Buffy: 10 star che devono tutto (o quasi) alla serie tv

144 episodi per sette stagioni originariamente andate in onda, negli Stati Uniti, fra 10 marzo 1997 e il 20 maggio 2003. In Italia, e fa strano pensarci oggi con la gente che si lamenta se una serie o un film arriva dalle nostre parti mezza giornata dopo rispetto al nordamerica, ha debuttato su Italia1 l'11 giugno del 2000. Per terminare poi il 1 febbraio del 2005. Impensabile e impossibile, oggi, anche solo ipotizzare una distribuzione di questo tipo. Stiamo parlando, naturalmente, di Buffy - L'ammazzavampiri, la serie scritta da quel Joss Whedon che, negli ultimi anni, è stato drasticamente cancelculturato in quel di Hollywood. I motivi? Parecchi. In primis il comportamento inappropriato e tossico che avrebbe avuto sul set delle riprese aggiuntive di Justice League in cui, a patirne le principali conseguenze, sarebbero stati Gal Gadot e Ray Fisher.

Una scena da una puntata di Buffy l'ammazzavampiri

Ma poi c'è stato anche il riemergere di aneddoti che, già al tempo di Buffy, erano ben noti dalla comunità di fan che all'epoca comunicava su internet in modo differente da oggi, ma comunque efficace. Anche in questo caso si tratta del modo di fare e lavorare, tossico e addirittura "malvagio", che Joss Whedon avrebbe adottato sul set della serie, specie ai danni del cast femminile. Brutti aneddoti a parte, Buffy l'Ammazzavampiri resta comunque una produzione leggendaria alla quale sia il pubblico che svariate star devono davvero tanto. Visto che in questi giorni le discussioni intorno al reboot si sono decisamente rafforzate, abbiamo deciso d'intraprendere un breve viaggio attraverso i nomi di star per le quali prendere parte alla serie è stato importantissimo.

Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar, la protagonista di Buffy

Partiamo inevitabilmente dalla protagonista, Sarah Michelle Gellar. La sua carriera è letteralmente esplosa con Buffy che le ha consentito di diventare il proverbiale volto di una generazione. Per quasi una decina d'anni, non c'era film indirizzato al target teen o young adult che non la vedesse nel cast. Da horror generazionali come So cos'hai fatto e Scream 2 passando per i due live action di Scooby-Doo e Cruel Intentions.

Pedro Pascal

Ecco Pedro Pascal nella serie Tv

Il "daddy" preferito di Hollywood è comparso nei panni di Eddie nel primo episodio della quarta stagione. E, per quanto assurdo possa sembrare considerata la fama attuale dell'attore di The Mandalorian e The Last of Us, c'è stato un momento della sua gavetta hollywoodiana in cui si era ritrovato con appena sette dollari sul conto. A consentirgli di resistere a La La Land furono proprio i residuali guadagnati con la partecipazione a quella puntata.

Anthony Head

Anthony Head è Ruper Giles

Head aveva già una carriera teatrale avviata in Inghilterra, ma grazie al ruolo di Rupert Giles in Buffy - L'ammazzavampiri, interpretato in ben 123 puntate, la sua è divenuta una faccia riconoscibilissima negli Stati Uniti e nel mondo intero. Poi è apparso anche in Doctor Who e The Iron Lady, ma soprattutto nei panni dell'antipatico miliardario Rupert Mannion in Ted Lasso.

Seth Green

Nel 1997 Seth Green ha esordito in Buffy

Per Seth Green il 1997 è stato un anno fondamentale. È quello che ha segnato l'inizio della sua partecipazione in Buffy, dove per 39 puntate ha interpretato Oz, ma anche quello della sua apparizione nel primo, epocale Austin Powers nei panni di Scott, il figlio del Dr Male. Poi è diventato il creatore, produttore esecutivo, sceneggiatore, regista e doppiatore più frequente della serie animata Robot Chicken di Adult Swim ed è stato anche molto abile a ritagliarsi un'interessante nicchia come voice actor. In originale, è sua la voce di Chris Griffin ne I Griffin.

Amy Adams

Amy Adams nella serie Tv di Joss Whedon

Ora, non è che Amy Adams debba necessariamente la sua brillante carriera a Buffy. Ma vale comunque la pena ricordare che la star di Come d'incanto, Animali notturni e Arrival è anch'ella apparsa in una puntata della creazione di Joss Whedon. Nello specifico, il sesto episodio della quinta stagione.

Alyson Hannigan

Alyson Hannigan

E anche in questo caso, come in quello della protagonista assoluta Sarah Michelle Gellar, anche il volto di Alyson Hannigan è stata una presenza fissa di quel determinato lasso di tempo. Basterebbe menzionare la saga di American Pie. Poi fra il 2004 e il 2015 sarebbe arrivata un'altra produzione televisiva di enorme successo nota come E alla fine arriva mamma.

David Boreanaz

Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz

Per 57 puntate è stato Angel in Buffy l'Ammazzavampiri. Ruolo ripreso anche per più di 100 episodi nello spin-off dedicato al personaggio, Angel. Grazie a queste due produzioni, David Boreanaz è diventato una presenza fissa in serie Tv statunitensi molto popolari come Bones e SEAL Team.

Charisma Carpenter

Charisma Carpenter è Cordelia

Forse di tutti i citati è la star che ha avuto meno successo rispetto alle altre. Ha interpretato Cordelia Chase nelle prime tre stagioni di Buffy e in quattro di Angel. Poi per carità ha sempre lavorato, sia chiaro. È apparsa in serie come Veronica Mars, Supernatural, Sons of Anarchy, Chicago P.D. e più di recente Dynasty. Ma non è mai riuscita ad avere un effettivo salto in avanti come altri volti di Buffy.

James Marsters

L'amatissimo Spike di James Marsters

Per 97 episodi di Buffy e 24 di Angel, James Marsters ha interpretato uno dei personaggi più celebri di Buffy, il vampiro Spike, con l'inconfondibile look ispirato a Billy Idol. Marsters, che è anche musicista e cantante della band Ghost of the Robot, ha poi avuto una rispettabile carriera fra cinema e tv. E ha anche avuto una parte di rilievo, quella di Lord Piccolo, in uno dei cinecomic più brutti che siano mai stati concepiti dalla mente umana: Dragonball Evolution.

Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg pre-Gossip Girl

È stata Dawn Summers, la sorella di Buffy, in ben 66 puntate. Poi, più che al cinema, è stata molto attiva sul piccolo schermo dove, nei panni di Georgina Sparks, ci ha regalato perle di machiavellica perfidia sia nella serie originale di Gossip Girl che in quella reboot.