock, senza dubbio. E sì, con gli uccelli, abbiamo voluto 'darci dentro'".

Se l'ispirazione comica arriva naturalmente da Eddie Murphy, la scena la ruba una cattivissima Jillian Bell. "Mi è piaciuto molto lavorare con Jillian Bell. Penso che sia un talento gigantesco e non ne ho mai abbastanza. Ogni volta che guardo il film, rivedo la sua straordinaria interpretazione", prosegue il regista, che poi parla del suo lavoro con Marcus Miller, che ha composto le musiche: "Lavoro con Marcus Miller dall'inizio della mia carriera. Ha realizzato la maggior parte delle mie partiture, da House Party a Il principe delle donne. Ma questa è la prima volta che lavoriamo con un'orchestra enorme, quindi si trattava di fare musica su larga scala".

Il Natale secondo lo sceneggiatore Kelly Younger

Buon Natale da Candy Cane Lane: Eddie Murphy in una scena del film

Filmografia molto particolare quella di Reginald Hudlin: regista del cult Il principe delle donne, ha co-prodotto Django Unchained di Quentin Tarantino, per poi dirigere il bel documentario Sidney su Sidney Poitier. "Cosa mi sembra eccitante? E mi piace cambiare perché amo ogni tipo di film. Amo i documentari, amo le commedie, amo i film di Natale. Mi chiedo solo: qual è l'opportunità più interessante? Ed è questo che perseguo quando scelgo i copioni".

In chiusura, il regista spiega perché il Natale è un vero e proprio stato mentale, e ha a che fare con la tipica atmosfera cozy che ritroviamo in Buon Natale da Candy Cane Lane: "L'amore è sottovalutato, per quanto tutti sappiamo cosa sia. Ma quando sentiamo davvero l'amore, cosa c'è di meglio? Il mese di Natale è meglio del giorno di Natale? Penso che tu abbia ragione. Credo sia l'attesa. Perché la giornata di Natale è finita all'una, alle due massimo. Ma il mese, la musica, l'acquisto dell'albero e delle decorazioni, dura di più!".